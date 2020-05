In esclusiva su Audible arriva “Cleopatra, donna e regina”, il primo podcast di Alberto Angela. Lunedì 8 giugno 2020 alle ore 11:00 avverrà la presentazione in live streaming su Audible.it. “Chi era veramente l’ultima regina d’Egitto”? I segreti di Cleopatra, una delle donne più misteriose e affascinanti della storia, raccontati direttamente dalla voce di Alberto Angela, autore e narratore del podcast.

Cleopatra, una figura enigmatica

Sulla vita di Cleopatra, donna intelligente, affascinante, moderna, coraggiosa, è stato detto di tutto. A lei sono stati dedicati libri, film e documentari, ma la sua figura è ancora circondata da un’aura leggendaria. Sono infatti numerosi i miti che circolano sulla sua vita pubblica e privata, molti dei quali privi di fondamento storico, cosa che rende difficile tracciare un identikit preciso della regina, senza dubbio una delle donne più importanti che siano mai vissute. Per esempio, sapevi che Cleopatra non era egiziana ma macedone? O che la sua apparenza da “femme fatale” è in realtà un’invenzione dell’arte rinascimentale?

Un narratore d’eccezione

A rendere giustizia a questo indimenticabile personaggio femminile ci pensa, Alberto Angela. Con la sua opera “Cleopatra, La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità”, ci svela chi era veramente la sovrana. Durante l’ascolto, grazie alle grandi doti di narratore dell’autore, sarà come vivere proprio nei giorni dell’uccisione di Giulio Cesare. Un’epoca intrigante che tutti dovremmo conoscere. Perché le guerre, le conquiste e le passioni che l’hanno segnata si riflettono ancora oggi sull’ordine mondiale contemporaneo.

© Riproduzione Riservata