Share on Email

Share on Pinterest

Share on Flipboard

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Il genere fantasy costituisce un universo parallelo nel mondo dei libri. Ci sono capolavori che, da decenni, scalzano i titoli appena usciti mantenendo primati in apparenza insuperabili.

Ancora oggi, nel 2024, a distanza di 27 anni dalla prima pubblicazione, “Harry Potter e la pietra filosofale” è il primo fantasy più acquistato sulle classifiche Amazon, per esempio. Lo stesso primato lo hanno la saga del “Signore degli anelli” insieme a molti libri di Tolkien, e anche la saga del “Trono di Spade” di George R.R. Martin, che ha acquistato un incredibile successo dopo l’uscita della serie HBO e adesso ha riacquisito mordente con la produzione dello spin-off dedicato alla casa Targaryen.

Insomma, affermarsi nel mondo del fantasy non è semplice. Eppure, ci sono libri che, usciti nella prima metà del 2024, hanno venduto molto in Italia e possono essere considerati degli interessanti best-seller. In questo articolo ne scopriamo 5 fra i più acquistati su Amazon.

I 5 libri fantasy più venduti usciti nella prima metà del 2024

La saga di Lauren Roberts ha conquistato in poco tempo il cuore dei lettori amanti del fantasy romantico. Il sottogenere cui appartiene “Powerless. Potere e inganno” è quello del romantasy, in cui il fantastico si mescola al romance con risultati a dir poco avvincenti.

Preda e cacciatore. Uniti dal destino. Combattenti straordinari, eccezionali e forti, solo gli Eletti sono degni del reame di Ilya. Da decenni possiedono poteri inimmaginabili, che hanno acquisito dopo essere sopravvissuti alla Peste.

Gli altri, gli Ordinari, sono solo un incomodo. Quando questi ultimi vengono messi al bando da un decreto reale che dichiara l’assenza di abilità prodigiose un crimine, Paedyn Gray si trasforma in una fuorilegge e in una ladra per necessità.

Un giorno, per caso, Paedyn salva uno dei principi di Ilya ed è costretta a partecipare al Torneo di Epurazione: una competizione brutale nella quale gli Eletti sfoggiano le loro capacità, proprio ciò che manca a Paedyn.

Qualora riuscisse a uscirne viva, come potrà celare la verità al principe di cui si è innamorata?

“Sirene” di Emilia Hart

Passiamo a un’autrice che è diventata un fenomeno globale grazie al passaparola: Emilia Hart ha scalato le classifiche di vendita con Weyward, che figura ancora fra i best seller internazionali, e adesso si appresta a un nuovo successo con “Sirene”, una storia che si divide fra il 1900 e i giorni nostri.

Sirene è l’appassionante storia di quattro donne separate dal tempo eppure legate più di quanto si possa immaginare. Un nuovo imperdibile romanzo sulla resilienza femminile, che racchiude tutto il potere della sorellanza e l’ineffabile magia del mare.

“Iron flame” di Rebecca Yarros

Acclamata sui social e in particolare su TikTok, Rebecca Yarros è fra le autrici fantasy più lette della prima metà del 2024 con la sua saga di cui “Iron flame” costituisce il nuovo capitolo.

Tutti si aspettavano che Violet Sorrengail morisse durante il suo primo anno all’accademia militare di Basgiath, compresa lei stessa. Ma la Trebbiatura è stata solo la prima, difficilissima prova per eliminare i candidati più insicuri, indegni e sfortunati.

Ora inizia l’addestramento vero e proprio, e Violet già si chiede come farà a superarlo. Perché non sarà soltanto terribilmente estenuante, brutale e progettato per testare la capacità dei cavalieri di resistere al dolore oltre ogni limite.

Il vero pericolo è il nuovo vicecomandante, che ha deciso di dimostrare a ogni costo quanto la ragazza sia inadatta al posto che si è guadagnata a fatica, a meno che non tradisca l’uomo che ama.

“Game of Titans. Ascesa al paradiso” di Hazel Riley

Anche Hazel Riley, come Yarros, è balzata in vetta alle classifiche grazie a TikTok.

Da quando Haven ha incontrato la pazza famiglia Lively, la sua vita è cambiata. Dopo aver rinunciato all’incontro con Hades e ai soldi, la ragazza ha un’ultima opportunità per saldare i debiti del padre: cedere ai giochi dei Titani Crono e Rea, sull’Olimpo.

Entrare nel Labirinto del Minotauro potrebbe essere infatti l’occasione per chiudere ogni conto in sospeso. Nessuno può rivelarle cosa si nasconde dentro quel luogo misterioso, ma Haven è determinata a vincere.

“Il Re delle Essenze. La saga dell’Alchimista II” di Sam Feuerbach

Infine, un fantasy che è uscito sul finire del 2023 e ha fatto innamorare i lettori appassionati del genere. “Il re delle essenze” è il secondo volume della “Saga dell’Alchimista”. Se amate questo tipo di racconti, non potete perdere l’occasione di leggerlo anche voi!

Nella confusione si sono fermate… e nella confusione proseguono le avventure dell’alchimista Kronarius. Il Patto dei Quattro è di nuovo attratto nella misteriosa caverna nella foresta di confine. Con dolore, apprendono che sono tutt’altro che i benvenuti in quel luogo. Il mistero del domo dei Droguri supera perfino l’immaginazione del Maestro delle Essenze.

Il viaggio alla corte del re dovrebbe offrire ristoro. Ma già nella prima notte il governatore della città viene assassinato. In che modo il patto tra alchimista, soldato, garzone del carbonaio e figlia dello scorticatore può aiutare a risolvere il crimine?

© Riproduzione Riservata