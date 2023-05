“Atlas. La storia di Pa’ Salt”, in libreria l’ultimo capitolo della saga di Lucinda Riley

“Atlas. La storia di Pa’ Salt” è arrivato da pochissimo nelle librerie italiane ed è già un successo. Scopriamo insieme l’ultimo avvincente capitolo che chiude la saga delle Sette Sorelle, la serie che ha reso celebre in tutto il mondo Lucinda Riley! “Atlas. La storia di Pa’ Salt” riparte proprio dal viaggio di commemorazione per dare l’addio a Pa’ Salt.

La saga delle Sette sorelle

La saga delle Sette Sorelle prende spunto, come raccontato dalle parole della stessa Lucinda Riley che stiamo per leggere, dal mito della costellazione delle Pleiadi:

“Caro Lettore,

quando ho avuto l’idea di scrivere una saga sulle Sette sorelle della costellazione delle Pleiadi, non sapevo dove mi avrebbe portato. Mi attraeva il fatto che, secondo le leggende, ognuna delle mitologiche sorelle fosse una donna forte e unica. Qualcuno sostiene che rappresentano le Sette Madri che hanno reso fertile la Terra; e infatti, nelle loro storie, sono tutte molto fertili! – e hanno avuto figli con gli dei che non rimanevano insensibili alla loro forza, bellezza e al loro etereo misticismo. Volevo celebrare le conquiste ottenute dalle donne, specialmente nel passato, quando i loro contributi a rendere migliore il mondo erano spesso offuscati dalle imprese maschili, meglio e più documentate di quelle femminili”.

Ma andiamo subito a scoprire di più sull’ultimo capitolo della saga, appena uscito nelle librerie italiane, “Atlas. La storia di Pa’ Salt” :

“Atlas. La storia di Pa’ Salt”, la sinossi

Nizza, 2008. Dopo averla inseguita per tutto il mondo, le ragazze D’Aplièse hanno finalmente trovato la sorella perduta, e ora che sono finalmente insieme a bordo dello yacht di famiglia, sono pronte a salpare per commemorare la morte di Pa’ Salt.

Merope, però, arriva portando con sé il prezioso diario del padre e così, nelle lunghe ore di navigazione per raggiungere il Mar Egeo, le sorelle, circondate dai loro cari, potranno finalmente scoprire la verità sull’uomo che le ha accolte e cresciute e che in fondo conoscevano appena.

Parigi, 1928. La famiglia Landowski trova un bambino di sette anni svenuto nel proprio giardino. A un passo dalla morte, viene salvato e accolto come se fosse uno dei loro figli. Nonostante sia un ragazzo gentile, precoce e talentuoso, pur di non spiegare da che cosa sta fuggendo si chiude in un ostinato mutismo.

Mentre diventa un giovane uomo, si innamora, prende lezioni al prestigioso Conservatorio di Parigi e sembra quasi poter dimenticare i terrori del suo passato, ma poi una nuova minaccia lo costringe a partire: non potrà mai essere al sicuro, non finché il suo migliore amico non avrà compiuto la sua vendetta. Attraversando una vita di amori e perdite, confini e oceani, “Atlas, La storia di Pa’ Salt”, porta la serie delle Sette Sorelle di Lucinda Riley alla sua conclusione.

Chi è Lucinda Riley

Lucinda Riley è il nome d’arte di Lucinda Edmonds, scrittrice e attrice irlandese nata nel febbraio del 1966 e scomparsa l’11 giugno del 2021.

Originaria dell’Irlanda del Nord, l’autrice di “Atlas. La storia di Pa’ Salt” ha vissuto tra il suo paese d’origine e la Francia meridionale, insieme al marito e ai quattro figli. Ha cominciato a lavorare nel mondo del teatro e della televisione come attrice negli anni ’80. Nel 1989 ha scoperto la vocazione per la scrittura a seguito di un periodo di malattia che l’ha costretta a letto.

Il suo primo romanzo, “Lovers and prayers”, viene dato alle stampe nel 1992. Da allora, Lucinda Riley non ha mai smesso di scrivere. I suoi libri, tradotti in più di venti lingue, hanno venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo. In Italia, Lucinda Riley è nota soprattutto per la saga delle Sette Sorelle, edita da Giunti.

Riley è morta l’11 giugno del 2021 a causa di un cancro all’esofago.