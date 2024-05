“L’amica della sposa”, Nicolas Barreau torna a emozionare i lettori con un libro sulle coincidenze

Share on Email

Il caso editoriale da milioni di copie vendute Nicolas Barreau è tornato in libreria con "L'amica della sposa".

“L’amica della sposa” è il nuovo, travolgente romanzo scritto da Nicolas Barreau. L’autore – o per meglio dire, l’autrice franco tedesca che si cela dietro allo pseudonimo francese – ha confezionato una nuova storia parigina che racconta di amicizie, nuovi amori e coincidenze. Scopriamo di più.

“L’amica della sposa” di Nicolas Barreau

La sinossi de “L’amica della sposa”

Presentarsi alla festa sbagliata non sempre è una sventura. In una piovosa giornata primaverile, Jean-Pierre Morel – proprietario di un café littéraire nel Marais, a Parigi – riceve un invito che gli cambierà la vita. Con grande sorpresa, Paul, il suo ex migliore amico, lo aspetta al proprio matrimonio nel Sud della Francia. Inseparabili a scuola, i due non si rivolgono la parola da anni, e per una buona ragione. Avere gli stessi gusti del proprio migliore amico in fatto di donne è sempre complicato. E se per giunta lui assomiglia ad Alain Delon e ha un sorriso disarmante, è un autentico incubo. Mentre Jean-Pierre, romantico e sognatore, passava ore a valutare la sua mossa, Paul era sempre un passo avanti. Adesso però sembra sinceramente pentito e Jean-Pierre decide di partecipare. Il giorno della festa va tutto storto. Océane, la sua burrascosa ex fidanzata, si presenta all’improvviso e gli fa una scenata; la nonna si sloga una caviglia e lui deve accompagnarla al pronto soccorso; e nel trambusto della partenza dimentica l’invito a casa. Ricorda il nome dello chateau, ma sarà a Tabanac, Bergerac o Grézillac? Perché tutte le località dell’Entre-Deux-Mers finiscono per -ac? Quando finalmente, nervoso e in ritardo, riesce a mimetizzarsi tra gli ospiti di un ricevimento di nozze in pieno svolgimento, incontra Juliette, una giovane donna dai fiammeggianti capelli color rosso Tiziano che dice tutto quello che le passa per la testa e storpia sempre il suo nome. Di Paul stranamente non c’è traccia, ma l’amica della sposa si rivela una compagnia piuttosto affascinante. E quando Jean-Pierre inizia a sospettare di trovarsi al matrimonio sbagliato, forse una nuova storia d’amore sta per cominciare.

Quanto incidono le coincidenze sul corso della vita

Vi siete mai chiesti dove sareste se non aveste accettato quell’invito, se aveste decido di partire per quell’Erasmus, se aveste accompagnato quel vostro amico quella data sera, se non aveste scelto di cogliere quella strana opportunità che adesso è diventata la vostra quotidianità?

Che siano insignificanti o enormi, le scelte che compiamo di giorno in giorno costituiscono infinite possibilità di vite diverse, veri e propri bivi capaci di cambiare tutto più o meno all’improvviso.

È vero ed è anche piuttosto romantico pensarla così. Non a caso, sul canovaccio della coincidenza sono state costruite le migliori storie della letteratura e del cinema. Anche la trama de “L’amica della sposa” si avvale di questo magico strumento.

Chi è Nicolas Barreau

L’autore de “L’amica della sposa”, nonché di tutti gli altri romanzi d’amore ambientati a Parigi che hanno fatto battere il cuore a milioni di lettrici e lettori, è in realtà un’autrice.

Nicolas Barreau è infatti lo pseudonimo di Daniela Thiele, editrice franco tedesca che ha creato un alter ego per scrivere e pubblicare i libri romantici che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

La fama è arrivata in particolare con “Gli ingredienti segreti dell’amore”, che solo in Germania ha venduto oltre un milione di copie ed è stato al primo posto delle classifiche di vendita italiane nel 2011 per oltre quattro mesi.

La curiosa storia di un caso editoriale e letterario

La genesi delle opere di Nicolas Barreau è curiosa e quasi romanzesca, tanto da sembrare uscita fuori da un libro o da un film.

Quando Daniela Thiele fonda insieme al marito la sua casa editrice, è costretta a scontrarsi con tutte le difficoltà del caso: trovare scrittori da pubblicare è difficile. Ma, soprattutto, è complicato farlo quando non si hanno abbastanza fondi a disposizione.

Così, a Daniela viene un’idea che a molti potrebbe sembrar folle: scrivere un libro di suo pugno e autopubblicarsi. Ritenendo però poco professionale la pubblicazione di un libro a nome della stessa proprietaria della casa editrice, pensa a un alter ego. Ecco la curiosa storia di Daniela Thiele e di Nicolas Barreau, il caso editoriale che nel 2011 ha messo in subbuglio l’Europa intera a suon di romanticismo e baci alla francese, e che oggi ci affascina con il nuovo “L’amica della sposa”.

