5 podcast da seguire per gli amanti dei libri e della lettura

Amate i libri e i podcast? Perché non unire le vostre passioni immergendovi in un ascolto dedicato al mondo della lettura? In questo articolo scopriamo 5 podcast perfetti per chi ama i libri!

Il mondo della lettura non è fatto di soli libri. Fra trasposizioni cinematografiche e televisive, audiolibri e podcast, il panorama entro cui ricercare un intrattenimento interessante che abbia un legame con la lettura è molto vasto! Oggi vi raccontiamo 5 podcast perfetti per gli amanti dei libri. Ce ne sono per tutti i gusti, da quelli che approfondiscono un’opera, come “Chez Proust”, a quelli che trasformano la musica in racconti, come “Note a margine”.

5 podcast perfetti per gli amanti dei libri

1. “Chez Proust” di Ilaria Gaspari (Emons Edizioni)

Sappiamo cosa state pensando: la Recherche di Proust è una di quelle opere che in tanti provano a leggere senza giungere a compiere l’impresa. Perché ascoltare un podcast su questo grande classico anche se non si è riusciti a leggerlo? Forse penserete che si tratti di un prodotto concepito per gli amanti di Proust e gli appassionati del suo capolavoro.

Invece no. “Chez Proust”, ideato e condotto da Ilaria Gaspari per Emons Edizioni, è perfetto per tutti: chi ama Proust e lo ha riletto anche decine di volte, chi ha cominciato e mai concluso, chi ha in programma di leggerlo da una vita, chi pensa sia troppo impegnativo, chi ritiene sia noioso.

Attraverso stralci di testo, letti nella traduzione curata da Giovanni Raboni, ed interviste improvvisate lungo i boulevard di Parigi, Ilaria Gaspari ci conduce in un mondo parallelo, in cui memoria, tempo e affetti si intrecciano ad un’intensa riflessione sulla natura dell’opera proustiana.

2. “La libraia tascabile” di Cristina Di Canio (Chora Media)

Se invece siete alla ricerca di un podcast rapido giusto il tempo di una corsa in metro, che vi apra le strade della lettura con suggerimenti mirati, curiosità ed episodi a tema, non possiamo che consigliarvi l’ascolto de “La libraia tascabile”. Nel corso delle puntate, della durata di sei o sette minuti, la libraia Cristina Di Canio ci guida alla scoperta di libri, personaggi ed autori, fornendo la chiave di lettura giusta per ciascuno di noi.

Che cerchiate libri dal lieto fine, titoli con finali a sorpresa o opere che vi travolgano di emozioni tanto da farvi dimenticare di dover andare a dormire, Cristina Di Canio avrà sempre il suggerimento perfetto per voi!

3. “Il cacciatore di libri” di Alessandra Tedesco (Radio24)

Dovete affrontare un viaggio di circa mezzora per andare al lavoro al mattino? Magari non avete sempre voglia di ascoltare musica. Perché non immergersi nel mondo dei podcast con “Il cacciatore di libri”?

Prodotto e distribuito da Radio24, “Il cacciatore di libri” è il podcast in cui Alessandra Tedesco racconta le novità editoriali più succulente del momento attraverso letture ed interviste agli autori. Un’occasione da non perdere, soprattutto se volete rimanere informati sul mercato editoriale italiano ed estero.

4. “Scaffali Roversi” di Paolo Roversi (Gli Ascoltabili)

Parliamo adesso di un podcast perfetto per gli amanti dei libri ma, soprattutto, per gli appassionati di gialli. Nel suo “Scaffali Roversi”, il giallista Paolo Roversi ci porta alla scoperta della sua biblioteca personale raccontandoci i suoi autori del cuore, quelli a cui guarda con ammirazione, che ama profondamente e da cui prende spunto per le sue opere.

Da Charles Bukowski ad Agatha Christie, da Oscar Wilde a Giorgio Scerbanenco, “Scaffali Roversi” ci mostra le vite, la produzione letteraria e i temi di alcuni fra i più grandi nomi della letteratura mondiale.

5. “Note a margine” di Tullio Saldaneri (indipendente)

Concludiamo la nostra carrellata di podcast perfetti per gli amanti dei libri con un gioiellino di produzione indipendente, ideato da Tullio Saldaneri. Di durata variabile fra i dieci ed i venti minuti, il nuovissimo podcast, dal titolo “Note a margine”, mira a restituire all’ascoltatore il potere immaginifico della musica attraverso la rielaborazione di alcuni testi musicali.

Canzoni come “La nuova stella di Broadway” o “Bar Mario” vengono romanzate, con aggiunte di fantasia, e trasformate in autentici racconti. Un’idea fresca che mescola musica e scrittura per portarci alla scoperta della magia dell’immaginazione e del potere della parola. Da ascoltare assolutamente!