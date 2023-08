Bugsy Siegel nella NewYork anni ’30

Antonio Monda porta a Capalbio Libri la New York anni ’30 di Bugsy Siegel con il suo ultimo romanzo “Il numero è nulla“, edito da Mondadori. Ad intervistarlo Giancarlo Leone.



Bugsy Siegel e un sicario che doveva diventare Vescovo

“Ryan Flahertie aveva capito perfettamente che stavo per ammazzarlo. Nel nostro mondo la pietà non si implora mai, lui però ci ha provato. In silenzio, con lo sguardo, mentre i denti gli battevano. Era la prima volta che uccidevo qualcuno, se ne era reso conto, e cercava di aggrapparsi a qualcosa di impossibile, solidarietà, forse, facevamo lo stesso mestiere.” Tra Gli Intoccabili e Il Padrino, Antonio Monda racconta la New York degli anni Trenta attraverso gli occhi del “Vescovo”, un sicario di Cosa Nostra, al soldo del celebre boss Bugsy Siegel.

Si faceva chiamare “il Vescovo”, perché suo padre avrebbe voluto che seguisse la carriera ecclesiastica. «I vescovi vengono chiamati eccellenza, è importante avere il rispetto della gente».

Poteva essere un pastore di anime, gentile, raffinato, in pace con tutti, di certo non Papa, neanche Cardinale, doveva solo acquisire prestigio, invece il protagonista di questo romanzo sceglie di conquistarsi il rispetto uccidendo le persone per conto di Bugsy Siegel uno dei più famigerati gangster degli anni Trenta, in quella cesura storica in cui New York si trasforma in “capitale del mondo”. Le sue vie, i suoi quartieri vengono raccontati attraverso gli occhi di un killer che conquista denaro, fama e autorevolezza uccidendo la gente fino a quando l’incontro con una donna insinuerà il dubbio nella sua spietata dimensione criminale.

Un romanzo hard-boiled che gode di una rigorosa ricostruzione storica e un acuto e dolente ritratto psicologico dei protagonisti. Antonio Monda continua il suo racconto romanzesco di New York, la città dove tutto accade, il cuore pulsante del sogno americano.

Libreriamo media partner di Capalbio Libri

