Hai voglia di una lettura romantica per iniziare con un po' di dolcezza il mese di giugno? Ecco 5 nuovi romance perfetti per te.

Giugno: è il momento di godersi i primi, rilassanti, tramonti sul mare, di sentire il profumo delle zagare, di rilassarsi e rallentare mentre le giornate diventano sempre più lunghe. Se l’idea della bella stagione ti fa venir voglia di leggere un romance, magari per assaporare dolcezza e passione, continua a leggere.

In questo articolo ti suggeriamo 5 romance perfetti da leggere a giugno, tutti appena usciti, fra i libri più venduti e apprezzati della categoria in questi giorni.

5 libri romance da leggere a giugno

“Bugiarde si diventa” di Felicia Kingsley

Iniziamo con un romance che, uscito nel 2021, è tornato da pochissimo in una limited edition che lo ha fatto balzare fra i best seller del periodo. Stiamo parlando di “Bugiarde si diventa”, di Felicia Kinglsey.

Capodanno è tempo di bilanci e Charlotte Taylor è davanti al fallimento totale della propria vita. Lavoro? Un disastro. Amore? Meglio non parlarne. Autostima? Questa sconosciuta.

Alla soglia dei trent’anni, Charlotte è stanca di essere sempre “quella brava” e, anche per una notte sola, le piacerebbe poter essere qualcun’altra.

Complice la sua migliore amica, l’ereditiera più famosa di Londra, Charlotte riesce a intrufolarsi, sotto il falso nome di Bea Beaufort, a un party esclusivo, frequentato da celebrità, tra cui Royce DeShawn, stella in ascesa del cinema.

Finalmente una serata indimenticabile, anche grazie a un imbarazzante incontro con un affascinante sconosciuto in momento e luogo inopportuni. Quella che però doveva essere l’innocente bugia di una sera si trasforma in un ciclone che la travolge.

“Bad cruz” di L.J. Shen

Un altro romance approdato da poco in libreria che sta vendendo moltissime copie è “Bad cruz” di L.J. Shen, una storia incentrata sulle aspettative e i pregiudizi che a volte costituiscono un importante ostacolo alla nostra felicità.

Tennessee Turner è talmente abituata a essere l’oggetto dei pettegolezzi e il bersaglio delle occhiatacce delle malelingue della piccola città di Fairhope da essersi costruita una corazza.

Dietro il trucco deciso e la succinta divisa del diner in cui serve ai tavoli, infatti Nessy va avanti con la sua vita consapevole che nessuno, la sua famiglia in prima linea, ha intenzione di dimenticare gli errori che lei ha commesso né di credere che sia diversa dalla sexy svampita che appare.

Il dottor Cruz Costello, dal canto suo, ha ben altri problemi. Considerato da tutto il paese il meglio che Fairhope possa offrire, ha trascorso la vita saltando da un successo all’altro, riempiendo di orgoglio la sua famiglia e assecondando ogni aspettativa riposta sulle sue spalle – anche se incarnare la perfezione non è sempre facile o divertente.

“Il paradosso del gatto innamorato” di Grazia Cioce

Proseguiamo con “Il paradosso del gatto innamorato”, un romance italiano fresco di stampa che siamo certi conquisterà lettrici e lettori a suon di ironia e di passione.

Lei è l’addetta stampa di una famosa azienda che produce gioielli da generazioni. Ama i paradossi scientifici e odia i bugiardi come il suo ex ragazzo (il granchio). Lui è tornato a casa dopo una lunga assenza e vuole solo una cosa: soffiare il posto alla ragazza che, a

suo avviso, siede alla sua poltrona. E per farlo è disposto a tutto.

Che sia lecito o meno. E poi c’è Cellini. Agile, elegante e con gli occhi gialli, si muove beffardo tra gli umani trattandoli come

suoi sudditi. Tutti tranne lei, di cui è evidentemente cotto. Lei, lui, il gatto, un granchio, una poltrona troppo piccola da condividere, un caveau, un lungo weekend a Parigi e un’attrazione che non era stata messa in conto.

“Collide” di Bal Khabra

Se apprezzi i romance in cui i protagonisti iniziano a interagire per puro caso senza piacersi per niente – almeno in apparenza -, “Collide” è la nuova uscita che dovresti tenere d’occhio.

Summer Preston ha un sogno: diventare psicologa sportiva. Ma per ottenere un posto nel master che la porterà a realizzarlo, è costretta a collaborare con Aiden Crawford, il capitano della squadra di hockey. Summer odia l’hockey con tutta se stessa e si trova intrappolata tra realizzare il sogno di una vita e allontanarsi da quello sport che detesta.

Per Aiden, essere il capitano della squadra di hockey del college ha i suoi vantaggi, tranne quando uno sciocco errore rischia di mettere a repentaglio la sua intera stagione. Per tirarsi fuori dai guai, è costretto a farsi nominare dal suo allenatore oggetto di una ricerca. È l’ultima cosa che vorrebbe, soprattutto quando la ragazza a capo del progetto sembra voler brandire i suoi pattini come un’arma.

“Una promessa in riva al lago” di Carley Fortune

Infine, un romance incentrato sul ritorno di fiamma, su una protagonista che non riesce a dimenticare il suo grande amore e che inaspettatamente trova la sua strada.

Fern Brookbanks è stanca di pensare a Will Baxter. L’ha conosciuto per caso nove anni prima e ha trascorso con lui una giornata indimenticabile. Il tempismo dell’incontro non è stato dei migliori, eppure tra i due c’è stata una sintonia immediata: si sono confessati ogni segreto, ogni sogno e si sono ripromessi di rivedersi l’anno successivo.

Fern si è presentata all’appuntamento, Will, però, no. Malgrado ciò, Fern non riesce proprio a toglierselo dalla testa, soprattutto ora che è tornata a vivere nella cittadina in cui è nata e cresciuta, e gestisce il resort in riva al lago di sua madre, cosa che aveva giurato che non avrebbe fatto mai. Fern ha bisogno di un piano e di un’ancora di salvezza.

