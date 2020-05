Anniversario battaglia di Hogwarts, J.K. Rowling dona un milione di sterline a chi soffre

Ogni anno il 2 maggio J.K. Rowling è solita scusarsi su twitter con i fan di Harry Potter per i caduti della battaglia di Hogwarts. Quest’anno la Rowling, data la situazione attuale nel mondo, ha deciso di non omaggiare nessuno dei personaggi immaginari scomparsi durante la battaglia finale di Hogwarts. Ecco il generoso gesto che l’autrice di Harry Potter ha voluto fare per tutte le persone che in questo momento soffrono. Ecco il suo messaggio su twitter.

Battaglia di Hogwarts 1998-2020

Oggi è il 22° anniversario della Battaglia di Hogwarts, ma sarò onesta e dirò che oggi è inappropriato parlare di morti immaginarie. Troppe persone stanno perdendo i propri cari nel mondo reale. Quindi, in questo anniversario che rappresenta una grande vittoria per i maghi, sto pensando alle persone che sono là fuori che fanno il loro lavoro per proteggere noi e il nostro stile di vita. Tre dei miei parenti stretti sono anche operatori sanitari e, come tutti in questi casi, sono divisa tra orgoglio e ansia.

La donazione per senzatetto e donne

Come sempre in un momento di crisi come questo, i più poveri e i più vulnerabili sono colpiti più duramente, quindi in onore della battaglia di Hogwarts, farò una donazione di £ 1 milione, metà dei quali andrà a crisis.org.uk, organizzazione che aiuta i senzatetto durante la pandemia. La metà della cifra andrà a refuge.org.uk, perché sappiamo che gli abusi domestici sono purtroppo aumentati enormemente durante il lockdown.

