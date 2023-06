La storia di Enzo Tortora raccontata dalla figlia Gaia Tortora

Protagonista ad "A Tutto Volume", Gaia Tortora in questa intervista parla del libro in cui racconta la sua storia, nella consapevolezza che non sia solo sua: ogni giorno tre innocenti finiscono in carcere per errore, più di mille cittadini l'anno.

“E’ doloroso e faticoso, ma importante perché ci sono tante persone che vivono esperienze simili, un viaggio all’inferno”. Così Gaia Tortora racconta la fatica di raccontare la storia del padre Enzo Tortora per far luce sulla verità e condividendo il proprio intimo dolore per combattere contro l’ingiustizia, per impedire che tutto ciò si possa ripetere.

Intervista a Gaia Tortora

A Tutto Volume

Gaia Tortora è tra i protagonisti del festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”, un importante evento culturale per la città e per la Sicilia intera. La manifestazione, giunta alla sua 14esima edizione, offre ai partecipanti la possibilità di incontrare autori di fama nazionale e internazionale, partecipare a dibattiti e conferenze, nonché assistere a performance artistiche e musicali di alto livello. A testimonianza della crescita del festival a livello nazionale anche le importanti media partnership tra cui Rai Cultura, Tgr Rai, Radio Rai 3, Libreriamo.