A New York apre il negozio più grande al mondo dedicato a Harry Potter

In arrivo da New York c’è una bella notizia per tutti gli amanti di Harry Potter. Per immergervi ancora una volta nel magico mondo nato dalla penna di J.K. Rowling, non dovete far altro che volare a New York la prossima estate. Mancano, infatti, pochi mesi all’inaugurazione del più grande negozio al mondo dedicato a Harry Potter.

La Diagon Alley di New York

Sono passati ormai dieci anni dalla pubblicazione di “Harry Potter e i doni della morte”, ultimo capitolo della saga, ma i fan di J.K Rowling sembrano non voler abbandonare le bacchette, né riporre le divise di Hogwarts. Se anche voi avete sognato almeno una volta di svegliarvi nel magico universo di Harry Potter e passeggiare per la strade affollate di Diagon Alley, in cerca del paiolo giusto o della bacchetta perfetta per voi, ecco che arriva a New York la Diaggon Alley dei babbani, un grande negozio interamente dedicato a Harry Potter.

Dove sorgerà il negozio

Ad annunciarlo è la Warner Bros con un tweet che rende ufficiali le indiscrezioni che circolavano già da qualche tempo. A quanto sembra il negozio sorgerà nel centro di Manhattan e andrà ad occupare tre piani di un palazzo, accanto al famoso Flatiron Building, al 935 di Broadway.

© Riproduzione Riservata