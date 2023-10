Jon Fosse, le frasi celebri del Premio Nobel

Celebriamo Jon Fosse, il Premio Nobel per la letteratura 2023, proponendovi alcune delle sue frasi tratte da alcuni dei suoi libri.

Chi è Jon Fosse?

Jon Fosse è uno scrittore e drammaturgo norvegese, le cui opere sono state tradotte in più di quaranta lingue.

Jon Fosse scrive romanzi, racconti, poesie e opere per il teatro.

È stato vincitore di numerosissimi premi e riconoscimenti in Norvegia, per un certo periodo gli è stato anche concesso di risiedere nella residenza reale di Grotten, al centro di Oslo, per meriti letterari.

Nel 2003 gli viene conferito il Cavalierato in Francia, e nel 2010 vince il Premio Ibsen per il Teatro.

Secondo il Daily Telegraph, Jon Fosse merita di figurare tra i 100 geni viventi in tutto il mondo.

In Italia l’autore norvegese pubblica con Fandango: Melancholia è del 2009 e Insonni del 2011.

La nave di Teseo ha pubblicato in Italia Mattino e sera (2019) e L’ altro nome. Settologia. Vol. 1-2 (2021).

Le frasi di Jon Fosse

Perché se c’era una cosa che non gli piaceva erano i paroloni, che mentivano e coprivano le cose, quei paroloni, che non lasciavano vivere e respirare ciò che era veramente, ma lo trasportavano in qualcosa che voleva essere grande, ecco cosa pensava…

********************

Si può essere felici se si è infelici?

********************

I tuoi occhi aprono il mio cuore

e dicono che la vita esiste

I tuoi occhi aprono il mio cuore

e me ne fa venire voglia ancora una volta

L’amore è lo spirito

che ci fa esistere

L’amore è lo spirito

che vuole e non vuole

L’amore è una felicità

e lui è il tuo dolore,

Torna lì per un po’

e poi passa

L’amore è come la luce,

arriva e se ne va

L’amore è il brivido

che ci fa perdere e vincere

********************

Comporre poesia significa ascoltare, … non escogitare, è, per così dire, far emergere qualcosa che già esiste – ecco perché quando si legge una grande poesia, spesso si ha questa sensazione di ‘io-nuovo-tutto-questo-già, solo che non l’ho espresso’. Il linguaggio ascolta se stesso.

********************

E ciò che il quadro è in realtà è questo spirito, ecco cos’è veramente un quadro, né materia né anima, ma entrambe le parti allo stesso tempo e insieme costituiscono ciò che io penso sia lo spirito, e forse è per questo che i miei buoni quadri, sì, tutti i buoni quadri, hanno qualcosa a che fare con quello che io, come i cristiani, chiamo lo Spirito Santo, perché tutta la buona arte ha questo spirito, i buoni quadri, le buone poesie, la buona musica, e ciò che la rende buona non è la materia e non è il contenuto, l’idea, il pensiero, no, ciò che la rende buona è proprio questa unità di materia e forma e anima che diventa spirito, ecco cos’è la cultura

********************

Capisco così poco. E man mano che passano gli anni capisco sempre meno. È vero. Ma è vero anche il contrario, cioè che con il passare degli anni capisco sempre di più. Sì, è anche vero che con il passare degli anni capisco tante cose, una quantità spaventosa. Posso quasi essere stufo di quanto poco capisco e quasi spaventato da quanto capisco.

********************

…ciò che è bello nella vita diventa brutto in un quadro perché è come se ci fosse troppa bellezza, un bel quadro ha bisogno di qualcosa di brutto per brillare come dovrebbe, ha bisogno di oscurità…

********************

…è quasi come un linguaggio, perché ogni linguaggio ti dà accesso alla sua parte di realtà, e le diverse religioni sono linguaggi diversi che possono avere ciascuno la sua verità, e la sua mancanza di verità, credo, ed è sciocco pensare che Dio sia qualcosa di definito, qualcosa di cui si possa dire qualcosa…

********************

… entra nel corridoio e i vecchi muri si sistemano intorno a lui e gli dicono qualcosa, come hanno sempre fatto, pensa, è sempre così, che se ne accorga e ci pensi o meno i muri sono lì, ed è come se voci silenziose parlassero da loro, come se una grande lingua fosse lì nei muri e questa lingua dicesse qualcosa che non può mai essere detto a parole

********************

Nessuno ha visto il momento in cui la frana è avvenuta, perché si è scatenata così lentamente, non si è scatenata giorno per giorno, nemmeno ora per ora, non minuto per minuto, ma si è scatenata, per tutto il tempo si è scatenata, perché era una frana, doveva essere una frana, perché cos’altro poteva essere?

********************

Dopo essere andato a ballare in vari centri giovanili per alcuni anni e aver ballato per lo più da solo, una volta ho capito che doveva essere notte fonda e qualcuno probabilmente mi aveva dato abbastanza da bere, che avrei dovuto invitare una ragazza a ballare

********************

Dio è così lontano che nessuno può dire nulla su di lui ed è per questo che tutte le idee su Dio sono sbagliate, e allo stesso tempo è così vicino che quasi non riusciamo a notarlo, perché è il fondamento in una persona, o l’abisso, potete chiamarlo come volete

********************

…lì dentro la persona c’è ciò che passerà e diventerà un tutt’uno con ciò che è invisibile in ogni cosa…

********************

…una delle cose più importanti quando si tratta di dipingere è sapersi fermare al momento giusto, sapere quando un quadro sta dicendo quello che può dire, se si va avanti troppo a lungo, il più delle volte il quadro si rovina…

********************

…una persona viene da Dio e torna a Dio, credo, perché il corpo è concepito e nasce, cresce e declina, muore e scompare, ma lo spirito è un’unità di corpo e anima, come forma e contenuto sono un’unità invisibile in un buon quadro…

********************

…ognuno di noi ha un desiderio profondo dentro di sé, desideriamo sempre qualcosa e crediamo che ciò che desideriamo sia questo o quello, questa o quella persona, questa o quella cosa, ma in realtà desideriamo Dio, perché l’essere umano è una preghiera continua, una persona è una preghiera attraverso il suo desiderio…

********************

…Conservo gli errori e lascio che siano sbagliati, perché spesso sono gli errori che alla fine portano a qualcosa di giusto…

********************

… e poi vede gli occhi trovare una specie di voce e ciò che sente è come un ululato, prima un ululato da un occhio e poi un ululato sparso da molti occhi e poi l’enorme ululato diventa un tutt’uno con le fiamme che si alzano e scompare nell’oscurità e le voci negli occhi si alzano e sono fumo che non si vede e lui continua a camminare e ora fa così freddo che deve tornare a casa …

********************

Non esco più, mi è venuto un turbamento e non esco.

