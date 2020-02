Distrutta dalle fiamme la piccola libreria nata in un borgo toscano

«È bruciata ma c’è. I libri sono affumicati ma leggibili e poi sono il segno di questa lotta per esistere. Perché noi in un mese vogliamo tornare belli più di prima». Sono queste le parole di Alba Donati, poeta e fondatrice della libreria, dopo la notizia dell’incendio che ha parzialmente distrutto la Libreria sopra la Penna di Lucignana.

«Avrei voluto dirvelo io, ma la stampa mi ha anticipato. Stanotte per cause che non sappiamo ( escluderei il dolo) la nostra amata libreria è andata in fiamme. Erano le 5 di notte. Vi darò notizia più tardi. Adesso la comunità è già al lavoro per salvare il salvabile, ripulire, ricominciare».

Le cause dell’incendio

A pochi giorni dall’incendio, le cause rimangono misteriose. C’è chi ipotizza un corto circuito, originatosi dalla macchinetta del caffè, c’è chi propende per la pista dolosa. È ancora presto per sbilanciarsi, ma c’è un’immagine che in questo momento non riusciamo a cancellare dalla nostra mente: la famosa cioccolateria di Juliette Binoche distrutta e vandalizzata in seguito al “boicottaggio morale” innescato dal sindaco del piccolo paesino francese di Lansquenet-sur-Tannes nel film Chocolat. “Fare come Juliette Binoche con la cioccolata al peperoncino”, proprio così aveva scritto Alba Donati nel post che ha dato poi vita alla campagna crowdfunding per aprire la libreria.

«A proposito dell’incendio alla Libreria sopra la Penna e ad alcuni post che sottolineavano l’ipotesi del dolo e il tema sicuramente esistente, dell’invidia che nidifica nei piccoli paesi, vorrei dire alcune cose. Certo chi arriva in un paese che ha un equilibrio Millenario nel non cambiare nulla e apre nuovi mondi, destabilizza- ha scritto Alba Donati in un post su facebook – Però il tema dell’invidia non è di proprietà dei paesi ma è purtroppo universale, condominiale, cittadino. Se una cosa mi ha insegnato anzi, mi ha confermato, questo episodio è la capacità di coesione, di solidarietà di cui è stato capace questo paese: Lucignana […] Poi il cattivo c’è sempre Come in tutte le favole. Vi ricordate Chocolat con Juliette Binoche che apre una bottega di cioccolato nel paesino sperduto della Francia? I piaceri della cioccolata infastidivano iul gran devoto del paese. Anche i miei libri infastidiscono qualcuno che ieri pare li abbia appellati signorilmente ‘ quei 4 libri di mxxxa’. Ma noi siamo uniti e quei 4 libri tempo un mese e torneranno al loro posto»

La libreria sopra la penna