Colombo, l’America e la storia di Nuno

Fabio Genovesi a Capalbio Libri con “Oro puro” racconta la storia di Nuno e della scoperta delle Americhe. Con lui sul palco Elisabetta Mondello. Letture della presentatrice della manifestazione Marta Mondelli.



“Mi chiamo Nuno, e oggi ho tanti anni ma una volta molti meno. Ero un ragazzino con un nome strano, ma non era un problema perché gli altri ragazzi mi chiamavano solo Figlio di Puttana. Però si sbagliavano, la puttana era mia zia Blanca, la mamma ha smesso quando sono nato io.”

Palos, Spagna, agosto 1492. Nuno ha 16 anni, ed è un granchio. O almeno questo è il soprannome che gli ha dato sua madre, morta pochi mesi prima, di cui Nuno conserva un ricordo che è dolore e luce insieme. Pur vivendo sul mare, Nuno non ha mai desiderato solcarlo, e preferisce guardarlo restando aggrappato alla terra, proprio come fanno i granchi.

Finché, per una serie di circostanze tanto sfortunate quanto casuali, deve imbarcarsi su una nave di cui ignora la destinazione. Si tratta della Santa María, a bordo della quale Cristoforo Colombo scoprirà – per caso e per sbaglio – il Nuovo Mondo. Mentre Nuno si renderà conto, lui che di navigazione non sa nulla, di condividere lo smarrimento coi suoi compagni molto più esperti: tutti spaventati da quell’impresa folle e mai tentata prima.

Avendo imparato dalla madre a leggere e scrivere, Nuno diventa lo scrivano di Colombo, e trascorrendo ore ad ascoltarlo sente crescere l’entusiasmo per i grandi sogni di questo imprevedibile esploratore visionario. Attraverso lo sguardo di Nuno, percorriamo il viaggio più importante della storia dell’umanità: i giorni infiniti prima di avvistare terra, fino alla scoperta di un mondo nuovo, una nuova umanità, una nuova, diversa possibilità di intendere la vita.

In questo Paradiso Terrestre, Nuno imparerà quanta ferocia, quanta avidità possa motivare le scelte degli uomini, ma anche la forza irresistibile dell’amore, che lo travolgerà fino a sconvolgere i suoi giorni e le sue notti.

Fabio Genovesi ci racconta la navigazione di Colombo come mai è stato fatto prima, svelandoci come dietro la scoperta occidentale delle Americhe si nasconda soprattutto l’insopprimibile, eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto, persino se stessi.

Un romanzo storico che porta il lettore a interrogarsi sulla potenza del caso: la vita quando cambia, non dà preavviso. Le circostanze impreviste sono il motore della nostra quotidianità.

Nuno lo scoprirà sulla sua pelle: un errore lo porta a scoprire le Americhe insieme a Ciristoforo Colombo, un errore lo porta a incontrare il suo vero amore. L’errore gli ha cambiato la vita, perché Nuno non programmava nulla ed ha accettato con serenità la potenza del caso.

