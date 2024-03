Hai voglia di dare il benvenuto alla bella stagione con una storia romantica che faccia sognare? In questo articolo ti consigliamo 5 romanzi rosa perfetti da leggere in primavera.

5 romanzi rosa perfetti da leggere in primavera

“Lo spezzacuori” di Felicia Kingsley

Appena uscito nelle librerie fisiche e in quelle online, “Lo spezzacuori” è l’ultimo romanzo rosa dell’amata autrice Felicia Kingsley. Una lettura perfetta per iniziare la primavera con un po’ di sano romanticismo.

Autore bestseller ribelle e caotico, Blake Avery fa impazzire chiunque graviti nella sua orbita: dall’agente all’editor, dagli addetti stampa ai grafici.

Così, l’editore, che non ne può più di sentire lamentele sul suo conto, obbliga Blake a seguire una serie di sedute di psicoterapia per gestire i problemi di disciplina. Una cosa è certa: Blake non pensa di avere alcun tipo di problema e non ha nessuna voglia di farsi esaminare da uno “strizzacervelli”.

Ma il dottor Zuckerman la sa lunga e, seduta dopo seduta, senza rendersene conto, Blake si mette a nudo e racconta di sé e delle sue relazioni passate: dal primo bacio alla prima cotta estiva, dalle (dis)avventure con le donne all’incontro con Summer che, lui ancora non lo sa, gli cambierà la vita.

“Ancora una volta con te” di Dustin Thao

Questo, invece, è un romanzo rosa dalle tinte malinconiche, che ha a che fare con il tema del lutto e della sua elaborazione. Quando è uscito, è diventato in breve tempo fra i più chiacchierati su TikTok. Rosa ma a tinte scure, almeno finché la protagonista non comincia a rinascere, come i fiori in primavera.

Julie ha solo diciassette anni ma ha già tutto chiaro in testa: lascerà la piccola città in cui è cresciuta insieme a Sam, il suo ragazzo. Il college li aspetta e, insieme, stanno già pianificando un’estate magica in Giappone.

Ma poi Sam muore. E tutto cambia. Il dolore arriva con una potenza distruttiva e Julie fa del suo meglio per arginare le profonde ferite del cuore nell’unico modo che conosce: fuggire via. Non partecipa al funerale, butta via le cose che le parlano di Sam. Fa di tutto per dimenticare. Ma quando le capita sotto gli occhi un messaggio che lui le aveva scritto, i ricordi tornano a galla.

E la mancanza di Sam le toglie il fiato. Sperando di poter ascoltare la sua voce almeno nella registrazione della segreteria telefonica, compone il numero del suo cellulare. E Sam… risponde al telefono.

“Le radici dell’albero d’ulivo” di Courtney Miller

Ecco un romanzo rosa perfetto per chi ama le storie in cui si intrecciano più generazioni di una stessa famiglia.

La famiglia Keller è davvero particolare: cinque generazioni di sole donne, riunite sotto lo stesso tetto in una vecchia casa che sorge nei pressi di un grande uliveto, nel cuore della California.

Anna Keller, l’indomita matriarca, ha centododici anni ed è determinata a diventare la persona più vecchia del mondo.

Emigrata dall’Australia nel 1898 all’età di quattro anni, con il suo temperamento volitivo governa la casa che divide con la figlia Bets, ora novantenne, la nipote Callie, la bisnipote Deb e la trisnipote Erin.

La veneranda età e l’ottima salute di Anna e Bets attirano l’attenzione di un genetista interessato a scoprire la chiave della loro longevità. Qual è l’elisir di lunga vita di questa dinastia tutta al femminile?

La risposta è forse racchiusa nelle radici degli alberi d’ulivo arrivati dall’Australia con Anna e i suoi genitori? O agli altri misteri della famiglia?

“Tutto troppo complicato” di Anna Premoli

Fresco di stampa, accattivante, romantico, frizzante. “Tutto troppo complicato” è un romanzo rosa-giallo che ha già conquistato un gran numero di lettori in tutta Italia.

Fiscalista tutto d’un pezzo di giorno e lettrice di gialli di notte, Violante ama il mistero, ma di solito se ne tiene ben alla larga. Eppure, durante una festa organizzata da un’amica nel suo appartamento in Brera, è proprio il mistero a trovare lei.

Dopo l’incontro con Amedeo, irresistibile collega con cui c’è un’intesa istantanea su un terrazzo illuminato dalle luci di Milano, la serata prende una piega del tutto inaspettata: lo splendido quadro che avevano notato nel lussuoso appartamento di fronte svanisce nel nulla.

Che qualcuno si sia introdotto furtivamente nell’appartamento e l’abbia trafugato proprio mentre erano persi nei loro discorsi? Violante non esita un secondo e decide di andare a controllare.

“Sparire quasi del tutto” di Dolly Alderton

Infine, il romanzo rosa in cui Dolly Alderton racconta che cosa significa amare nella nostra epoca, fatta di scambi rapidi e di altrettanto rapide apparizioni.

A trentadue anni, Nina Dean è la donna che avrebbe voluto essere quando ne aveva venti. È un’affermata food writer, ha da poco comprato un piccolo appartamento in un vivace quartiere londinese, adora i suoi amici e può contare su una coppia di genitori fantastici.

Tra improbabili addii al nubilato, ex che si accasano e vicini invadenti, un passo alla volta Nina dovrà imparare a vivere la sua vita adulta, affrontando quanto di reale e doloroso può nascondersi dietro lo schermo luminoso di uno smartphone.

Dopo “Tutto quello che so sull’amore”, Dolly Alderton torna a raccontare con il solito piglio scanzonato e il suo caustico humour che cosa significa amare, guardare in faccia le delusioni e crescere nell’epoca di Tinder.

