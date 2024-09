5 libri da leggere nel fine settimana se hai bisogno di amore

Per questo primo weekend d'autunno hai bisogno di una ventata di amore? Ecco 5 libri perfetti per te.

Per questo weekend autunnale nutri il desiderio di intraprendere letture che ti infondano l’amore di cui hai bisogno? In questo articolo ti suggeriamo 5 libri, ciascuno speciale a suo modo, in cui l’amore è al centro della scena. Non si tratta di letture strettamente romantiche. Anzi, in alcuni casi sembra che il romanticismo manchi del tutto. Ognuno di questi suggerimenti, però, racchiude un messaggio d’amore potente, in grado di scaldare il cuore di chi vi si approccia. Scopriamoli insieme.

5 libri da leggere nel weekend se hai bisogno di amore

“Dimmi di te” di Chiara Gamberale

Iniziamo consigliandoti un romanzo dalla forma particolare, che racconta l’accettazione del proprio percorso personale e il cammino verso l’acquisizione della serenità: in “Dimmi di te”, Chiara Gamberale torna indietro per “fare pace” con ciò che è diventata. E così facendo guida anche noi attraverso questa rotta.

Ci sono momenti, nella vita, che somigliano a una palude: andare avanti sembra impossibile, possiamo solo lasciarci affondare. Succede a Chiara, quando si ritrova madre quasi per caso e si trasferisce con la figlia in un quartiere di famiglie “normali”, fedeli a regole che lei ha sempre rifiutato.

Abituata a vivere come un’eterna adolescente e affamata di emozioni, non sopporta quella quiete fittizia e presto non riesce più a lavorare, ad amare, a confidare nel futuro. Ma il casuale incontro con un amico che non vedeva dai tempi del liceo le fa venire un’idea: ricontattare le persone che mitizzava quando adolescente lo era davvero. Per chiedere: e tu? La sopporti, la palude? Sei riuscito a crescere, senza rinunciare a chi sei? Mi spieghi come si fa?

“Cime tempestose” di Emily Brontë

Se invece desideri leggere un classico in cui l’amore sia raccontato nella sua variante più passionale, in un’atmosfera fosca che rimanda subito al clima autunnale, non possiamo che suggerirti “Cime tempestose“.

Il romanzo di Emily Brontë narra la storia di Heathcliff, del suo amore per Catherine, e di come questa passione alla fine li distrugga entrambi: tema centrale del libro è difatti l’effetto distruttivo che il senso di gelosia e lo spirito di vendetta possono avere sugli individui.

La storia è raccontata come una sorta di lungo racconto che Ellen Dean, o Nelly (la governante della famiglia) racconta al signor Lockwood, il nuovo affittuario di Thrushcross Grange; il finale è invece ambientato l’anno successivo alla partenza di Mr. Lockwood.

“Butter” di Asako Yuzuki

A volte, abbiamo solo bisogno di riscoprirci, di assecondare il nostro io e le nostre passioni senza preoccuparci troppo del mondo che ci circonda. Per chi voglia leggere una storia in cui “amore” significa questo, in cui la trama tocchi tematiche di attualità con tratti true crime, ma soprattutto se sei appassionato di cultura orientale, dovresti leggere “Butter”.

Rika è una giornalista in una rivista maschile. È l’unica donna nel suo posto di lavoro e spesso viene trattata come una segretaria, quando non peggio. Per cercare di farsi strada lavora giorno e notte e tutto ciò che riesce a cucinare quando la sera torna tardi a casa è un ramen preconfezionato.

Da tempo però un pensiero la assilla: vuole intervistare Manako Kajii, la cuoca gourmet accusata di aver assassinato gli uomini d’affari con i quali si intratteneva, dopo aver cucinato per loro. Ma la donna non rilascia interviste e non intende ricevere visitatori nel carcere di Tokyo dove è detenuta. Rika decide di provare un’altra strada e le scrive una lettera per conoscere la ricetta dello stufato di manzo, pezzo forte della cucina di Manako.

La detenuta a quel punto accetta di incontrarla. Quando, però, le visite in carcere alla serial killer si intensificano, cresce anche la curiosità gastronomica di Rika.

“One day” di David Nicholls

Esistono amori che conservano la loro magia perché non consumati, appartenenti a “vite possibili” che non sono le nostre reali. Se hai voglia di una lettura drammatica, in cui l’amore somiglia a questa concezione, punta su “One day”.

È l’ultimo giorno di università, e per Emma e Dexter sta finendo un’epoca. Ormai si sentono adulti e indipendenti, hanno l’intera vita davanti, da afferrare a piene mani. Sono a letto insieme, abbracciati. Lui è bello, ricco e ha il dono di sembrare sempre in posa per una foto.

Lei fa di tutto per vestirsi male, adora le questioni di principio e i grandi ideali. Si sono appena laureati, domani lasceranno l’università. Dopo una serata di grandi bevute sono finiti a baciarsi con passione, e poi tra le lenzuola. Ora sono lì, l’uno accanto all’altra, nell’alba che lascia intravedere il loro futuro e le loro speranze.

È il 15 luglio 1988, e per la prima volta Emma e Dexter si amano e si dicono addio. Ma per loro il 15 luglio rimarrà sempre una data speciale. Ovunque si trovino, in qualunque cosa siano occupati, la scintilla di quella notte d’estate tornerà a brillare.

“L’emporio del cielo e della terra” di James McBride

Infine, uno fra i libri più amati del momento negli Stati Uniti, che racconta l’amore e la solidarietà nelle loro forme più pure.

Nell’America degli anni Trenta, il quartiere di Chicken Hill a Pottstown, Pennsylvania, è una vivace comunità in cui persone di colore e immigrati ebrei convivono condividendo sogni e sofferenze.

I coniugi Moshe e Chona, originari dell’Est Europa, sono profondamente legati alla gente del posto, che aiutano sempre come possono, e nel tempo sono diventati un punto di riferimento per tutti. Un giorno bussano alla loro porta i vicini Nate e Addie: il nipote Dodo, un ragazzino di dodici anni rimasto sordo in seguito a un incidente domestico, è in pericolo; sua madre è venuta a mancare, il piccolo ora è orfano e gli zii hanno ricevuto una lettera.

Dodo verrà prelevato dalle autorità per essere mandato in un istituto speciale per ragazzi con problemi. Moshe e Chona accettano di nasconderlo, ma in seguito a una soffiata si reca sul posto Doc Roberts, un medico bianco e razzista che finisce per aggredire la donna mentre Dodo, unico testimone, viene portato via dalla polizia. Non tutto, però, è perduto..

