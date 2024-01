“Berlino”, 5 libri da leggere se ti è piaciuto lo spin-off de “La casa di carta”

C’era da aspettarselo dopo il successo de “La Casa di carta“: quando è arrivato lo spin-off dell’intrigante serie tv targata Netflix, il pubblico è esploso. “Berlino” è, per il momento, uno dei prodotti di punta della piattaforma di streaming.

Gli ingredienti ci sono tutti: un piano di rapina organizzato nei minimi dettagli, un protagonista poliedrico che, oltre ad avere un gran talento nel furto, risulta raffinato, elegante, un autentico gentleman. Non manca proprio niente se aggiungiamo anche l’elemento romantico, molto più presente in “Berlino” che ne “La Casa di carta”.

Se anche tu hai apprezzato “Berlino” e le sue atmosfere, e vorresti ritrovare qualcosa della serie tv nelle tue nuove letture, non ti resta che continuare a leggere: ecco 5 libri perfetti da leggere se ti è piaciuta “Berlino”.

5 libri da leggere se ti è piaciuta la serie tv “Berlino”

“Il ladro che credeva di essere Bogart” di Lawrence Block

Se ti è piaciuta la serie tv “Berlino” per via della caratterizzazione del suo protagonista, adorerai questo romanzo raffinato e ironico che si intitola “Il ladro che credeva di essere Bogart”.

Un ladro, una città, un mistero. Il ladro è Bernie Rodhenbarr, disincantato libraio con l’hobby del furto e una netta inclinazione a ficcare il naso in faccende pericolose.

La città è New York, una categoria dello spirito più che una metropoli, con i suoi cinemini d’essai dove è ancora possibile scambiare la realtà per un sogno in bianco e nero. Il mistero è quello di un cadavere in cerca d’autore, punto di partenza di un giallo ironico, sofisticato e dolcemente cattivo.

“La falsaria” di Barbara A. Shapiro

A differenza di “Berlino”, in questo libro la protagonista è una donna. Lo sfondo è quello dell’alta società, delle aste d’arte. Qui, la suspence si lega a doppio filo con l’evoluzione di un personaggio, Claire, che deve scegliere da che parte stare.

La giovane artista Claire Roth riceve l’inaspettata visita di Aiden Markel, il proprietario della famosa Markel G, una delle gallerie più in vista di Boston e New York, con una singolare proposta: una mostra, nella sua galleria, delle opere originali di Claire in cambio della realizzazione di un falso da parte sua.

Non una replica ‘à la Roth’, ma un vero e proprio falso da dipingere su una tela d’epoca. Una prospettiva non proprio allettante per la giovane artista. Tuttavia, l’occasione di recuperare tutto ciò che ha perduto con una mostra tutta sua è qualcosa di irrinunciabile per lei. Quando, però, Markel si ripresenta al loft con l’opera originale da falsificare, il cuore di Claire Roth sobbalza…

“La grande rapina di Nizza” di Ken Follett

Questo è un libro che non ha bisogno di presentazioni. Ricorda “Berlino” sia nelle atmosfere che nella portata del crimine raccontato, realmente commesso da una banda di malviventi capeggiati da Albert Spaggiari.

Se deciderai di leggerlo, ti sembrerà di rivivere la visione de “La Casa di carta”: la rapina viene portata a termine grazie a dei tunnel sotterranei scavati dai malviventi a partire dalle fognature della città. Ti ricorda qualcosa?

“Arsenio Lupin” di Maurice Leblanc

Un ladro gentiluomo, raffinato nell’aspetto e nei piani che mette a punto sempre in modo impeccabile. Bello, elegante, amabile, amante del rischio. Arsenio Lupin ha molto in comune con Berlino. Ecco perché non poteva mancare fra i libri consigliati a chi ha apprezzato la serie tv.

Arsenio Lupin – l’imprendibile fuorilegge che ha messo a soqquadro i salotti di Francia – è stato arrestato.

La sua avventura è giunta al termine? Nient’affatto, è appena cominciata. Lupin, infatti, è dotato di inesauribili risorse, scaltrezza smisurata e fascino a volontà. Maestro della truffa e del travestimento, sa cambiare in un baleno nome, abito e indirizzo. Ogni suo furto è un capolavoro d’ingegno e abilità, ecco perché nessuna cassaforte può dirsi al sicuro dal più gentiluomo di tutti i ladri.

“Sei di corvi” di Leigh Bardugo

Un fantasy che mescola suspence, mistero, avventura ed emozioni e che ha per protagonista un mago del furto è l’ultimo libro che ti suggeriamo se ti è piaciuta la serie tv “Berlino”.

A Ketterdam, vivace centro di scambi commerciali internazionali, non c’è niente che non possa essere comprato e nessuno lo sa meglio di Kaz Brekker, cresciuto nei vicoli bui e dannati del Barile, la zona più malfamata della città, un ricettacolo di sporcizia, vizi e violenza.

Kaz, detto anche Manisporche, è un ladro spietato, bugiardo e senza un grammo di coscienza che si muove con disinvoltura tra bische clandestine, traffici illeciti e bordelli, con indosso gli immancabili guanti di pelle nera e un bastone decorato con una testa di corvo.

Un giorno Brekker viene avvicinato da uno dei più ricchi e potenti mercanti della città e gli viene offerta una ricompensa esorbitante a patto che riesca a liberare lo scienziato Bo Yul-Bayur dalla leggendaria Corte di Ghiaccio. Una missione impossibile che Kaz non è in grado di affrontare da solo.

Assoldati i cinque compagni di avventura, ladri e delinquenti con capacità fuori dal comune e così disperati da non tirarsi indietro nemmeno davanti alla possibilità concreta di non fare più ritorno a casa, Kaz è pronto a tentare l’ambizioso quanto azzardato colpo.

Per riuscirci, però, lui e i suoi compagni dovranno imparare a lavorare in squadra e a fidarsi l’uno dell’altro, perché il loro potenziale può sì condurli a compiere grandi cose, ma anche provocare grossi danni…

