Chi è Ken Follett, il maestro del romanzo storico

Da pochissimo uscito in libreria con l’ultimo capitolo della saga di Kingsbridge, intitolato “Le armi della luce“, Ken Follett è uno degli autori più chiacchierati del momento. Scopriamo qualcosa di più dell’identità e della carriera di colui che è ritenuto il maestro del romanzo storico dell’era contemporanea.

Ken Follett

Ken Follett, all’anagrafe Kenneth Martin Follett, è nato a Cardiff il 5 giugno 1949.

Già da piccolo sviluppa la passione per la lettura e la scrittura, sin da quando, all’età di dieci anni, si trasferisce a Londra insieme alla famiglia.

Ottiene l’ammissione allo University College di Londra nel 1967, dove studia filosofia e inizia ad impegnarsi nella politica di centro-sinistra. Si sposa con Mary nel 1968, e nello stesso anno nasce il figlio Emanuele.

Dopo la laurea nel 1970, intraprende un corso di giornalismo e inizia a lavorare come apprendista reporter a Cardiff nel South Wales Echo. Dopo tre anni Ken Follett torna a Londra per lavorare nell’Evening News.

La svolta arriva quando lascia il giornalismo e diventa vicedirettore della piccola casa editrice Everest Books: è in questo periodo che inizia a scrivere romanzi come hobby. Non immagina ancora il successo che arriverà con i suoi grandi libri.

Verso la fine degli anni Settanta, viene coinvolto nelle attività del partito laburista britannico, ambiente in cui conosce la deputata Barbara Hubbard, che sposerà nel 1985.

La coppia vive in Inghilterra, dividendosi fra Londra e il più tranquillo Hertfordshire, insieme ai numerosi figli avuti dalle relazioni precedenti.

Il mestiere di scrivere

Quando leggiamo le opere dei nostri autori preferiti, ci chiediamo spesso da dove arrivi la loro vocazione per la scrittura. A volte, come capita per Ken Follett, la nostra curiosità può essere soddisfatta.

Follett vive in un’epoca complessa, segnata dalle ferite di un conflitto che ha modificato le sorti del mondo. L’infanzia nel Dopoguerra è caratterizzata dalla scarsità di beni, dalle difficoltà economiche, da una patina di paura non sopita che aleggia ancora sul mondo.

Per il piccolo Kenneth non c’è molto da fare: svaghi e divertimenti sono ridotti all’osso per tutti, e ancor di più per lui, perché i genitori, ferventi credenti e molto conservatori, non gli permettono spesso di andare al cinema, di ascoltare la radio o di concedersi un momento di evasione attraverso la nuova regina dell’intrattenimento, la televisione.

L’unico strumento di svago rimane la lettura. Così nasce l’estro creativo di uno degli autori più amati del nostro tempo.

I libri di Ken Follett

Sebbene conosciuto come autore di romanzi storici e, nella fattispecie, di libri collegati fra loro da un forte legame di serialità, Ken Follett è uno di quegli scrittori che non si sono limitati ad esplorare un solo genere letterario.

La sua produzione è alquanto estesa e potrebbe essere suddivisa in due filoni: i cicli letterari, fra cui rientra anche la saga di Kingsbridge con il capostipite del 1989 “I pilastri della terra“, e i romanzi non seriali, anch’essi molto presenti nella carriera di Follett.

Edito in Italia da Mondadori, Ken Follett ha dato inizio alla sua vita di romanziere passando attraverso uno dei generi più amati dal grande pubblico: il thriller. Con “La cruna dell’ago” (1978) e i cinque libri che lo seguono, l’autore ha dato vita a una serie di spy thriller che ha subito messo in luce il suo talento.

Dopo questo inaspettato successo, Ken Follett si è appassionato al romanzo storico e, senza mai smettere di studiare e fare ricerca, ha concepito la saga che lo ha consacrato nell’Olimpo degli scrittori più amati del nostro tempo: con “I pilastri della terra”, lo scrittore ha avviato un percorso durato anni, con l’intento di raccontare la storia del genere umano dalle sue origini fino ai nostri giorni.

La serie di Kingsbridge è senza ombra di dubbio il suo più grande successo, confermato dalla recente uscita de “Le armi della luce“, ma la produzione dell’autore gallese non si ferma qui.

Parlando ancora di cicli, potremmo rintracciare una terza fase di scrittura, avviata alla fine degli anni ’90 con “Il terzo gemello“: Ken Follett decide di andare oltre, di concentrarsi nell’esplorazione del mondo della tecnologia e dei suoi lati più oscuri.

I romanzi non seriali

Oltre alle saghe, Follett ha scritto numerosi romanzi non seriali che costituiscono il sistema perfetto per cominciare ad approcciare un autore tanto prolifico. Ne citiamo qualcuno per rendere l’idea di quanto vasta sia la produzione dell’autore.

“Lo scandalo Modigliani” è un giallo avventuroso pubblicato nel 1976. Si tratta del primo libro di Ken Follett approdato in Italia per Mondadori, ma firmato con lo pseudonimo di Zachary Stone.

Il libro è un’avvincente caccia al tesoro in cui si intrecciano, fra misteri e colpi di scena, i destini di una giovane studentessa d’arte e del proprietario di una galleria d’arte sull’orlo del fallimento. Protagonista? Un dipinto di Amedeo Modigliani inaspettatamente ritrovato dopo anni di oblio.

“Un letto di leoni“, che viene pubblicato dieci anni e molti libri più tardi, è un romanzo da leggere perché in esso Follett mescola sapientemente alcuni dei tratti distintivi delle sue opere: dal thriller al genere storico, dallo spionaggio alla storia d’amore. Il romanzo, ambientato nelle montagne afghane all’indomani dell’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979, costituisce un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio.

Con “Per niente al mondo“, Ken Follett ritorna in libreria in grande stile un anno dopo la pandemia che ha cambiato la nostra percezione del mondo e della vita. È il 2021, l’autore non ha mai smesso di sfornare successi e, dopo tutto questo tempo, è ancora in grado di raccontare storie sorprendenti, che catturano i lettori e li trascinano in un vortice di emozioni e piacevole smarrimento.

