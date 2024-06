“Domani, domani”, il nuovo libro di Francesca Giannone da oggi in libreria

Share on Email

Siamo noi a scegliere il nostro destino o è lui a scegliere noi? Potremmo riassumere con questo interrogativo uno dei temi fondamentali racchiusi in “Domani, domani“, il nuovo, attesissimo ritorno di Francesca Giannone in libreria dopo il successo da record de “La Portalettere“.

“Domani, domani” di Francesca Giannone

La sinossi di “Domani, domani”

Salento, 1959. Lorenzo e Agnese hanno perso tutto. E lo capiscono quando, con gli occhi tristi che si porta dietro da una vita, il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un’eredità che lui ha vissuto come una condanna. Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica che il nonno ha creato dal nulla, che profuma di talco, di essenze floreali e di oli vegetali, e che occupa ogni loro pensiero, era la certezza di un presente sereno e la promessa di un futuro da tracciare insieme, uniti. Quindi l’idea di rimanere lì come semplici operai sotto un nuovo, arrogante padrone è devastante per entrambi. Lorenzo, orgoglioso e impulsivo, se ne va sbattendo la porta, col cuore colmo di rabbia e con un solo obiettivo: trovare i soldi necessari per riprendersi quello che è suo. Ma Agnese non lo segue: tanto risoluta se si tratta di formulare saponi quanto insicura quando le tocca abitare il mondo al di fuori del saponificio, dichiara: «Io resto dov’è casa mia». È una crepa profonda, apparentemente insanabile, quella che si apre tra fratello e sorella e li spingerà su strade opposte e imprevedibili. Perché vogliono la stessa cosa, Lorenzo e Agnese, almeno finché l’amore non li porterà di nuovo a un bivio. Ognuno dei due farà una scelta, tracciando un altro domani… Sarà per entrambi un domani senza rimpianti? Questa è la storia della passione che prima unisce e poi divide un fratello e una sorella. Una storia che parla di decisioni prese ascoltando la mente o il cuore oppure tutti e due. Di quell’istante che può cambiare una vita intera. Ma anche di un’Italia che, incredula, sta scoprendo un improvviso benessere, che lavora alla catena di montaggio e poi canta con Mina e balla al ritmo del twist, giovane, creativa, impaziente…

La storia di due fratelli e del loro sogno

Con “Domani, domani”, Francesca Giannone ritorna alla sua adorata Puglia con una nuova storia che promette di emozionare come già ha saputo fare quella di Anna, la prima portalettere donna del Sud Italia.

Questa volta, i protagonisti del libro sono due fratelli e il loro sogno, legato alla tradizione familiare e all’attaccamento nei confronti di un luogo che odora di casa e di futuro.

Lorenzo e Agnese amano profondamente il saponificio di famiglia. E quando ne vengono privati dalle circostanze esterne, decidono, ognuno a modo proprio, di trovare una strada per recuperarlo. Ciascuno a modo proprio, perché i due fratelli sono tanto risoluti quanto diversi fra loro.

Ognuno traccia una strada diversa. Due “domani”, come quelli che danno il titolo, separati da una virgola, all’opera, e che chissà se alla fine si fonderanno in uno solo…

Chi è Francesca Giannone

Laureata in Scienze della Comunicazione ed esperta di cinematografia, l’autrice di “Domani, è nata in Puglia ma ha vissuto per diverso tempo a Bologna, dove ha curato la catalogazione dei trentamila volumi dell’Associazione Luigi Bernardi e ha frequentato il corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione «Finzioni».

Il suo primo passo nel mondo della scrittura è dovuto ad una serie di racconti pubblicati su varie riviste letterarie nel corso degli anni. Tornata a vivere a Lizzanello, il suo paese di origine in Salento, Francesca Giannone continua a dedicarsi alla scrittura ma anche al suo secondo amore, la pittura, con opere quasi esclusivamente legate al mondo femminile.

Francesca Giannone esordisce con “La portalettere“, vero e proprio caso editoriale del 2023; il libro, il più letto in Italia lo scorso anno, è un bellissimo romanzo storico che accompagna la famiglia Greco per oltre tre decenni, a partire dagli anni ’30. Le linee direttrici di quest’opera sensazionale sono l’amore e la libertà. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di recuperarne la lettura.

