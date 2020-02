Dimmi che segno sei e ti dirò la tua anima gemella letteraria

Pensi che l’amore perfetto esista soltanto nei libri e non hai ancora trovato l’anima gemella? Scopriamo insieme se, in base alle caratteristiche del tuo segno zodiacale, esiste nella letteratura un uomo che potrebbe alleviare le vostre pene amorose, condividere le vostre speranze e accompagnarti nella vita di tutti i giorni. Proseguiamo quindi nei nostri speciali oroscopi letterari e scopriamo qual è la tua anima gemella della letteratura!

Ariete – Il colonnello Brandon di “Ragione e sentimento” (Jane Austen)

Hai una grande forza d’animo che ti aiuta a raggiungere gran parte degli obiettivi che ti prefiggi. Sei una persona pronta a fare dei sacrifici per ottenere ciò che vuoi. Forte e determinata rischi di non passare per una persona dolce e nemmeno romantica, ma la verità è che hai bisogno di un appoggio sicuro su cui fare affidamento se tutto ciò in cui credi andasse male. Il colonnello Brandon, uno dei personaggi più amati dalle fan di Jane Austen, è descritto come una delle figure più mirabili e degne di moralità all’interno del romanzo È gentile con Elinor Marianne e la loro famiglia. Si prende cura della figlia illegittima del suo primo amore e aiuta a sostenerla, rispettandola sempre. Se solo potesse uscire dal libro, potrebbe essere davvero l’uomo giusto per voi.

Toro – Laurie di “Piccole donne” (M.L. Alcott)

Siete testardi, ma anche molto romantici e passionali. Proprio per le caratteristiche appena elencate tu ami chi ami e non te ne importa niente di quello che pensano gli altri. In amore hai bisogno qualcuno che ti ami davvero, qualcuno di davvero romantico che ti faccia vivere all’interno di una favola. Il profilo perfetto per te potrebbe essere quello di Laurie di “Piccole donne”. E’ un ragazzo adorabile e originale. All’inizio la sua timidezza vi potrebbe conquistare così come la sua personalità latente che è giocherellona e divertente. Potrete perdervi nella sua tenerezza!

Gemelli – Holden Caulfield di “Il Giovane Holden” (J.D.Salinger)

Usciamo per una volta dal cliché che possiedi due personalità contrapposte. Questo è sicuramente vero, ma tra le tue peculiarità rientrano anche la creatività, l’intelligenza e la capacità di analizzare tutti gli aspetti di una data situazione. A te serve una persona frizzante, capace di stimolarti in ogni situazione. Il Giovane Holden potrebbe a volte farti disperare, allo stesso modo di come potresti far disperare lui. Siete simili, anche Holden ha due personalità e passa velocemente dall’essere considerato stupido per i suoi atteggiamenti a passare per un ragazzo intelligente per i suoi ragionamenti profondi.

Cancro – Mr Darcy di “Orgoglio e Pregiudizio” (Jane Austen)

Sei una persona romantica e sensibile e certe volte non riesci a capire perché le persone non possano avere con te il tatto che tu usi con loro, in tutte le situazioni. Hai bisogno di una persona che non ti faccia star male e che ti consideri un bene prezioso, è il tuo sogno riuscirti a legare a una persona in modo duraturo. Il personaggio letterario che ci viene in mente che possa essere più adatto a te è Mr Darcy. Semplicemente perché hai bisogno di una persona che ti capisca e non c’è miglior persona che possa farlo se non una uguale a te come lui.

Leone – Vronskij di “Anna Karenina” (Lev Tolstoj)

Nella vita ti piace essere protagonista, sei concreto in ciò che fai e aspiri a raggiungere il massimo. Sei una persona orgogliosa e ti piace sapere che le persone possano fare affidamento su di te. Sei anche una persona passionale e pensandoci bene la persona perfetta per te potrebbe essere proprio Vronskij di Anna Karenina. Un uomo impetuoso e passionale cui potrai abbandonarti ogni volta che lo vorrai.

. Vergine – Edward Cullen di “Twilight”

I nati sotto il segno della Vergine sono delle persone eleganti, attente e precise. Di fianco hanno bisogno di un uomo con le stesse caratteristiche. Apprezzate la fedeltà nelle persone e non ci viene in mente un uomo più fedele del protagonista della saga di Twilight. Il perseguire un amore impossibile non può che essere la prova più grande d’amore.

Bilancia – Mr.Knightley di “Emma” (Jane Austen)

Sei una persona equilibrata, cerca la bellezza e il senso di giustizia. Hai sempre bisogno di bilanciare la tua vita privata e quella lavorativa, le tue esigenze spirituali con quelle fisiche. Di fianco a te necessiti di una persona precisa, calma e non sopra le righe, ma che allo stesso tempo riesca a prendere le decisioni giuste al momento opportuno, così come consigliarti quando lo richiedi. L’identikit corrisponde a quello di Mr Kinghtley, definito un uomo affascinante e quasi irresistibile. Nella lettura del romanzo ci si chiede come Emma non si possa accorgere delle sue attenzioni, per il tipo di persona che siete, voi ne sarete invece sicuramente lusingate.

Scorpione – Dexter Mayhew di “One Day” (David Nicholls)

Sei una persona molto disciplinata, caratteristiche molto utili quando si tratta di risolvere problemi o affrontare una situazione critica. Tendi a essere pessimista e paranoica senza alcun motivo, ti affascinano le sfide, anche in amore e una persona come Dexter Mayhew ti può colpire al primo sguardo. E’ divertente, romantico e ti potrebbe dare la sicurezza che cerchi, dato che spesse volte ti ritrovi ad essere preoccupata e paranoica senza motivo.

Sagittario – Daniel Cleaver di “Il diario di Bridget Jones” (Helen Fielding)

La routine e la monotonia del quotidiano ti rende infelice e hai bisogno di continue novità e sorprese. Cerchi novità in ogni ambito e l’intelligenza ti porta a voler sperimentare ogni cosa. Sei una persona allegra e divertente e non puoi che essere conquistata da un uomo che fa di queste armi la sua forza. Il profilo sembra corrispondere a uno dei protagonisti del Diario di Bridget Jones, Daniel Cleaver. Un uomo brillante che con battute e colpi di scena sa come sorprendere una donna.

Capricorno – Sherlock Holmes di “Le avventure di Sherlock Holmes” (A. Conan Doyle)

Ami molto la tua famiglia, ma non manchi di tenerla distanza se la famiglia è percepita come “dannosa”. Il tuo spirito sarcastico è apprezzato solo da coloro che trovano umorismo ovunque. Altamente intellettuale, sei bravo con i numeri e l’analisi, diplomatico e snob quanto basta per raggiungere il successo a cui ambisce. All’interno dei libri e della letteratura puoi sicuramente ritrovare queste caratteristiche in Sherlock Holmes. Se lo incontrassi ne rimarresti sicuramente affascinata. Riuscireste a trovare la soluzione ai vostri problemi giornalieri in pochissimo tempo!

Acquario – Andrej Bolkonskij di “Guerra e Pace” (Lev Tolstoj)

Il principe Andrej è inizialmente attratto dalla gloria militare, dopodiché passa a uno stadio di scetticismo per poi rinascere con l’amore di Nataša. Per uno come lui serve una persona come te. Una persona che ha pazienza, capace di aiutare gli altri e soprattutto che ama passare del tempo da sola per riflettere e pensare. Ragioni con la mente e ami con il cuore e non confondi mai le due cose. Andrej potrebbe farti spesso disperare, ma capiresti il suo impegno e capiresti che ti ama nonostante tutto.

Pesci – Jay Gatsby di “Il Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald

Sei una sognatrice e quale uomo più di lui ti potrebbe aiutarti a trasformare i tuoi sogni in realtà? Hai idee brillanti e al tuo fianco cerchi persone che possano essere in grado di aiutarti a realizzarle. Tralasciamo per un attimo tutti i suoi comportamenti poco consoni al rapporto di coppia e scopriremo un self-made man, un uomo che si è fatto da sé e che ha dimostrato al mondo intero che se vuoi, puoi fare tutto.

.

LEGGI ANCHE: DIMMI CHE SEGNO SEI E TI DIRO’ QUALE SCRITTORE TI SOMIGLIA DI PIU’

© Riproduzione Riservata