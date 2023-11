“L’educazione delle farfalle”, in libreria il nuovo thriller di Donato Carrisi

Con i suoi libri è diventato il maestro del thriller italiano. Donato Carrisi è di nuovo in libreria con una grande novità edita da Longanesi: “L’educazione delle farfalle“.

“L’educazione delle farfalle”, la sinossi

La casa di legno brucia nel cuore della notte. Lingue di fuoco illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve che cade si sente solo il ruggito del fuoco.

E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo.

Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. I conti non tornano.

E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena. Se c’è una parola con cui Serena non avrebbe mai pensato di identificarsi è proprio la parola «madre».

Lei è lo «squalo biondo», una broker agguerrita e di successo nel mondo dell’alta finanza. Lei è padrona del suo destino, e nessuno è suo padrone.

Ma dopo l’incendio allo chalet tutto cambia, e Serena inizia a precipitare nel peggiore dei sogni. E se l’istinto materno che lei ha sempre negato fosse più forte del fuoco, del destino, di qualsiasi cosa nell’universo? E se davvero ci accorgessimo di amare profondamente qualcuno soltanto quando ci appare perduto per sempre?

Questo non è semplicemente l’ultimo capolavoro di Donato Carrisi. Perché Serena non è un personaggio come gli altri, e questa non è una storia come le altre.

Questo è un viaggio inarrestabile alla scoperta degli angoli più oscuri del nostro cuore e delle nostre paure, al termine del quale il nostro modo di vedere il mondo, semplicemente, non sarà più lo stesso.

Non solo un thriller

Con “L’educazione delle farfalle”, Donato Carrisi conferma la sua vocazione di grande autore di thriller, ma non solo. Se lo leggerete, vi troverete dinanzi a un libro dalle molteplici sfaccettature, che non è puro intrattenimento, ma molto altro.

Perché “L’educazione delle farfalle” non ha solo i caratteri misteriosi, avvincenti e tenebrosi del thriller. È un romanzo che indaga l’animo umano, approfondendo uno degli aspetti più complessi della nostra società: la genitorialità.

Serena e gli altri personaggi presenti nel libro ci parlano di angoli reconditi della nostra psiche e del nostro rapporto con il tema dell’affettività.

Così, mentre ci muoviamo alla scoperta della trama avvolgente de “L’educazione delle farfalle” che ci sconvolge coi suoi numerosi colpi di scena, veniamo coinvolti in una storia che ci racconta di noi e che ci induce a profonde riflessioni sulla società e sui suoi meccanismi, sempre più spesso sofferenti, se non addirittura malati.

Donato Carrisi

Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive dividendosi fra Roma e Milano. La sua passione per la scrittura si è manifestata in età giovanile: a diciannove anni, infatti, Carrisi aveva già composto il suo primo lavoro, un testo teatrale intitolato Molly, Morthy e Morgan per il Gruppo Teatrale Vivarte.

Dopo aver studiato giurisprudenza e senza mai dimenticare l’amore per la scrittura, Donato Carrisi si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento, conoscenze che ha sfruttato nel corso della sua carriera letteraria.

Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, l’autore de “L’educazione delle farfalle” è fra le altre cose anche una firma del Corriere della Sera. È autore di romanzi di successo internazionale, come “La ragazza nella nebbia“, “Io sono l’abisso” e “Il tribunale delle anime“.

Donato Carrisi ha vinto prestigiosi premi in Italia e all’estero: è il caso del Prix Polar e del Prix Livre de Poche in Francia e del Premio Bancarella in Italia. I suoi romanzi, tradotti in più di 30 lingue, hanno venduto milioni di copie.

