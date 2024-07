Non sei ancora in vacanza e vuoi buttarti in una lettura coinvolgente che ti dia già le vibes delle ferie? Ecco 5 libri che fanno per te.

Le ferie sono lontane mentre tutti intorno a te si organizzano per andare in vacanza? Niente paura. Per fortuna ci sono i libri a venire in nostro soccorso. Sia che voglia buttarti in una lettura riposante che profumi di mare e serenità, sia che voglia dedicarti a un libro intenso dimenticare il peso delle giornate lavorative, questi suggerimenti potrebbero fare al caso tuo. Ecco 5 libri perfetti da leggere in estate per chi non è ancora in vacanza.

5 libri perfetti da leggere in estate per chi non è ancora in vacanza

“Il Mediterraneo in barca” di Georges Simenon

Questo è il consiglio di lettura che dedichiamo a chi desidera fortemente viaggiare nonostante gli impegni lavorativi: Georges Simenon, con la sua penna inconfondibile, ti porterà lontano dal tuo divano alla scoperta del Mediterraneo e di un’altra faccia del Simenon romanziere, che questa volta si fa grande reporter.

Lo dimostra questo resoconto di una crociera compiuta nel Mediterraneo – da Porquerolles alla Tunisia passando dall’Elba, Messina, Siracusa, Malta – a bordo di una goletta: una lunga crociera durante la quale Simenon, che si era ripromesso di capire e descrivere il Mare nostrum, non potrà che confermarsi nella sua vera vocazione, la stessa di Stevenson: raccontare storie.

“Il corpo inverso” di Barbara Guazzini

Il prossimo suggerimento di lettura è dedicato a chi è un po’ nostalgico, a chi ama scavare nei propri ricordi, a chi predilige le storie intense e riflessive, in cui i risvolti introspettivi sono numerosi e profondi. “Il corpo inverso” è uno di quei libri capaci di annullare il tempo e lo spazio, di far dimenticare il qui e ora.

Livorno, 1984. Dante Fanti ha sei anni quando scopre di avere una rara anomalia congenita detta situs inversus: i suoi organi interni sono messi al contrario.

E come può allora la vita scorrere dritta se lui è così sbagliato? Non un quadrifoglio in mezzo ai trifogli come lo definisce il babbo Leonardo, per rassicurarlo, ma un corpo inverso che trova un senso solo nell’immagine che lo specchio gli rimanda. Peccato che non esista uno specchio per raddrizzare anche la vita. È ancora un bambino, infatti, quando per l’amato padre, accusato di omicidio, si aprono le porte della prigione.

Con una madre per cui è invisibile e la solitudine generata dallo stigma di avere un papà così, Dante cresce e si affaccia all’età adulta con un unico pensiero a cui rimanere aggrappato: il momento in cui il babbo riacquisterà la libertà. Ma il momento arriva e si trasforma in tragedia, e la felicità, che sembrava a portata di mano, si allontana una volta di più.

Per sopravvivere Dante dovrà dissipare la nebbia che avvolge il passato e guardarsi dentro, in quel corpo inverso, per rimettere finalmente ordine, per trovare l’immagine di sé che ancora gli sfugge e che lo può salvare.

“Qualcun altro” di Guillaume Musso

Per chi, invece, ama leggere libri ad alta tensione: Guillaume Musso e la sua storia ambientata nella Costa Azzurra non ti deluderà.

Al largo di Cannes, uno yacht è ancorato nelle acque calme di un’insenatura. A bordo riposa Oriana Di Pietro, editrice ed erede di una famosa famiglia milanese.

Sotto il sole, in quell’angolo di paradiso, viene aggredita selvaggiamente da un uomo e muore dopo dieci giorni di coma. Suo marito Adrien, un pianista jazz di fama mondiale, è il primo sospettato, ma durante l’interrogatorio appare sfuggente. Ha davvero ucciso lui Oriana?

“Aria di famiglia” di Alessandro Piperno

Se invece ami i libri intensi in cui i personaggi evolvono riscoprendo lati di sé che pensavano spariti, non possiamo che consigliarti “Aria di famiglia”. La ciliegina sulla torta? Questo bel romanzo è ambientato in un mondo pieno di libri.

Cosa succede quando a cinquant’anni ti ritrovi all’improvviso un moccioso tra i piedi? È quello che il professor Sacerdoti – romanziere, accademico e impenitente misantropo – sta per scoprire.

Proprio lui che ha improntato i rapporti parentali a una gelida indifferenza, si vede recapitare per via di un lutto famigliare un bambino di otto anni: Noah Meisner, figlio di una sua lontana cugina ortodossa; un ragazzino silenzioso e sfuggente, precocemente attaccato alle tradizioni.

Tutto il contrario del suo miscredente tutore, che lo accoglie in una casa piena di libri, improvvisandosi padre con risultati piuttosto maldestri.

“L’isola e il tempo” di Claudia Lanteri

Infine, un romanzo d’esordio prezioso che consigliamo agli amanti dei gialli che vogliono dedicarsi a una lettura immersiva e particolare per dimenticare la frenesia del lavoro. L’ambientazione isolana e la vividezza delle descrizioni, poi, ti farà sentire davvero in vacanza.

Non capita spesso d’imbattersi in libri come questo, vivi, spiazzanti, per la forza della storia e della scrittura. Immaginate un’isola vulcanica dalla bellezza selvaggia a sud della Sicilia, alle soglie degli anni Sessanta.

E immaginate l’arrivo di un barchino verde con a bordo un naufrago stremato e il cadavere di una donna, sua moglie. È un evento che rompe la quiete di quel mondo, poi lentamente ognuno torna alla sua vita.

Ma per il protagonista dell’“Isola e il tempo” quei giorni, e l’indagine che ne è seguita, sono una materia da raccontare per trent’anni a chiunque si prenda la briga di ascoltarlo: donne che passano, monelli di strada, turisti che a poco a poco cambiano il volto dell’isola. Perché in quel pugno di ore si condensa un enigma irrisolto prima di tutto dentro di lui.

