Quando il freddo e le prime nevicate stagionali ci invitano a rintanarci in casa in cerca di un po’ di calore, le attività preferite da molti consistono nella visione di film e serie tv, o nella lettura di libri.

E, sebbene sia più semplice accoccolarsi sul divano, accendere la tv e scegliere qualcosa da guardare restando avvolti sotto il plaid mentre fuori dalla finestra il paesaggio si imbianca sempre di più, noi vi suggeriamo di farvi scaldare da una tisana e da un buon libro. Ecco 5 libri da leggere quando fuori nevica.

5 libri da leggere consigliati quando fuori nevica

Proprio in queste ore in cui in alcune regioni del nord sono previsti scendere i primi fiocchi di neve anche a bassa quota, vi consigliamo alcune letture consigliate per “scaldarvi” un po’ mentre fuori fa freddo e c’è la neve.

“Fidanzati dell’inverno” di Christelle Dabos

Il primo titolo che abbiamo scelto per questo articolo dedicato ai libri perfetti da leggere mentre fuori nevica è dedicato a chi ama il fantasy ma anche le atmosfere romantiche.

Con la saga dell’Attraversaspecchi, Christelle Dabos ha fatto sognare milioni di lettori e di lettrici in tutto il mondo. Si tratta di libri avvincenti, ricchi di estro e fantasia, che renderanno le vostre sere d’inverno un po’ più calde.

“Fidanzati dell’inverno” è il primo volume della serie, che si snoda tra le mirabolanti peripezie della protagonista Ofelia, una ragazza un po’ goffa ma dotata di due doni assolutamente speciali (può attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti), e dei bizzarri personaggi che la circondano.

“Neve” di Orhan Pamuk

Dei libri che abbiamo selezionato per le vostre sere più fredde, “Neve” è quello che piacerà di più agli amanti del report giornalistico e dei romanzi.

In effetti, detta così, sembra assurdo. Ma vi assicuriamo che in “Neve”, Orhan Pamuk riesce a miscelare in modo incredibile l’indagine storico-sociale e un’intensa storia d’amore. I risultati sono sorprendenti. Protagonista d’eccezione, come sempre, la Turchia e i suoi cambiamenti.

Investita da una tormenta di neve, la città è un miscuglio di etnie e fazioni politiche. Ci sono turchi, curdi, georgiani, nazionalisti laici e integralisti religiosi. C’è la polizia segreta, c’è l’esercito e ci sono i terroristi islamici. Ka inizia la sua indagine, mentre la neve continua a cadere e le strade vengono chiuse. Kars è isolata. In città, Ka rivede dopo diversi anni Ipek, una compagna di università molto bella. Ka se ne innamora e sogna di portarla con sé in Germania. Per realizzare questo sogno, farà di tutto.

Andiamo ora a una lettura consigliata a chi ama i libri che mescolano brividi e mistero per una piacevole atmosfera tenebrosa che, in un modo tutto suo, è capace di riscaldarci anche nelle sere più fredde. Stiamo parlando de “I fantasmi dell’inverno”, la bella antologia edita da Neri Pozza.

Inverno: la stagione delle notti più fredde, delle tenebre che avviluppano la Terra, della luce che muore. La stagione dei fantasmi: quando i crepuscoli si tingono di nero, infatti, è bello raccontare e raccontarsi gli incubi che abitano i recessi della nostra mente, immaginarli camminare di fianco a noi.

Così, prima ancora che Charles Dickens componesse il suo Canto di Natale, la letteratura – in particolare quella anglosassone – ha trovato le sue parole più belle per dare vita al lato in ombra della realtà, ed è tradizione in quei luoghi raccogliersi insieme per leggere inquietanti storie gotiche. Nei dodici racconti di questa raccolta, spiriti e fantasmi si danno appuntamento in gran parata per riempire di presenze le lunghe ore invernali.

“Neve di primavera” di Yukio Mishima

Con il quarto suggerimento presente fra i libri perfetti da leggere quando fuori nevica, accontentiamo tutti coloro che amano il Giappone e la sua cultura.

“Neve di primavera” è il primo dei libri che compongono la fortunata saga in cui Yukio Mishima ci porta alla scoperta del suo paese d’origine, con storie che, slegate l’una dall’altra, nascondono tante caratteristiche comuni.

La figura di Kiyoaki, personaggio ultrasensibile a causa di una raffinata quanto ingannevole educazione, si staglia in primo piano; Honda, l’amico, è invece sordo al richiamo dei sentimenti e proteso esclusivamente verso la vita attiva.

Della nevrotica incertezza di Kiyoaki è vittima l’enigmatica e splendida Satoko, che spegnerà il suo amore disperato chiudendosi in clausura. altri personaggi complementari sono indispensabili per comprendere un Giappone dove retaggio storico, valore morale della tradizione, riti secolari, primato religioso svolgono una funzione determinante sulla sorte esistenziale del singolo non meno che della comunità.

“La casa delle tenebre” di Jo Nesbø

Tranquilli, appassionati di libri horror. Abbiamo pensato anche a voi, che preferite scaldarvi pensandovi al sicuro mentre leggete storie che mettono i brividi.

Un bosco. Una casa. Una chiamata. E un monito: quando il telefono squilla, non rispondere… Hai il coraggio di entrare nella casa delle tenebre?

Dopo la tragica morte dei genitori in un incendio, il quattordicenne Richard Elauved viene mandato a vivere con gli zii nella remota cittadina di Ballantyne, guadagnandosi presto, tra i nuovi compagni di scuola, la reputazione di asociale ed emarginato. Così, quando uno studente di nome Tom scompare sotto i suoi occhi, nessuno crede alla sua versione dei fatt

