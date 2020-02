5 libri da leggere per saperne di più su Coronavirus e pandemie

L’epidemia di Coronavirus da alcuni giorni è arrivata in Italia, causando non pochi disagi e influenzando radicalmente la vita quotidiana delle persone. La situazione è tenuta sotto stretto controllo da istituzioni e media. Anche in momenti di così grande scoramento, i ilibri possono offrire conforto. Se volete trovare maggiori notizie sul tema o conoscere cosa è stato già scritto in passato legato a pandemie, virus e malattie mortali, ecco alcuni consigli di lettura tratti da Bookriot.

Lo spillover è il fenomeno in cui un virus presente negli animali selvatici attraversa e inizia a infettare l’uomo. L’autore David Quammen esplora come e perché ciò accade guardando esempi come Ebola, Hendra e SARS. Ciò è particolarmente applicabile alla situazione attuale, poiché il Coronavirus ha avuto origine anche negli animali e solo dopo ha iniziato a infettare l’uomo.

Nel 1918 un focolaio di influenza si diffuse in tutto il mondo, causando 40 milioni di vittime. Questa drammatica storia permette di analizzare dal punto di vista scientifico e storico come è avvenuta, dove è iniziata e cosa potrebbe prevenire future epidemie. Kolata è una giornalista di talento e il suo dono della narrazione rende questo uno dei libri più avvincenti legati alle pandemie.

Iniziando con un focus sul colera e diffondendosi da lì, l’acclamata giornalista scientifica Sonia Shah fonde storia, autobiografia e rapporti per raccontare la storia dei patogeni che hanno causato le più grandi pandemie della storia.

Ci sono centinaia di libri e articoli di persone che hanno studiato epidemie storiche, ma che dire delle persone che sono in prima linea per le attuali crisi sanitarie? Maryn McKenna racconta le esperienze di uomini e donne che rischiano la vita per raccogliere informazioni sui virus più mortali di oggi. L’Epidemic Intelligence Service (EIS) si impegna a rilevare e combattere i focolai di malattie e la minaccia della guerra biologica. Questo è uno sguardo affascinante al lavoro di un piccolo gruppo di persone a cui dobbiamo così tanto.

Siamo in un punto unico della storia. Abbiamo il vantaggio di poter guardare indietro agli eventi passati e capire cosa è andato storto. Abbiamo anche una migliore comprensione dell’igiene, di come prevenire la diffusione di germi e di come trattare le malattie. Tuttavia, la globalizzazione e la facilità dei viaggi internazionali ha reso molto più difficile contenere gli scoppi quando si verificano. Il Dr. Kahn è l’ex direttore dell’Ufficio di preparazione e risposta alla salute pubblica (PHPR) presso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Attingendo alla sua lunga carriera come primo soccorritore della sanità pubblica, Kahn esplora come la politica, l’orgoglio e l’errore umano contribuiscano a minacce come l’antrace e l’influenza aviaria, e come possiamo evitare di ripetere questi errori.

© Riproduzione Riservata