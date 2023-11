Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Il mese di Dicembre è alle porte. Avete già addobbato casa in vista delle feste? Ecco 5 audiolibri perfetti da ascoltare mentre si addobba l'albero di Natale.

Per creare atmosfera e trascorrere del tempo di qualità, vi suggeriamo alcuni audiolibri che sembrano fatti per essere ascoltati mentre si decora casa in vista del Natale.

Chi decora casa prima dell’8 dicembre è più felice

Ultimo weekend di novembre: a qualcuno sarà venuto in mente di approfittare del primo freddo per stare a casa e cominciare a decorare in vista del Natale.

Del resto, Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, ha recentemente condotto uno studio sull’atmosfera natalizia e ha rivelato che chi si immerge in anticipo nell’atmosfera del Natale è più felice.

Lo studioso sottolinea che questo meccanismo si innesca perché le festività di dicembre, con il loro calore e il loro legame con la tradizione, ci mettono in contatto con il nostro bambino interiore.

In più, la decorazione in vista delle feste è spesso un momento conviviale, in cui si sta coi propri cari trascorrendo del tempo prezioso, di qualità.

Per immergervi ancora di più nelle atmosfere del Natale mentre addobbate l’albero, ricreate il presepe e applicate ghirlande e decori in casa, vi suggeriamo 5 audiolibri da ascoltare, da soli o in compagnia. Cinque possibilità adatte a tutti i gusti e a tutte le età.

5 audiolibri da ascoltare mentre si addobba l’albero di Natale

“Il Natale di Poirot” di Agatha Christie

Fra gli audiolibri che vi suggeriamo, “Il Natale di Poirot” è perfetto per gli amanti del giallo.

Natale. Le famiglie accantonano i contrasti e si riuniscono per festeggiare, a volte solo con lo scopo di mascherare odi e rivalità feroci. E infatti la riunione familiare voluta dal vecchio e tirannico Simeon Lee, che ha chiamato attorno a sé figli e nipoti, si trasforma in dramma.

Il vecchio patriarca viene misteriosamente ucciso in una stanza chiusa dall’interno. L’assassino è un membro della famiglia? Tutti sono sospettabili, tutti hanno un motivo per volere la sua morte.

“Natale a Thompson Hall” di Antony Trollope

Se addobbate casa da soli e nutrite il desiderio di trovare compagnia e sorridere, questo è uno degli audiolibri perfetti per voi.

Da anni, il Natale lo trascorrono in Francia. Ma quest’anno, lei è decisa a far ritorno a Thompson Hall, splendida dimora dei tempi andati, per ricongiungersi al passato.

Convinto finalmente il marito, a un passo dalla partenza la coppia incontra per caso in un Hotel di Parigi il futuro cognato di lei. Un incontro davvero strano, che cambia tutto… una splendida, farsesca commedia degli errori.

“Storie di Natale” di Louisa May Alcott

Passiamo agli audiolibri da ascoltare anche in compagnia di bambini e ragazzi.

Nate come favole della buonanotte per la nipotina, queste storie ebbero poi così tanto successo che l’autrice decise di farne un libro, diventato un regalo di Natale per la piccola.

Ne emerge tanta genuinità e una vastità di tematiche all’avanguardia rispetto ai tempi, che fanno comprendere appieno la capacità narrativa dell’autrice e la sua abilità nel trasmettere valori all’epoca rivoluzionari.

Un libro per bambini ma anche per genitori, e per tutte quelle persone che abbiano voglia di esplorare il mondo sorprendente di una scrittrice che ancora oggi ci affascina e stupisce.

“Canto di Natale” di Charles Dickens

Probabilmente avete già letto questo classico di Natale. Ma ascoltarlo attraverso la modalità degli audiolibri, mentre si addobba l’albero, è un’esperienza unica.

Il Canto di Natale è uno dei racconti più celebri di Dickens e uno dei più famosi dedicati a quella che è la ricorrenza dei buoni sentimenti per eccellenza: il Natale.

Buoni sentimenti che non animano l’avaro e insensibile protagonista, Ebenezer Scrooge, che vede la festività come una perdita di tempo e di denaro, priva di significato.

Ma la sua fredda e impietosa visione del mondo sarà sconvolta dalle visite che riceverà la notte della Vigilia: l’apparizione del fantasma del defunto socio Marley, vissuto come lui nell’aridità dei sentimenti, e soprattutto il viaggio nel tempo e nello spazio attraverso il quale verrà condotto dai tre Spiriti che gli appariranno in seguito porteranno il vecchio finanziere a rivivere e a comprendere gli errori della sua vita, e a porvi infine rimedio.

Dopo questa fantastica notte Scrooge imparerà il vero significato del Natale e l’importanza della bontà e della generosità. Nel suo Canto Dickens fonde la critica alle ingiustizie con la capacità di ritrarre personaggi meravigliosi, e regala una delle più commoventi storie sul Natale mai scritte.

“Il maialino di Natale” di J.K. Rowling

Un ragazzo e il suo giocattolo preferito stanno per cambiare tutto… Terminiamo con uno degli audiolibri più dolci e commoventi presenti in questa breve lista. Per ritrovare il bambino che è in noi.

Jack ama il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre stato lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede qualcosa di terribile: Lino si perde. Ma la vigilia di Natale è la notte dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita… anche i giocattoli.

Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un piano audace: insieme intraprenderanno un viaggio magico per cercare il giocattolo perduto e salvare il migliore amico che Jack abbia mai conosciuto…

Un’avventura commovente sull’amore di un bambino per la sua cosa più preziosa e fino a che punto è disposto a spingersi per trovarla. Una storia di cui innamorarsi per tutta la famiglia, a firma di uno dei più grandi narratori al mondo.

© Riproduzione Riservata