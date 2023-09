Storie di pirati, 5 libri da leggere per solcare un mare di avventure

Il live action di "One piece" ci ha fatto ritrovare il fascino delle storie sui pirati. In occasione del "Talk like a pirate Day", scopriamo 5 libri sui pirati perfetti da leggere per immergersi in un mare di avventure.

Oggi 15 settembre si festeggia il “Talk like a pirate Day“, una ricorrenza divertente e parodica legata al mondo dei pirati che sembra calzare a pennello con il recente annuncio di Netflix in merito alla seconda stagione di “One piece“.

Il live action che ha fatto impazzire il mondo intero ritornerà a breve con una seconda stagione, in cui vedremo la nostra amata ciurma di protagonisti solcare la Rotta Maggiore alla ricerca del One Piece, il tesoro più grande di tutti i tempi.

Se nell’attesa non volete rinunciare ad avventurarvi nella scoperta di altre storie che raccontano ciurme e tesori, ecco 5 libri perfetti per immergervi nel mondo dei pirati!

5 libri sui pirati per un mare di avventure

Probabilmente uno dei titoli più ricorrenti quando si pensa ai pirati nei libri dedicati agli adulti.

Ci sono libri che danno pura gioia. È quel che capita con il romanzo di Larsson: ci ritroviamo adulti a leggere una storia di pirati con lo stesso gusto dell’infanzia, riscoprendo quella capacità di sognare che ci davano i porti affollati di vascelli, le taverne fumose, i tesori, gli arrembaggi, le tempeste improvvise e le insidie delle bonacce.

Chi racconta in prima persona è Long John Silver, il terribile pirata con una gamba sola dell'”Isola del Tesoro”, fatto sparire da Stevenson nel nulla per riapparirci ora vivo e ricco nel 1742 in Madagascar, intento a scrivere le sue memorie.

E non è solo a quell'”e poi”? che ci veniva sempre da chiedere alla fine delle storie che risponde Larsson, è al prima, al durante, al dietro.

“Storia generale dei pirati” di Daniel Defoe e Charles Johnson

Sapevate che Daniel Defoe si è molto interessato al mondo dei pirati?

Parlare di “pirati dei Caraibi” rimanda ormai inevitabilmente a un immaginario fatto di bende sugli occhi, orecchini, abiti sgargianti, capitani furiosi che gridano insulti contro marinai indolenti e immancabili tesori sepolti.

In questo quarto volume dedicato alla Storia generale dei pirati di Capitan Charles Johnson, abbiamo l’occasione di indagare sui veri volti di pirati e piratesse dei Caraibi esaminando le storie e disavventure di ben cinque personaggi, ognuno rappresentante del proprio specifico modo di incarnare questo peculiare stile di vita.

La storia generale dei pirati è un testo controverso che rappresenta un caposaldo della letteratura di genere, un documento essenziale per la comprensione degli usi e costumi dei marinai nell’età dell’oro della pirateria. L’opera originale (1724) fu un successo sensazionale.

“L’isola del tesoro” di R.L. Stevenson

Non poteva mancare un classico in fatto di pirati, “L’isola del tesoro” di Stevenson, un libro perfetto per grandi e piccini.

Il romanzo è ambientato in un paesino sul mare, nell’Inghilterra del Settecento: il giovane Jim Hawikins e sua madre, proprietaria della locanda “Ammiraglio Benbow”, scoprono nel baule di un marinaio morto la mappa di un tesoro nascosto su un’isola.

Si tratta del tesoro di un famoso pirata, il capitano Flint. Jim, il dottor Livesey e il nobile Trelawney organizzano una spedizione a bordo della “Hispaniola” e portano con sé come cuoco di bordo un uomo dalla gamba di legno, Long John Silver, e il suo pappagallo.

Inizia una grande avventura che per Jim sarà anche l’iniziazione alla vita adulta e la scoperta della malvagità umana.

“I pirati della Malesia” di Emilio Salgari

Emilio Salgari e il mondo dei pirati: un binomio che vince sempre, anche quando si è “diversamente giovani”.

Romanzo d’avventura di Emilio Salgari, pubblicato nel 1896, forse il più conosciuto tra i suoi romanzi.

È il terzo episodio del cosiddetto ciclo indo-malese e riveste un’importanza chiave per l’intera saga: per la prima volta nella letteratura salgariana, infatti, si allacciano in un’unica opera le storie dei pirati malesi (trattate anni prima ne “Le tigri di Mompracem”) e le avventure dei cacciatori di serpenti delle Sundarbans, materia de “I misteri della jungla nera”.

“Atlante dei paesi che non esistono più” di Gideon Defoe

Vi suggeriamo, infine, un genere diverso, a metà fra il romanzo, il resoconto e il viaggio, per un’avventura fuori dal comune in un mondo governato da pirati, avventurieri, e molti altri bizzarri personaggi. Un po’ per tornare bambini, un po’ per essere adulti più leggeri.

Ci sono nazioni scomparse per ragioni politiche, come la Jugoslavia o la Repubblica Democratica Tedesca. Ma la Storia è anche ricca di paesi dissoltisi per eventi bizzarri, imprevedibili, tragici e, spesso, ridicoli: proprio quelli che Gideon Defoe presenta in questo “Atlante dei paesi che non esistono più”, di confini ormai sfumati, di antiche ambizioni e di pessime idee (per esempio, insultare gli ambasciatori di Gengis Khan e pensare di farla franca insieme al proprio piccolo regno).

