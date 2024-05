“Bugiarde si diventa” di Felicia Kingsley, il romance del 2021 è fra i best seller del momento

Share on Email

Torna in limited edition "Bugiarde si diventa" di Felicia Kingsley, uno dei libri più venduti della settimana in Italia.

Uscito nel 2021, “Bugiarde si diventa” ha contribuito a consacrare il successo di Felicia Kingsley, nome d’arte di Serena Artoli, nel panorama del romance italiano.

Lo scorso 21 maggio, il libro è stato ripubblicato in una colorata limited edition ed è al momento fra i titoli più venduti in Italia.

“Bugiarde si diventa” di Felicia Kingsley

La sinossi di “Bugiarde si diventa”

Capodanno è tempo di bilanci e Charlotte Taylor è davanti al fallimento totale della propria vita. Lavoro? Un disastro. Amore? Meglio non parlarne. Autostima? Questa sconosciuta. Alla soglia dei trent’anni, Charlotte è stanca di essere sempre “quella brava” e, anche per una notte sola, le piacerebbe poter essere qualcun’altra. Complice la sua migliore amica, l’ereditiera più famosa di Londra, Charlotte riesce a intrufolarsi, sotto il falso nome di Bea Beaufort, a un party esclusivo, frequentato da celebrità, tra cui Royce DeShawn, stella in ascesa del cinema. Finalmente una serata indimenticabile, anche grazie a un imbarazzante incontro con un affascinante sconosciuto in momento e luogo inopportuni. Quella che però doveva essere l’innocente bugia di una sera si trasforma in un ciclone che la travolge: la stampa la indica come nuova fiamma di Royce, il cui staff non sembra proprio interessato a smentire le insinuazioni che stanno facendo il giro del mondo. Tutt’altro! Charlotte si ritrova così a vestire i panni di Bea Beaufort, e tra una gaffe e l’altra è ricomparso, a complicare ulteriormente le cose, l’affascinante sconosciuto incontrato a Capodanno. Una bugia tira l’altra e quello che era iniziato come un gioco divertente potrebbe presto trasformarsi in un autentico cataclisma…

Un office romance che si divora

Felicia Kingsley sforna un successo dopo l’altro. I suoi libri, tutti autoconclusivi, sono perfetti se cerchi qualche ora di evasione dalla frenesia del quotidiano ma, soprattutto, un po’ di romanticismo “speziato” per condire le tue giornate.

“Bugiarde si diventa” non fa eccezione. Si tratta di un office romance, quindi di un romanzo rosa ambientato nel luogo di lavoro della protagonista che, in questo caso, racconta la sua vita in prima persona.

Gli ingredienti che rendono “Bugiarde si diventa” una lettura vivace, coinvolgente, passionale e divertente sono molteplici: dall’ambientazione chic londinese alla trama fitta di bugie e sotterfugi, dall’intreccio che vede fra i personaggi principali una star del cinema all’espediente dell’identità nascosta.

Felicia Kingsley

Felicia Kingsley è lo pseudonimo di Serena Artoli, nata a Carpi il 13 ottobre 1987 e specializzata in Architettura, ma da sempre con la passione per la scrittura: sin da quando, lo ha raccontato lei stessa ai microfoni di Robinson, scriveva sul suo diario segreto e si dedicava con piacere al mondo delle fanfiction sul web ispirandosi ai personaggi di Hermione Granger e Draco Malfoy.

La scelta di scrivere sotto pseudonimo nasce da una circostanza di vita particolare: Serena comincia a pubblicare i suoi libri poco dopo essersi iscritta all’albo degli architetti. Pensa perciò che pubblicare sotto suo nome possa violare il codice deontologico dell’ordine.

Per le sue opere sceglie quindi di chiamarsi Felicia, che ha molto in comune col suo vero nome, Serena, e Kingsley, come uno dei personaggi nati dalla sua penna durante le sessioni di scrittura infantili.

Le vendite da record e il successo

Quando esordisce nel mondo della narrativa rosa con “Matrimonio di convenienza“, un romanzo auto pubblicato nel 2016, Felicia Kingsley non avrebbe mai immaginato di raggiungere il successo attuale.

Sin dal suo primo libro, l’autrice di “Bugiarde si diventa” è stata letta e riletta con piacere da talmente tanti italiani che presto le sue opere sono state tradotte anche in ceco e in inglese.

I suoi romanzi sono leader indiscussi nelle classifiche della narrativa rosa. Ogni volta che una novità firmata Felicia Kingsley arriva in libreria, il successo è più che garantito.

