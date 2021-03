Ecco come spiegare Dante e "la divina commedia" ai bambini

Immaginate Dante scrivere un diario sulla sua vita e sulla scrittura della commedia. Immaginate un Dante che si confida, che sa essere semplice e diretto, che si sa spiegare anche ai bambini. È così che Maria Gianola lo immagina: preso a raccontarsi attraverso un itinerario semplificato delle sue avventure. La forma diaristica diventa la più consona per delineare la figura del sommo poeta ai più piccoli, insieme alla maestria dell’autrice nel rappresentare ed illustrare la sua storia. In questo modo, colorato e divertente, Maria Gianola spiega il contesto storico, il genere letterario, i simboli più nascosti e difficili del mondo di Dante Alighieri.

L’incredibile diario segreto di Dante entra a far parte della serie I Geniacci (edito da Armando Curcio per il brand Risfoglia) che già contava i diari segreti di due grandi artisti come Raffaello e Leonardo da Vinci. Un un modo originale e accattivante per avvicinare bambini e bambine, non solo al mondo della pittura, ma anche il mondo della letteratura.