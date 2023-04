Emanuela Orlandi, l’inchiesta di Tommaso Nelli per scoprire i retroscena del caso

La scomparsa di Emanuela Orlandi, la giovane ragazza vaticana di cui si sono perse le tracce il 22 giugno del 1983, è ancora irrisolta.

Negli ultimi giorni, il caso è balzato di nuovo agli onori della cronaca per via delle dichiarazioni di Pietro Orlandi, fratello della ragazza, in merito al presunto comportamento scorretto di papa Giovanni Paolo II e del tentativo di instaurare un confronto fra il Promotore di giustizia del Vaticano e l’avvocato della famiglia Orlandi.

“Atto di dolore. Il caso di Emanuela Orlandi è una partita ancora aperta” è il libro perfetto per scoprire di più sul caso di Emanuela Orlandi senza cadere nelle trappole delle supposizioni e delle ipotesi fantasiose che si sono susseguite negli ultimi anni.

Emanuela Orlandi, un caso ancora irrisolto

Emanuela Orlandi è nata a Roma il 14 gennaio 1968. Il padre lavorava come commesso della Prefettura della casa pontificia, e tutta la famiglia abitava a Città del Vaticano. Emanuela aveva appena terminato il secondo anno di liceo scientifico quando fu rapita, alla fine del mese di giugno nel 1983.

Il pomeriggio in cui sparì, la giovane aveva chiesto al fratello Pietro di accompagnarla in piazza Sant’Apollinare, dove avrebbe svolto la sua lezione di musica. Visto che il fratello si rifiutò di accompagnarla, Emanuela uscì di casa irritata, sbattendo la porta, e non facendo mai più ritorno, perché dopo la lezione chiamò i genitori e raccontò loro che un uomo l’aveva ingaggiata per fare volantinaggio ad una sfilata di moda, poi incontrò le sue amiche ma non salì mai sul bus per fare ritorno a casa.

Con “Atto di dolore”, Tommaso Nelli mette insieme anni di studio e ricerche per raccontare, in maniera più oggettiva possibile, il caso Emanuela Orlandi, le sue contraddizioni e i misteri che non hanno ancora trovato risposta. Un libro inchiesta da non perdere se vi piace il genere e volete conoscere di più su questa vicenda che ha turbato l’Italia negli anni ’80 e oltre.

“Atto di dolore. Il caso di Emanuela Orlandi è una partita ancora aperta”

Emanuela Orlandi. Un nome, un mistero. Lungo trentacinque anni e in grado di sopravvivere a ben due inchieste giudiziarie a causa delle fitte zone d’ombra che ancora oggi lo avvolgono. A cominciare dalla mancata identificazione dell’ultima persona che la vide pochi attimi prima che sparisse per sempre: un’allieva della sua stessa scuola di musica.

Questa lacuna, la più grave nell’enigma dell’adolescente vaticana, induce a chiedersi: perché la sua scomparsa è trasfigurata in uno dei tanti intrighi dell’Italia repubblicana? È davvero impossibile sapere ciò che le successe in quella drammatica serata romana del 22 giugno 1983? Quanto si scavò nei suoi universi sociali e ambientali? Come mai per lei si scomodarono i servizi segreti? Ebbe davvero un ruolo la Banda della Magliana? E infine: perché il Vaticano innalzò fin da subito un muro di silenzio su quanto accaduto a questa sua cittadina?

Frutto di un’inchiesta sul campo e a tavolino, in un viaggio tra documenti inediti e persone mai ascoltate dagli inquirenti, questo libro, affrontando sopraffini depistaggi, cinematografici “supertestimoni” e omertose reticenze, illumina versanti della vicenda mai esplorati configurandosi come una bussola per arrivare alla verità. Una meta ancora possibile nonostante l’enorme lasso di tempo trascorso. Perché molto più vicina di quel che può sembrare.

Tommaso Nelli

Tommaso Nelli è un giornalista freelance. Si è laureato all’Università di Roma “La Sapienza” con una tesi sperimentale in giornalismo d’inchiesta, concentrandosi sul caso Emanuela Orlandi. Proprio in merito alla scomparsa della giovane, Nelli scrive per diverse testate giornalistiche, fra cui “Spazio70”, “Articolo21”, “Cronaca&Dossier”, “T-Mag” e “L’Infiltrato”. Con “Atto di dolore”, il suo libro d’esordio uscito nel 2021, ha vinto il “Premio Logos Cultura” allo “Switzerland Literary Prize”.