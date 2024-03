“Dio la scienza le prove”, il libro che dimostra scientificamente l’esistenza di Dio

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Ben 250.000 copie vendute in Francia, 50.000 copie vendute in Spagna in poco più di 3 mesi. Parliamo del libro “Dio la scienza le prove“. Con un linguaggio accessibile a tutti, gli autori Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnassies offrono un’affascinante panoramica delle prove scientifiche dell’esistenza di Dio.

Il libro, tradotto in 10 lingue, ha coinvolto 20 scienziati e specialisti di altissimo livello ed è stato il frutto di 3 anni di lavoro, portando alla luce evidenze razionali convergenti, in campi indipendenti, che gettano una luce nuova sulla questione, forse, decisiva.

“Dio la scienza le prove” può contate inoltre sulla prefazione del premio Nobel per la Fisica Robert Wilson e su quella contenuta all’interno dell’edizione italiana di Antonino Zichichi.

Dio la scienza le prove

Solo 100 anni fa gli scienziati pensavano che l’Universo fosse eterno e stabile, mentre oggi sappiamo che l’Universo ha avuto un inizio, avrà una fine, è in espansione e proviene da un Big Bang. Questo punto da tempo solleva la questione e il dibattito sull’esistenza di un Dio creatore.

Dopo aver definito cosa sia una prova nella scienza e le implicazioni delle due tesi opposte dell’esistenza o meno di Dio, il libro affronta le scoperte scientifiche degli ultimi 150 anni, che hanno portato a una vera rivoluzione concettuale.

In un linguaggio accessibile a tutti, gli autori di “Dio la scienza le prove” offrono un’affascinante panoramica delle prove dell’esistenza di Dio. All’alba del XX secolo, credere in un Dio creatore sembrava essere contro la scienza. Ma questo libro vuole suggerire il contrario, invitando alla riflessione e al dibattito.

«Dopo aver letto i vari capitoli dedicati alla cosmologia, credo che quest’opera offra una prospettiva particolarmente interessante sulla scienza, sulla cosmologia e sulle loro implicazioni filosofiche o religiose», scrive Robert Woodrow Wilson, premio Nobel per la fisica nel 1978, nell’introduzione.

Gli autori

Michel-Yves Bolloré è ingegnere informatico, docente dell’Università Parigi-Dauphine e fondatore del gruppo metallurgico France Essor.

Olivier Bonnassies è diplomato all’École Polytechnique e laureato in teologia all’Institut Catholique di Parigi, nonché autore di numerosi libri e articoli di divulgazione.

© Riproduzione Riservata