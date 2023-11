Dicembre 2023, 10 libri da leggere in arrivo in libreria

Fra gialli, fantasy, romance e classici in nuove edizioni, ecco 10 titoli in uscita questo dicembre nelle librerie italiane.

Le uscite di dicembre accontenteranno diversi tipi di lettori: fra le novità in arrivo, soprattutto a inizio mese, ci sono gialli, fantasy e romance; ma anche il “Libro dell’anno” di Treccani e l’attesissimo “Melancholia” del neo Premio Nobel per la Letteratura Jon Fosse.

10 libri da leggere in uscita a dicembre 2023

1. “Melancholia” di Jon Fosse

Diviso fra il 1853 e il 1991, “Melancholia” è il capolavoro di Jon Fosse, in uscita in Italia il prossimo 5 dicembre.

Jon Fosse cattura la luce e le ombre che illuminano le anime di due uomini lontani nel tempo. Il risultato è un romanzo immaginifico, selvaggio e intenso come il cielo del Nord, con una scrittura musicale che racconta la perdizione dell’arte e la forza di sentimenti irrefrenabili.

Senza ombra di dubbio, il romanzo più atteso del mese di dicembre.

2. “Il vecchio e i fanciulli” di Grazia Deledda

Arriva il 1° dicembre una nuova edizione de “Il vecchio e i fanciulli”.

Nella campagna selvaggia della Sardegna, il vecchio Ulpiano Melis è alla ricerca di un servitore, ma ha difficoltà nel trovarlo: i tempi sono duri e le braccia migliori sono state sottratte ai campi e ai pascoli dalla guerra.

In assenza di giovani forti e fidati, il pastore accetta l’aiuto di Luca, un ragazzino sedicenne che si propone per il lavoro. Nonostante la giovane età, Luca ha un carattere forte e un carisma straordinario. Il vecchio Ulpiano non fa che rallegrarsene: il giovane servo può aiutarlo a risolvere ogni problema, può sottrargli lavoro e alleviare la sua antica solitudine.

3. “La morte si chiama Madame” di Paolo Pinna Parpaglia

E rimaniamo in clima Sardegna anche per la terza uscita di dicembre, con un crime fiction che vi appassionerà tanto per la trama quanto per il suo interessante protagonista. “La morte si chiama Madame” uscirà in libreria il 1° dicembre.

In una Assemini che non è mai stata tanto afosa, l’investigatore Antony Depin si risveglia dal coma. Vorrebbe ricominciare da dove aveva lasciato, ma due pallottole nel ventre e tre settimane di buio hanno messo a dura prova il suo corpo.

Convinto che un buon bourbon sia il migliore degli analgesici, si incammina verso il bar di Billy. Ad accoglierlo, però, non c’è il solito locale, bensì un negozio di paccottiglia cinese. Che fine ha fatto Billy?

4. “Heartstopper vol.5” di Alice Oseman

Attesissimo questo dicembre dagli amanti del genere anche il nuovo volume di “Heartstopper”.

Nick e Charlie sono innamorati. Più innamorati che mai. Finalmente hanno imparato a dichiararsi i propri sentimenti, pronunciando “le due paroline” e Charlie ha quasi convinto sua mamma a farlo dormire da Nick. Vuole portare la loro storia al livello successivo… ma riuscirà a trovare la sicurezza di cui ha bisogno? E quando Nick andrà all’università, l’anno prossimo, cambierà tutto?

5. “Lacrime di coccodrillo” di Valeria Corciolani

“Lacrime di coccodrillo” è un giallo fuori dagli schemi. Ve ne accorgerete sin dalle prime pagine, se vi concederete il suo acquisto questo dicembre.

Guia e Lucia non si capacitano che Betti sia sparita così, senza farsi sentire o rispondere al cellulare da ben due giorni.

Perciò, anche se sono assorbite dall’agenzia di catering appena avviata, e in più con Guia che deve badare alla famiglia e Lucia alle prese con la traduzione dell’ennesimo poliziesco, non possono fare a meno di preoccuparsi, soprattutto da quando Betti ha perso la testa per il misterioso Raul, da loro soprannominato il Fecalomo.

Apprensione più che giustificata: quando finalmente lei si fa viva, è in preda al panico, convinta di avere eliminato Raul, stecchito sul suo divano con una dose eccessiva di Guttalax!

6. “La morte mi guarda” di Tina Orr Munro

A dicembre arriva anche un bel noir edito da Neri Pozza.

Nessuno sa far parlare la scena di un crimine meglio di Ally Dymond, nessuno meglio di lei sa riavvolgere il nastro degli ultimi istanti di una vita: il suo lavoro è cercare le prove, che sono indiscutibili, non mentono mai. Diversamente dalle persone.

Ally infatti mette sempre al primo posto la verità, anche quando può costarle la carriera. Perché, dovrebbe saperlo, i colleghi non si denunciano per nessun motivo al mondo, anche quando giocano sporco con le tracce pur di incastrare un presunto assassino.

In ogni caso, all’Unità indagini crimini violenti di Exeter, Devon, nessuno vuole tra i piedi una CSI tutta d’un pezzo, perciò Ally si ritrova in una piccola e sonnacchiosa località nel nord della contea a spolverare impronte in bagni pubblici danneggiati, su utilitarie carbonizzate e collari di barboncini rapiti.

Finché un giorno viene rinvenuto il corpo di una ragazza, una tossica a giudicare dai segni sulle braccia, di poco piú grande della sua Megan, l’adolescente croce e delizia della sua vita di madre single.

7. “Audition” di Murakami Ryu

Questa uscita di dicembre non potete perdervela se amate le ambientazioni giapponesi e le atmosfere cupe, che siano del mondo esteriore o di quello interiore.

Murakami Ryū è un “genio del male” e Audition è la sua creatura più mostruosa e perversa. Aoyama, quarantaduenne regista e produttore di documentari che ha perso la moglie a causa di una grave malattia e vive a Tōkyō con il figlio adolescente Shigehiko, decide di risposarsi dietro insistenza di quest’ultimo.

Per trovare la compagna ideale, grazie alla collaborazione dell’amico Yoshikawa, accetta di organizzare una falsa audizione e finisce per innamorarsi della ventiquattrenne ex ballerina Asami, travagliata da un’infanzia infelice, per la quale sviluppa una vera e propria ossessione. La sua scelta, apparentemente perfetta, segnerà un’atroce discesa negli inferi della sofferenza.

Dal romanzo è stato tratto l’omonimo film cult di Miike Takashi.

In arrivo a dicembre anche un bellissimo romanzo corale praghese di Jiri Weil.

In questo romanzo ambientato nella Praga occupata dai tedeschi ironia e tragedia si intrecciano con uno stile originalissimo, apprezzato da Philip Roth che considerava Weil un grandissimo scrittore.

L’episodio che dà il titolo al libro è quello in cui Heydrich ordina di rimuovere la statua di Mendelssohn dal tetto del Conservatorio. Ma l’impiegato del Comune, aspirante SS, non sa la storia della musica e pensa di buttar giù la statua col naso più grosso.

Che è Wagner… Ma non mancano episodi ben più drammatici, alcuni strazianti. In tutti i racconti del libro si respira un’atmosfera assurda, in cui si può morire per futili motivi o ci si può salvare per un colpo di fortuna. Tutto è aleatorio e slegato da ogni logica.

9. “Shatter me (vol.1)” di Tahereh Mafi

Uscirà il prossimo 5 dicembre un fantasy per ragazzi che ha venduto moltissime copie già all’estero: “Shatter me”.

Juliette ha 17 anni e il potere di fulminare chiunque tocchi. A causa di questo è stata rinchiusa in un manicomio per volere della Restaurazione, il movimento che ha preso il potere illudendo la gente di poter riportare il mondo agonizzante al suo primitivo splendore.

Dopo 264 giorni di isolamento le viene assegnato un compagno di cella, Adam, che lei riconosce come l’unico compagno di scuola che non l’ha mai trattata alla stregua di un mostro. Adam però è un soldato al servizio di Warner, figlio del comandante supremo della Restaurazione, che intende sfruttare il potere di Juliette per torturare e uccidere gli oppositori del regime.

Ma Juliette e Adam, il quale scopre di essere immune al tocco letale di lei, si innamorano e decidono di fuggire insieme e unirsi a un gruppo di ribelli. Riuscirà Juliette a sfuggire al controllo di Warner e alle mire della Restaurazione?

10. “Il libro dell’anno” di Treccani

Chiudiamo con “Il libro dell’anno” di Treccani, in uscita l’8 dicembre, che presenta e approfondisce gli eventi salienti del 2023 nella cultura e nell’arte, in politica e in economia, nella scienza e nella tecnologia, in Italia e nel mondo.

Nella sezione I fatti vengono ricostruiti giorno per giorno tutti i principali eventi del 2023, con oltre 80 approfondimenti affidati a grandi firme del giornalismo, della cultura, della scienza, del diritto e dell’economia.

© Riproduzione Riservata