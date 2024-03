“Cosmogonia”, l’ultimo capitolo della serie di Ellie B. Luin diventato un caso editoriale

Su BookTok, la sezione di TikTok dedicata ai libri, non si parla d’altro: Ellie B. Luin è uscita due settimane fa con “Cosmogonia”, il terzo volume della serie di “Deviant”, che ha conquistato decine di migliaia di lettrici e lettori italiani. Da quando è uscito, il libro è uno fra i più venduti nel paese.

“Cosmogonia” di Ellie B. Luin

La sinossi

Mavor e Venus sono guerra e amore, due pianeti in rotta di collisione in un universo dannato. Sono pronti a mettere la parola fine alla loro storia tormentata?

« Se al mondo esistono infinite regole, probabilmente io e te le infrangeremmo tutte. » Siamo arrivati alla resa dei conti: Mavor Axford, l’avvocato più spietato di Londra, si trova di fronte a un bivio, in gioco c’è il destino della sua vita e del processo più importante dell’anno.

Quello in cui Venus è la vittima, nonché testimone chiave. Le opzioni per lui sono due: seguire il proprio cuore, cedere una volta per tutte alla passione travolgente, oppure continuare dritto per la sua strada, come ha sempre fatto, mettendo a tacere i suoi sentimenti. Ma quella tra Mavor e Venus non è una favola e il lieto fine non è scontato.

Quando le verità celate verranno svelate e i segreti caleranno la maschera, il passato tornerà a presentare il conto mentre tutto il loro mondo andrà in pezzi, come tanti piccoli frammenti di specchi. Perché in fondo, la linea che divide i colpevoli dagli innocenti è molto più sottile di quanto pensano. Riusciranno i due a restare uniti e a edificare il loro amore su un cumulo di macerie?

La saga di Deviant

Quando Ellie B. Luin ha cominciato a scrivere la storia di Deviant, di cui “Cosmogonia” è l’ultimo capitolo, non immaginava che avrebbe avuto tutto questo successo. L’amore passionale e intrigante che unisce Venus e Mavor è nata su Wattpad.

Quando migliaia di lettrici e lettori hanno scoperto sulla piattaforma online la storia di Ellie B. Luin, il suo potenziale si è manifestato e ben presto Sperling & Kupfer ha investito per pubblicare i libri.

La storia di “Deviant” prosegue, a questo punto, su TikTok. È qui che il nome di Ellie B. Luin continua a riverberare insieme ai suoi lavori, che coniugano al genere del romance quello dark.

Cos’è il dark romance

Gli ingredienti del successo di “Cosmogonia” e di “Deviant” più in generale risiedono nell’ottima penna di Ellie B. Luin ma anche nell’interesse che il genere cui appartiene la saga suscita nel pubblico di lettori. Ma cos’è il dark romance? In cosa risiede il suo fascino?

Il binomio unisce al termine romance l’aggettivo dark. Del romance abbiamo parlato spesso: conosciuto anche come “romanzo rosa”, è un genere in cui la trama verte sul romanticismo, su un percorso di crescita di un protagonista, nella maggior parte dei casi femminile, che sulla sua strada incontra, dopo vari ostacoli, la strada giusta da intraprendere. Anche qui, nella grande maggioranza dei libri, la strada giusta è rappresentata dall’amore.

Ciò non vuol dire che il romance sia un libretto in cui il ruolo della donna è relegato alla ricerca del principe azzurro. Lo testimoniano i romanzi di Anna Premoli, per esempio, in cui la donna evolve, si emancipa e solo dopo, sicura di sé e delle sue potenzialità, appagata e bastevole di se stessa, incontra l’amore.

Ma veniamo all’aggettivo dark, che ovviamente rimanda a una materia oscura, un po’ misteriosa, non sicuramente luminosa e da romanzo rosa tradizionale. I dark romance come “Cosmogonia”, infatti, raccontano una storia d’amore guardando ai suoi intrighi, alle sue trame complesse che talvolta nascondono ambiguità, paure, misteri.

Chi è Ellie B. Luin

Dietro al nome straniero dell’autrice di “Cosmogonia” si cela una giovane donna italiana nata e cresciuta a Roma. Ellie B. Luin è laureata in Giurisprudenza, ed è da sempre appassionata di libri, letteratura e viaggi. Ha girato e vissuto in diverse città italiane prima di stabilirsi nuovamente a Roma, dove vive oggi.

© Riproduzione Riservata