ApeBook, l’apecar che porta i libri nel quartiere della Magliana

Il progetto che porta cultura dove le biblioteche senza ruote non sono mai arrivate: questa è APEBOOK, un’iniziativa dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Dal 12 dicembre fino a maggio 2020 vedrà circolare una simpatica Ape Piaggio rossa a tre ruote, attrezzata come biblioteca e cine-mobile per proiezioni. All’interno del quartiere Magliana di Roma, tra piazza De André e via della Magliana ApeBook porterà libri e cultura. L’iniziativa si ispira ai concetti di “museo diffuso” e di “street book philosophy”, con l’idea di traslare in periferia il format proprio allo street food, dove però il cibo di strada viene sostituito con libri e film.

In rispetto della mission AAMOD per la conservazione e riutilizzo creativo della memoria storica, APEBOOK mira inoltre a stimolare la cittadinanza alla partecipazione attraverso una “call to action” per raccogliere foto, super8, film, documenti del patrimonio familiare che verranno successivamente rielaborati, e trasformati in lavori artistici, nell’ambito di originali laboratori gratuiti.