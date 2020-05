Chi ha vinto i Premi Pulitzer 2020? Ecco, tutti i vincitori

Sono stati assegnati ieri i premi Pulitzer del 2020, il prestigioso premio americano per il giornalismo, ma anche per musica e letteratura. Il premio Pulitzer fu istituito da Joseph Pulitzer nel 1917 e l’assegnazione dei premi è ora gestita dalla dalla Columbia University di New York.

I vincitori del Premio Pulitzer 2020

Il Pulitzer 2020 per la fiction è andato a Colson Whitehead, autore di “I ragazzi della Nickel“. Whitehead, classe 1969, aveva già vinto il Pulitzer per la narrativa con “La Ferrovia Sotterranea“, edito da Sur. Per la categoria non fiction il premio è stato assegnato a Anne Boyer e a Greg Grandin. Quanto al Pulitzer per la poesia, è andato a The Tradition di Jericho Brown.

Qui, la lista completa.

Giornalismo

Public Service

All’Anchorage Daily News con il contributo di ProPublica. Per una serie di articoli che hanno raccontato la difficile situazione di alcune località dell’Alaska, molte delle quali senza alcun tipo di controllo e protezione da parte della polizia.

Breaking News Reporting

Alla redazione del The Courier-Journal, per la rapida ed efficace copertura della storia riguardante le centinaia di grazie concesse dal governatore del Kentucky e contrassegnate, scrive il sito dei Pulitzer, «da opacità, disparità razziali e violazioni delle norme legali».

Investigative Reporting

A Brian M. Rosenthal del New York Times, per il racconto delle speculazioni intorno al mercato delle licenze necessarie per guidare i taxi a New York.

Explanatory Reporting

Al Washington Post, «per una pionieristica serie di articoli che ha mostrato con chiarezza scientifica i tragici effetti dell’innalzamento delle temperature sul nostro pianeta».

Local Reporting

Al Baltimore Sun, per una serie di articoli sui rapporti tra la sindaca di Baltimora e il sistema sanitario cittadino.

National Reporting

A ProPublica e al Seattle Times, per una serie di articoli legati ai problemi dei Boeing 737 MAX e a incidenti navali nell’oceano Pacifico.

International Reporting

Al New York Times, per i suoi «coinvolgenti» articoli sul regime di Vladimir Putin.

Feature Writing

A Ben Taub del New Yorker, per il suo articolo (“Guantanamo’s Darkest Secret“) su un uomo rapito e torturato e privato della sua libertà per più di dieci anni, scritto unendo «giornalismo sul posto» e «prosa appassionata».

Commentary

A Nikole Hannah-Jones del New York Times, per il suo contributo al progetto “1619“, sulla storia della schiavitù in America.

Criticism

A Christopher Knight del Los Angeles Times, per la sua presa di posizione contro la proposta di modifica dell’L.A. County Museum of Art.

Editorial Writing

A Jeffery Gerritt del Palestine Herald-Press, per aver raccontato, in alcuni editoriali, le drammatiche morti di alcuni carcerati in attesa di processo di una prigione del Texas.

Editorial Cartoons

A Barry Blitt del New Yorker, per aver preso in giro personalità e scelte della Casa Bianca guidata da Donald Trump.

Breaking News Photography

A Reuters, per una serie di fotografie relative alle proteste di Hong Kong.

Feature Photography

A Channi Anand, Mukhtar Khan e Dar Yason di Associated Press, per le loro fotografie che mostrano e raccontano com’è la vita in Kashmir, un territorio conteso tra India e Pakistan.

Audio Reporting

A This American Life, per il giornalismo «rivelatore e intimo» con cui l’episodio “The Out Crowd” ha raccontato una decisione sul Messico relativa all’immigrazione dal Messico.

Letteratura, teatro e musica

Fiction

I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead, già vincitore del premio nel 2017, per il libro La ferrovia sotterranea. I ragazzi della Nickel è ambientato negli anni Sessanta e parla del razzismo radicato nella cultura statunitense nell’Ottocento.

Drama

A Strange Loop di Michael R. Jackson, per un musical che racconta il processo creativo di un artista e che diventa «una meditazione sulle paure e le insicurezze universali».

History

Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America di W. Caleb McDaniel, per il racconto di una storia di una donna che, nel Diciannovesimo secolo, fece causa all’uomo che la rapì e violentò.

Biography or Autobiography

Sontag: Her Life and Work di Benjamin Moser; una biografia sulla scrittrice Susan Sontag.

Poetry

The Tradition di Jericho Brown, per una raccolta che combina «liriche magistrali, delicatezza e urgenza storica».

Music

The Central Park Five di Anthony Davis

Menzioni speciali

Ad Ida B. Wells, per il suo «coraggioso e notevole» racconto delle violenze nei confronti dei neri, negli Stati Uniti.

