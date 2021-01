Cosa leggeremo quest’anno, le tendenze di lettura per il 2021

Quali saranno le tendenze di lettura del nuovo anno? Dopo aver indagato i gusti in fatto di eBook e le abitudini di lettura dell’anno appena trascorso, Rakuten Kobo ha ipotizzato quali saranno le tendenze che accompagneranno i lettori nel corso dell’anno appena iniziato. Come emerso dal Kobo Book Report, il 2020 ha restituito ampio protagonismo alla lettura, soprattutto quella digitale. All’inizio della pandemia si è registrato un’ondata di nuovi e ritrovati lettori, con il tempo dedicato alla lettura che ha registrato un incremento medio del 41%.

Il ruolo della lettura

La lettura ha così assunto un triplice ruolo: è stata infatti strumento per la promozione del benessere individuale e sociale, supporto didattico e mezzo di intrattenimento. Non a caso, un enorme successo, rispetto allo stesso periodo del 2019, l’hanno ottenuto eBook di hobbistica, istruzione (60%) e mindfulness (81%). Nel 2021, alcune delle tendenze di lettura emersi durante lo scorso anno, avranno ancora più successo.

L’influenza delle serie tv sulla scelta dei libri

Film e Serie TV hanno accompagnato e accompagnano le nostre serate. Non solo, hanno la capacità di influenzare i nostri interessi e consumi. Un esempio? La Regina Degli Scacchi, la miniserie Netflix, diventata la più vista di sempre della piattaforma streaming, ha contribuito a generare migliaia di nuovi appassionati del gioco, determinando un notevole aumento delle vendite di scacchiere, accessori connessi al gioco e libri di strategia.

A proposito di tendenze di lettura legate alle serie tv, proprio nelle ultime settimane un’altra serie targata Netflix ha incuriosito i lettori: Bridgerton. A ispirare le avventure di Daphne e del Duca di Hastings è stata la saga di romanzi storico-sentimentali di Julia Quinn che, dopo la messa in onda della serie, ha scalato la classifica di Kobo degli eBook più venduti del momento.

Questo travaso dalle piattaforme di streaming alle vendite eBook avverrà in maniera evidente per i libri di narrativa. Tra le serie attese nel 2021, ne troviamo numerose tratte da famosissimi best seller che porteranno a nuove tendenze di lettura per il 2021:

“The Stand”, che prende ispirazione dal romanzo “L’ombra dello scorpione” di Stephen King. Si tratta di un thriller epico, un classico pubblicato per la prima volta nel 1978 e ambientato in un futuro prossimo (ormai presente) nel quale l’umanità è martoriata da una epidemia globale senza precedenti.

“Il signore degli anelli”, la serie tv di Amazon Prime Video basata sui romanzi di J.R.R Tolkien. L’autore è riuscito a creare un mondo e un epos che da sempre affascinano e influenzano lettori e scrittori di tutto il mondo.

“Foundation”, tratta dall’omonima serie di libri di Isaac Asimov, segue gli sforzi di uno scienziato di nome Hari Seldon. La sua invenzione, la “psicostoria”, è una materia tra matematica e psicologia in grado di prevedere movimenti macro delle masse. Quindi, di fatto in grado di prevedere il futuro di intere civiltà.

Thriller: “I grandi attesi”

Il genere Thriller da anni appassiona i lettori di tutto lo stivale. A causa della pandemia lo scorso anno numerose uscite sono state rimandate, proprio per questo motivo, le tendenze di lettura di questo 2021 prevedono l’uscita di attesissimi romanzi. Tra questi:

“Luce della notte” di Ilaria Tuti. Si tratta di un romanzo di rinascita e speranza che racconta la storia di una bambina speciale e sancisce il ritorno sulle scene dell’amatissimo commissario Teresa Battaglia.

Il nuovo thriller di Robert Galbraith aka J.K. Rowling, con protagonista Cormoran Strike, in uscita a febbraio.

“Ultima notte a Manhattan” di Don Winslow, dove le vite di un detective privato, un politico troppo ambizioso e una donna bellissima si intrecciano a causa di un omicidio. Esso è solo un tassello di un disegno più vasto, un complotto ordito da chi sa di potere tutto.

I grandi temi contemporanei

Secondo le tendenze di lettura del nuovo anno, crescerà la lettura di saggistica divulgativa in relazione ai grandi temi contemporanei. I lettori sempre più spesso ricercano tra le righe dei romanzi informazioni per comprendere a fondo le grandi tematiche che accompagnano la vita. Kobo è da sempre attenta a questi temi, perché crede che sia importante dare ai lettori tutti gli strumenti e la necessaria visibilità ad autori e argomenti fondamentali per il contemporaneo. Dall’inclusività fino alla rappresentanza politica e al cambiamento climatico, e oltre – “perché una vita ben letta è sempre una vita ben vissuta”.

“Una storia americana” di Francesco Costa, che racconta come, al termine di un anno sconvolto da avvenimenti inimmaginabili, gli americani hanno scelto il 46° presidente degli Stati Uniti in una delle elezioni più contese della storia. La loro vittoria ha catalizzato le speranze di decine di milioni di persone, ma la sfida che hanno davanti non è semplice. Sarà interessante osservare come proveranno a traghettare gli Stati Uniti fuori dal momento più delicato della storia recente.

“Rinascita Americana” di Giovanna Pancheri; in questo libro le vicende personali di Giovanna Pancheri, corrispondente dagli USA dal 2016 per Sky TG24, si intrecciano all’attento resoconto degli stravolgimenti arrecati dalla pandemia alla società americana.

“Why I’m no longer talking to white people about race” di Reni Eddo-Lodge, una guida essenziale per chiunque voglia capire perché le questioni razziali segnano il destino delle nazioni e delle comunità che le abitano, e cosa si deve fare per rompere un meccanismo inerziale e oppressivo.

