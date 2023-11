Bambini: leggere libri per piacere fa crescere più bravi ed equilibrati

Share on Email

Uno studio dimostra che se i piccoli imparano a leggere per piacere migliorano le prestazioni cognitive, il benessere mentale e la struttura cerebrale

Leggere libri per diletto nell’infanzia, assicura ai bambini una crescita con migliori prestazioni cognitive, benessere mentale e maggiore struttura cerebrale.

I bambini piccoli possono essere affascinati dai dispositivi elettronici, ma uno studio internazionale pubblicato sulla rivista scientifica Psychological Medicine, dell’Università di Cambridge, suggerisce che la lettura vecchio stile può aiutare i bambini a diventare adolescenti migliori.

Oltre 10 mila bambini coinvolti per lo studio

Lo studio è stato condotto su oltre 10.000 bambini statunitensi, di età compresa tra i 9 e i 13 anni, che facevano parte di uno studio a lungo termine sullo sviluppo del cervello e sulla salute dei bambini.

Ai genitori sono state chieste informazioni sulle attività quotidiane dei loro figli, compresa la lettura per piacere, stimando l’età in cui hanno iniziato e quante ore vi dedicano attualmente.

Dai risultati finali dello studio è emerso che coloro che avevano iniziato a leggere per divertimento fin dall’infanzia tendevano ad avere risultati migliori sotto diversi aspetti.

Gli amanti della lettura ottenevano punteggi più alti nei test di abilità come la memoria e lo sviluppo del linguaggio.

Avevano meno problemi comportamentali e sintomi di depressione.

Mostravano un vantaggio in alcune misure della struttura cerebrale.

Poco più della metà dei bambini sono stati considerati lettori “precoci”.

Leggevano per piacere da 3 a 10 anni. Il resto, il 48%, non leggeva per diletto o aveva iniziato solo negli ultimi due anni.

Nel complesso, lo studio ha rilevato che i lettori precoci hanno ottenuto punteggi più alti nei test standard di memoria, linguaggio e capacità di elaborare informazioni verbali.

Inoltre, in base a quanto riferito dai genitori, avevano meno problemi comportamentali, come l’aggressività, e meno segni di depressione.

Quando i ricercatori hanno esaminato le scansioni cerebrali grazie alla risonanza magnetica, i bambini, i lettori precoci mostravano un volume maggiore di tessuto nelle aree cerebrali coinvolte nei processi legati alla lettura, all’attenzione e al comportamento.

E queste differenze sembravano spiegare in parte i benefici legati alla lettura precoce dei bambini.

Barbara Sahakian (Università di Cambridge), “leggere aiuta i bambini a crescere meglio”

Secondo la coautrice dello studio Barbara Sahakian, docente presso l’Università di Cambridge nel Regno Unito, tutto ciò suggerisce che “leggere non è solo un’esperienza piacevole.”

“È ampiamente riconosciuto che ispira il pensiero e la creatività, aumenta l’empatia e riduce lo stress”, ha dichiarato Sahakian.

“Ma oltre a questo, abbiamo trovato prove significative del fatto che è collegato a importanti fattori di sviluppo nei bambini, migliorando la loro cognizione, la salute mentale e la struttura del cervello, che sono pietre miliari per l’apprendimento e il benessere futuri”.

I primi lettori dello studio hanno mostrato altre caratteristiche importanti.

Passavano meno tempo a fissare gli schermi, compresi quelli di TV, tablet e telefoni, e dormivano di più rispetto ai loro coetanei.

9 suggerimenti ai genitori per stimolare i bambini alla lettura

Per aiutare i bambini a leggere per diletto e con piacere condividiamo i suggerimenti rivolti ai genitori dell’American Academy of Pediatrics.

I bambini imparano a leggere a scuola, ma spesso associano la lettura al lavoro e non al divertimento. La cosa migliore che i genitori possano fare per incoraggiare i bambini ad amare i libri e la lettura è leggere loro ad alta voce. E non smettete di leggere ad alta voce quando avranno imparato a leggere da soli. Leggete a vostro figlio ogni giorno, anche solo per pochi minuti. È il vostro tempo insieme. La lettura deve essere divertente. Non siete obbligati a finire una storia se il bambino perde interesse. Lasciate che sia il bambino a scegliere il libro, anche se questo significa leggere lo stesso libro più volte. Invitate il vostro bambino a “leggervi” un libro familiare che ha memorizzato per averlo sentito leggere così spesso. Fermatevi a chiedere informazioni sulle illustrazioni o su ciò che il bambino pensa che accadrà dopo. Le risposte potrebbero stupirvi. Leggete una varietà di libri per bambini, tra cui fiabe, poesie e filastrocche. Seguite gli interessi del bambino nella scelta dei libri. Ci sono molti libri fantastici su argomenti di saggistica, come l’oceano o i cani.

