“Raccontami, Editore”, lo spazio Instagram dedicato alle case editrici

Promuovere le attività delle Case Editrici lasciando che siano proprio loro a raccontarcele. Nasce con questo intento “RACCONTAMI, EDITORE”, il progetto Instagram ideato da Giulia Ciarapica. Consapevole del momento che stiamo attraversando, Giulia ha pensato di riconvertire il suo format IG “Bla Bla Land” – improntato esclusivamente ad interviste all’autore – in “Raccontami, Editore”.

Raccontami, Editore

Ogni sera dal lunedì al venerdì, alle ore 18.15, sul profilo Instagram @giulia_ciarapix, a partire da lunedì 30 novembre e fino al 23 dicembre, sarà ospite un Editore che racconterà la genesi della casa editrice. Racconterà la storia, la filosofia, la linea editoriale, e ovviamente presenterà il proprio catalogo. I lettori scopriranno cosa troviamo in libreria, cosa troveremo nei prossimi mesi, quali sono i best seller.

Presentare gli editori su Instagram

Giulia ci racconta come nasce l’idea della rubrica “Raccontami, Editore”. “Non è magari un’iniziativa originale, ma credo che in tempi di crisi come quello che stiamo attraversando sia fondamentale offrire quanto più spazio possibile agli Editori per presentare la loro attività. Su Instagram i Book Influencer sono molto attivi con le interviste agli autori, ma volevo ideare qualcosa che creasse un contatto ancora più diretto con gli addetti ai lavori del mondo dell’editoria. Anche per rispondere a tutte le curiosità dei lettori rispetto al “dietro le quinte” del mondo delle case editrici. L’obiettivo, in ogni caso, resterà quello di parlare di libri e invogliare chiunque a regalarne proprio con l’arrivo del Natale.”

“Raccontami, editore” è quindi una chiacchierata a tutto tondo per far conoscere meglio il mondo editoriale. Un modo per cercare di incuriosire i lettori e spronandoli ad acquistare e regalare libri, ben consapevoli delle difficoltà attuali.

