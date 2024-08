Le vacanze tanto attese sono ormai arrivate e ti stai preparando per un viaggio in aereo? Oltre a tutto il necessario per la permanenza fuori casa, starai pensando, magari, a una lettura appassionante per trascorrere le ore di viaggio in modo più rapido.

Che sia per vincere la paura di volare facendoti trasportare in un altro mondo attraverso una storia coinvolgente, o per far passare il tempo più velocemente, o semplicemente per approfittare di qualche ora di calma per gustare una nuova storia, i libri hanno sempre la risposta giusta per ogni esigenza: ecco 5 letture accattivanti perfette per trascorrere il viaggio in aereo.

5 libri da leggere per trascorrere il viaggio in aereo

“La casa degli spiriti” di Isabelle Allende

“La casa degli spiriti” è, fra i libri di Isabelle Allende, uno dei più coinvolgenti. Trasuda passione e fascino sia grazie alla trama sia grazie alla scrittura, che fa del realismo magico la sua cifra distintiva. Sceglilo per il tuo viaggio in aereo se vuoi leggere un romanzo totalizzante, capace di trasportarti davvero in un luogo e in un tempo altri.

Nella splendida tenuta delle Tre Marie, tre generazioni della famiglia Trueba si succedono mescolando passioni, ambizioni, amori e rivalità. Esteban, il capofamiglia, è un uomo volubile e orgoglioso, focalizzato sulla ricerca del potere politico, ma sono le donne a dare davvero vita alla casa.

Clara, la moglie, sente un legame mistico con il mondo degli spiriti e trascorre un’esistenza avvolta nei ricordi; Férula, sorella del proprietario, dedica la sua vita agli altri; la figlia Blanca è innamorata di un servo, Pedro, e per questo amore sfiderà anche l’ira del padre; Alba, la nipote, una bambina e poi giovane donna bellissima e volitiva, dovrà invece affrontare i duri tempi della dittatura, e capire come conviverci.

Le passioni, le lotte e i segreti dei Trueba attraversano un secolo di violenti cambiamenti sociali dentro i quali Allende dà vita a una famiglia i cui legami privati di amore e odio sono più complessi e duraturi delle alleanze politiche che li mettono in contrasto.

“L’amore bugiardo” di Gillian Flynn

Se per volare lontano hai bisogno di un thriller avvincente, “L’amore bugiardo” è ciò che fa per il tuo viaggio in aereo. Il libro si costruisce attorno a una serie di rovesciamenti che rivelano il vero volto di un intricato legame.

Amy e Nick si incontrano a una festa in una gelida sera di gennaio. Uno scambio di sguardi ed è subito amore. Lui la conquista con il sorriso sornione, l’accento ondulato del Missouri, il fisico statuario.

Lei è la ragazza perfetta, bella, spigliata, battuta pronta, il tipo che non si preoccupa se bevi una birra di troppo con gli amici. Sono felici, innamorati, pieni di futuro. Qualche anno dopo però tutto è cambiato. Da Brooklyn a North Carthage, Missouri. Da giovani professionisti in carriera a coppia alla deriva.

Amy e Nick hanno perso il lavoro e sono stati costretti a reinventarsi: lui proprietario del bar di quartiere accanto alla sorella Margo, lei casalinga in una città di provincia anonima e sperduta. Fino a che, la mattina del loro quinto anniversario, Amy scompare. È in quel momento, con le tracce di sangue e i segni di colluttazione a sfregiare la simmetria del salotto, che la vera storia del matrimonio di Amy e Nick ha inizio.

“L’oceano in fondo al sentiero” di Neil Gaiman

Misterioso, scorrevole e visionario, questo racconto di Neil Gaiman è perfetto per te se apprezzi il genere fantastico.

Sussex, Inghilterra. Un uomo di mezza età ritorna alla casa della sua infanzia per un funerale. Sebbene la casa non ci sia più da un pezzo, l’uomo è irresistibilmente attratto dalla fattoria in fondo al sentiero, dove a sette anni aveva conosciuto una ragazza fuori dal comune – Lettie Hempstock -, sua madre e sua nonna.

Erano decenni che non pensava più a Lettie. Eppure non appena si siede vicino allo stagno (quello stagno che lei sosteneva essere un oceano) accanto alla vecchia fattoria in rovina, ecco che il passato ritorna con i suoi ricordi, troppo strani, spaventosi e pericolosi per essere ricordi di episodi davvero successi a qualcuno, tanto meno a un ragazzino…

“Blackwater. La piena” di Michael McDowell

Se invece per il tuo viaggio in aereo cerchi una lettura estremamente coinvolgente e misteriosa, non possiamo che suggerirti il primo volume della saga di “Blackwater”, una serie di libri che mescolano il soft horror, il gotico e il romanzo storico-familiare. Il coinvolgimento è assicurato: fra scrittura, trama e caratterizzazione dei personaggi, gli ingredienti ci sono tutti.

1919. Le acque nere e minacciose del fiume sommergono la cittadina di Perdido, Alabama. Come gli altri abitanti, i ricchissimi Caskey, proprietari di boschi e segherie, devono fronteggiare il disastro provocato dalla furia degli elementi.

Ma il clan, capeggiato dalla potente matriarca Mary-Love e dal figlio devoto Oscar, dovrà anche fare i conti con un’apparizione sconvolgente. Dalle viscere della città sommersa compare Elinor, donna dai capelli di rame con un passato misterioso e un oscuro disegno: insinuarsi nel cuore dei Caskey.

“La camera azzurra” di Georges Simenon

Infine, uno dei libri meglio riusciti di Georges Simenon. “La camera azzurra” è una lettura breve ma intensissima che suggeriamo a chi ama i romanzi psicologici.

“Sei così bello” gli aveva detto un giorno Andrée “che mi piacerebbe fare l’amore con te davanti a tutti…”. Quella volta Tony aveva avuto un sorriso da maschio soddisfatto: perché era ancora soltanto un gioco, perché mai nessuna donna gli aveva dato più piacere di lei.

Solo quando il marito di Andrée era morto in circostanze non del tutto chiare, e Tony aveva ricevuto da lei il primo di quei brevi, sinistri biglietti anonimi, solo allora aveva capito, e aveva cominciato ad avere paura. Ancora una volta, nel suo stile asciutto e rapido Simenon racconta la storia di una passione divorante e assoluta, che non indietreggia nemmeno di fronte al crimine. Anzi, lo ripete.

