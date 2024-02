“L’amore fa i miracoli”, il libro che coniuga sentimenti e letteratura

Share on Email

“Il vero amore fa i miracoli, perché è egli stesso il più grande miracolo.”

Amado Nervo.

Oggi ci siamo tutti svegliati pensando un po’ più del solito all’amore che impregna le nostre vite. Ma, che sia San Valentino o qualunque altro giorno dell’anno, dovremmo sempre ricordare l’importanza di questo nobile sentimento nelle nostre vite e nelle sorti del mondo.

Il libro che vi raccontiamo oggi non poteva che essere collegato al tema dell’amore, che questa volta viene coniugato al mondo della letteratura. L’opera è “L’amore fa i miracoli“, ultimo libro di don Paolo Alliata edito da Ponte alle Grazie.

“L’amore fa i miracoli” di don Paolo Alliata

Ma andiamo subito a scoprire qualcosa di più del nuovo libro di don Paolo Alliata leggendone la sinossi:

La letteratura ci insegna ad amare: è una maestra di sentimenti, una fonte di sapienza, il giardino in cui Dio respira di nascosto. Seguendo questa intuizione, don Paolo Alliata ci conduce tra le pagine dei grandi romanzi, cercando il soffio che ci nutre. Perché l’amore trova sempre il modo per raggiungerci, declinandosi nelle forme, nelle storie, nelle voci più diverse. L’amore di Romain Gary è memoria e resistenza, nel volo degli aquiloni che inseguono l’azzurro. L’amore che scalda il cuore del professor Stoner è un sonetto di Shakespeare che schiude la porta sull’eterno. L’amore di Kundera oscilla tra leggerezza e pesantezza, vulnerabilità e compassione: è la voce bambina che canta. L’amore che aleggia nella resurrezione secondo Tolstoj è metamorfosi, grazia, primavera che arriva anche in città. L’amore, per Steinbeck, è profezia, preghiera in movimento, marcia collettiva verso la libertà. L’amore che sostiene C.S. Lewis è pianto che volge in letizia, legame che scavalca la morte, fede. L’amore è quella forza che ci spinge a tuffarci nelle cose così come sono. Che ci rende vivi, non nelle aspettative, ma nella nostalgia di infinito, un infinito tanto più potente quanto incolmabile.

L’amore e i libri

Cosa sarebbe la vita senza amore? E cosa sarebbe senza i libri, la letteratura, l’arte?

Di certo, sarebbe meno poetica, e anche meno piacevole. Ma, soprattutto, meno umana.

Con il suo “L’amore fa i miracoli”, don Paolo Alliata ci porta alla scoperta di sei romanzi, capolavori della letteratura mondiale, per raccontare l’amore in tutte le sue sfaccettature, con tutta la sua potenza: “Gli aquiloni“, emozionante libro di Romain Gary, “Stoner”, profondo romanzo di John Williams, “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera che non necessita di presentazioni, “Resurrezione” di Lev Tolstoj e “Diario di un dolore” di C.S. Lewis.

Insomma, “L’amore fa i miracoli” è un vero e proprio viaggio nel mondo della letteratura e dell’amore. Una forza che si manifesta in forme, colori, emozioni e modi diversissimi l’uno dall’altro, ma che ruota sempre intorno a un punto fisso: la capacità di farci vivere senza semplicemente andare avanti, ma avendo cura di chi e di ciò che ci circonda.

Don Paolo Alliata

Nato a Milano, classe 1971, sacerdote presso parrocchia milanese di Santa Maria Incoronata. L’autore de “L’amore fa i miracoli” è un grande appassionato di letteratura.

Don Paolo Alliata è laureato in Lettere Classiche, ha scritto vari testi, destinati sia a grandi che a piccini, dedicati al teatro e alla Bibbia. Gran parte dei suoi studi è dedicata al desiderio di intrecciare e far dialogare le Scritture e la letteratura non religiosa.

Ha scritto numerosi libri e dal 2016 propone le “Passeggiate nella letteratura Dove Dio respira di nascosto”, percorsi di lettura mensili e opensource di romanzi ed epistolari, riletti attraverso una chiave di lettura sapienziale.

