Agosto rappresenta, per molti, il tempo dedicato alle ferie, al riposo e al viaggio. Se per quest’estate hai deciso di trascorrere dei giorni rilassanti in montagna, ti farà piacere portare con te una lettura a tema che ti aiuti a calarti meglio nelle atmosfere magiche dell’alta quota.

In questo articolo abbiamo selezionato 5 libri che non sono soltanto ambientati in montagna, ma che fanno di essa, in un modo o nell’altro, uno dei personaggi principali. Scopriamoli insieme.

5 libri da leggere per un’estate in montagna

“Le due chiese” di Sebastiano Vassalli

Il primo libro che ti suggeriamo per la tua estate in montagna è l’avvolgente romanzo corale di Sebastiano Vassalli che, come di consueto, ci restituisce il sapore della grande storia raccontando piccoli intrecci di vita quotidiana. Questa volta, ci porta direttamente sul Monte Rosa.

A Rocca di Sasso il tempo sembra non passare mai. I suoi abitanti vivono all’ombra del Macigno Bianco tra piccoli e grandi andirivieni, un mondo che nella penna di Vassalli diventa un frammento di vita universale: dal maestro Prandini, socialista, volontario in guerra, mutilato, legionario a Fiume e poi gerarca fascista, ad Anselmo, autista di corriera e meccanico, dal cuore grande e con l’intelligenza del fare pratico. Intorno a loro vive una comunità che cambia e si trasforma, dalla Prima guerra mondiale fino ai giorni nostri.

“Il sentiero selvatico” di Matteo Righetto

“Il sentiero selvatico” è un libro che cattura: con la sua storia, Matteo Righetto mescola magia, tradizioni arcaiche e culto della natura in modo sensazionale.

Piove da più di un mese a Larcionèi. Nel paesino ai piedi delle Dolomiti gli anziani giurano di non aver mai visto cadere dal cielo tanta acqua. E sotto l’acqua gli abitanti del villaggio si riuniscono il 2 novembre del 1913 per la messa del Giorno dei Morti.

Ci sono tutte le famiglie della zona, anche i Thaler, con la loro unica figlia di dieci anni, Katharina. Nel mezzo della liturgia, la bimba sparisce nel nulla: il paese intero la cerca tra i boschi per tutta la notte, invano.

La piccola Tina riappare da sola il giorno dopo, proprio quando finalmente cessa la pioggia. Sta bene, ma non ricorda nulla di quel che le è accaduto, e tra i paesani cominciano a correre strane e malevole voci. Presto per tutti Tina diventa la strìa, la strega che è stata rapita dai morti, che ha conosciuto il diavolo.

“L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio

Con il romanzo intergenerazionale di Donatella Di Pietrantonio, vincitore dell’ultima edizione del Premio Strega, ci spostiamo sulla montagna del Gran Sasso.

Non esiste un’età senza paura. Siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire e quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta.

Ma c’è un momento preciso, quando ci buttiamo nel mondo, in cui siamo esposti e nudi, e il mondo non ci deve ferire. Per questo Lucia, che una notte di trent’anni fa si è salvata per un caso, adesso scruta con spavento il silenzio di sua figlia. Quella notte al Dente del Lupo c’erano tutti. I pastori dell’Appennino, i proprietari del campeggio, i cacciatori, i carabinieri.

Tutti, tranne tre ragazze che non c’erano più. Amanda prende per un soffio uno degli ultimi treni e torna a casa, in quel paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A sua madre basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento: i primi tempi a Milano aveva le luci della città negli occhi, ora sembra che desideri soltanto scomparire, si chiude in camera e non parla quasi…

“L’inventario delle nuvole” di Franco Faggiani

1915. Giacomo Cordero abita in Val Maira, con il nonno Girolamo, la madre Lunetta e l’anziana e riservata Desideria. Il ragazzo ha studiato ma gli viene imposto di restare a casa, a Prazzo, dove si vive di taglio del bosco, di piccolo allevamento e agricoltura, e dove gli abitanti delle malghe spesso sopravvivono nella più assoluta miseria.

L’Italia è appena entrata in guerra e il vecchio Girolamo, ruvido e determinato capofamiglia, commerciante scaltro e capace, è diventato il fornitore ufficiale di merci per l’esercito.

A Giacomo, esonerato dal servizio militare, viene affidata quindi la più delicata delle attività di famiglia, la raccolta dei pels, i capelli, che, accuratamente lavorati durante l’inverno dalle donne del luogo, saranno rivenduti in primavera agli atelier delle grandi città di confine per farne parrucche, ancora molto richieste.

Con “L’inventario delle nuvole”, Franco Faggiani ci restituisce un pezzo di tradizione che nella montagna cuneese è ancora vivido ma che, altrove, è stato dimenticato o addirittura mai conosciuto.

“Le otto montagne” di Paolo Cognetti

Infine, se non lo hai ancora letto, ti suggeriamo per la tua estate in montagna uno dei libri più emozionanti scritti da Paolo Cognetti.

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po’ scontroso. La madre lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia.

I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l’orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia.

