BookCity Milano 2021, inaugurata la 10° edizione con Amin Maalouf

Siamo stati all’inaugurazione della 10° edizione di BookCity Milano tenutasi ieri sera presso il Teatro Dal Verme, il cui tema quest’anno è il “Dopo”. Una serata in cui il sindaco Beppe Sala ha consegnato il tradizionale sigillo della città ad Amin Maalouf, Achille Mauri ha ricordato Luis Sepúlveda con la moglie Carmen Yáñez e Paolo Giordano ha parlato proprio di quel “dopo”.

Amin Maalouf e la questione dell’identità

Autore del libro “Identità assassine” edito per La nave di Teseo che affronta i nuovi localismi e nazionalismi nel mondo contemporaneo, Amin Maalouf ha ricevuto il sigillo della città di Milano dal Sindaco Beppe Sala e successivamente, in dialogo con Nuccio Ordine, ha parlato della questione identitaria affermando che “Troppo spesso le persone si riducono ad affermare una sola identità, mentre dovemmo rivendicare tutti i vari elementi che la costituiscono. Il mondo nel XX secolo ha vissuto un’atmosfera di conflitti ideologici, con svantaggi ma anche con un vantaggio: la gente si batteva per le idee, che sono elementi “adottati”. Oggi ci si batte per un’appartenenza, ma nell’appartenenza si nasce. La questione dell’identità è tra le più importanti della nostra epoca”

Carmen Yáñez e il ricordo di Luis Sepúlveda nei 10 anni di BookCity

Quale momento migliore per omaggiare lo scrittore cileno scomparso lo scorso anno proprio a causa del Covid se non la celebrazione dei 10 anni di BookCity. Luis Sepúlveda, infatti, aveva inaugurato nel 2012 proprio la prima edizione della manifestazione culturale e ieri avrebbe dovuto essere presente per ricordare quell’evento così importante per la città di Milano. In un momento pieno di commozione, Carmen Yáñez, poetessa e vedova dello scrittore, ha poi letto una poesia scritta da lei in ospedale mentre aspettava notizie del marito da parte dei medici.

Il “dopo” di Paolo Giordano

Lo scrittore ha chiuso la serata parlando della lunghezza del tempo e di come essa sia cambiata da quando la pandemia ha invaso e cambiato le nostre vite. Paolo Giordano si è espresso con la sua solita delicatezza e profondità, ma in maniera diretta e tagliente sottolineando come tutti dovremmo riflettere sull’esperienza vissuta e impararne la lezione oltre a riuscire a coglierne gli insegnamenti e i piccoli, ma pur presenti, lati positivi. L’esempio che ha portato lo scrittore è stato quello della scuola, messa a dura prova dalla DaD, ma che grazie ad essa è riuscita a scoprire l’importanza della digitalizzazione.

