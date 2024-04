5 libri da leggere in tendenza su BookTok Italia

Tiktok fa tendenza, anche quando si parla di libri e letteratura. In particolare l’hashtag #BookTok sta facendo rinascere l’amore per la lettura e i libri tra i più giovani, fornendo così un’alternativa ai diversi contenuti che la piattaforma propone, oltre ai più famosi balletti e video di intrattenimento che tutti almeno una volta hanno visto aprendo la famosa app.

5 libri da leggere protagonisti su BookTok Italia

Ecco alcuni dei libri più presenti e consigliati, diventati virali grazie a #BookTok.

“Il contratto” di Elle Kennedy

Come capita spesso su TikTok, i libri in tendenza fanno parte di serie composte da più volumi. È il caso de “Il contratto”, primo capitolo di The deal, frizzante saga romance nata dalla penna di Elle Kennedy e premiata dal New York Times.

Hannah Wells è una studentessa modello. Una di quelle ragazze intelligenti che al college non godono di alcuna popolarità. Ora si è presa una bella cotta per il più fico della scuola, ma c’è un problema: per lui Hannah non esiste.

Come riuscire a farsi notare? Garrett Graham è un bad boy, ed è anche uno dei ragazzi più popolari, grazie alle sue imprese sul campo da hockey. Ma le speranze di un grande futuro rischiano di andare in fumo perché i suoi voti sono troppo bassi. Avrebbe bisogno di un aiuto per superare l’esame di fine semestre e poter diventare un giocatore professionista…

E allora è naturale che i due stringano un patto. Hannah sarà la tutor di Garrett fino alla fine dell’anno. In cambio, Garrett fingerà di uscire con lei per accrescere la sua fama: a quel punto tutti la noteranno di sicuro. Ma qualcosa va storto e quel bacio in pubblico, tra Hannah e Garrett, non sembra poi così falso…

“Senza regole” di Elsie Silver

I libri di Elsie Silver hanno avuto una risonanza incredibile su BookTok, con oltre 60 milioni di visualizzazioni. “Senza regole” è il primo volume della Chestnut spring series, composta per il momento da quattro libri.

Rhett è il campione in carica di bull riding, lo sport da competizione in cui si cavalcano tori infuriati provando a non rompersi l’osso del collo.

Ha vinto tutti i premi che contano, ha un coraggio da leoni e il corpo di una divinità: tutto quello che serve per entrare nella storia. O almeno, questo era lo scenario prima che uno scandalo lo travolgesse, convincendo il suo agente, Kip Hamilton, ad allontanarlo dai riflettori per ripulire la sua immagine.

Il difficile compito di vigilare su di lui per controllare che righi dritto viene affidato a Summer, figlia prediletta di Kip e suo “soldato” più fidato. C’è solo un problema: oltre a essere inflessibile e insopportabile, Summer è terribilmente sexy. Una cosa è certa: possono tenere Rhett lontano dall’arena, ma non dalla voglia di divertirsi. Anche a costo di infrangere qualche regola…

“Il narratore di storie” di Rita Nardi

Su BookTok Italia la maggior parte dei libri in tendenza sono scritti da autrici e autori internazionali. Qualche eccezione, però, c’è. Oltre alle blasonatissime Erin Doom e Felicia Kingsley, troviamo ultimamente anche la giovanissima Rita Nardi e i suoi avvincenti romanzi.

“Il narratore di storie” è un libro che piacerà molto agli amanti dello youngadult. Racconta la storia di Trinity, una ragazza devastata dalla perdita prematura del padre, e di come la sua vita sia pronta a cambiare per un incontro fortuito e, forse, fortunato…

“Daylight” di Victor Diamandis

Fra i libri più chiacchierati su Booktok nell’ultimo periodo c’è anche “Daylight”.

Alison è appena giunta a Londra in cerca di fortuna. In Scozia ha lasciato una famiglia distrutta dalla scomparsa dell’amatissima madre, con sé porta la speranza che il trasferimento nella capitale inglese possa segnare un nuovo inizio. Il suo sogno più grande è quello di diventare una scrittrice.

Nella sua vita non sembra avere spazio per l’amore, che troppe volte l’ha ferita, come confida alle lettere che lascia affisse su un muro di Cornelia Street tra mille altre storie di sconosciuti.

Tutto cambia quando, fra gli scaffali della libreria in cui ha trovato lavoro, incontra Nate. Sulla carta è il ragazzo perfetto, dolce e romantico, capace di farle vibrare il cuore. Il sentimento che li lega è così perfetto, scritto nelle stelle. Eppure, lo stesso destino che li ha uniti ha in serbo uno scherzo crudele…

“Lolita” di Vladimir Nabokov

È fuor di dubbio che i libri più presenti su TikTok appartengano al genere del romance. Eppure, ogni tanto fanno capolino anche i classici. È il caso di “Lolita“.

Sarebbe difficile, per chi non ne è stato testimone, immaginare oggi la violenza dello scandalo internazionale, per oltraggiata pruderie, che “Lolita” provocò al suo apparire nel 1955.

E tale è l’abitudine alla sciocca regola secondo cui ciò che fa chiasso è inevitabilmente sprovvisto di una durevole qualità letteraria, tanta era allora l’ignoranza dell’opera di Nabokov che solo pochi capirono quel che oggi è un’evidenza dinanzi agli occhi di tutti: “Lolita” è non solo un meraviglioso romanzo, ma uno dei grandi testi della passione che attraversano la nostra storia, dalla leggenda di Tristano e Isotta alla Certosa di Parma, dalle canzoni trobadoriche ad Anna Karenina

