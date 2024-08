Agosto, 5 libri romantici perfetti da leggere sotto l’ombrellone

Se questo agosto hai del tempo libero da trascorrere in spiaggia e per le tue ore di assoluto relax sei alla ricerca di una lettura sognante, romantica, scorrevole ed emozionante, continua a leggere il nostro articolo. Di seguito ti proponiamo alcuni libri appartenenti a generi diversi, accomunati dal fil rouge del romanticismo: ecco 5 libri romantici da leggere sotto l’ombrellone.

5 libri romantici perfetti da leggere sotto l’ombrellone

“Madame le Commissaire e l’inglese scomparso” di Pierre Martin

La serie che racconta le avventure di Madame le Commissaire, di cui quello che ti consigliamo costituisce il primo volume, mescola con maestria alle caratteristiche del giallo poliziesco picchi di ironia e romanticismo che rendono questa lettura davvero avvincente, perfetta per un mese di agosto all’insegna della serenità.

Costretta a un periodo di riposo forzato, Isabelle Bonnet, ex capo della squadra antiterrorismo di Parigi, torna a Fragolin, ameno paese del Sud della Francia dove ha trascorso l’infanzia. Situato nell’entroterra della Costa Azzurra, in mezzo a boschi di querce da sughero e castagneti, Fragolin non dista molto dalla costa, eppure è lontano anni luce dal trambusto di Saint-Tropez, Cavalaire o Le Lavandou.

Tuttavia, al suo arrivo, Isabelle trova inaspettatamente il paese in preda all’agitazione: due giorni prima una domestica ha scoperto in una villa il corpo di una giovane donna seminuda, colpita da diversi proiettili, uno dei quali le ha dilaniato la faccia. La tenuta appartiene a un inglese di cui si sono perse le tracce. L’uomo, del quale si sa molto poco, è ricercato dalla gendarmeria che lo ritiene il principale sospettato dell’omicidio.

“L’amore, un’estate” di William Trevor

Questo è un libro che amerai se apprezzi il genere storico, soprattutto se ti piace tuffarti nella storia più recente. Fluido e appassionante, è perfetto da leggere sotto l’ombrellone.

È un’estate sul finire degli anni Cinquanta a Rathmoye, cittadina nella campagna irlandese, e tutto scorre come sempre, tra la fiera del bestiame e qualche acquisto sulla via principale. Ma basta poco per spezzare l’equilibrio.

La presenza in paese di un giovane sconosciuto che si aggira in bicicletta con la macchina fotografica al collo genera sospetti e chiacchiere. Il suo nome è Florian Kilderry ed è giunto a Rathmoye per vendere la vecchia villa di famiglia. Un’attempata signorina decide di tenerlo d’occhio, ed è proprio lei che, da poche parole innocenti scambiate per strada sotto gli occhi di tutti, intuisce il fiorire di un sentimento tra il misterioso Florian e Ellie.

“Un amore senza fine” di Scott Spencer

Proseguiamo con uno di quei libri che rimangono impressi perché raccontano con intensità senza eguali il potere e i pericoli dell’amore: “Un amore senza fine”.

Una intensa, viscerale meditazione sul primo amore, sulla passione che diventa l’unico motore di una vita. Un romanzo che continua ad attrarre generazioni di lettori, nella nuova traduzione di Tommaso Pincio. Un amore senza fine è forse il romanzo più potente che mai sia stato scritto sull’amore giovanile. Trascinante, furioso, di forte ed esplicito erotismo, racconta la storia di due ragazzi, David e Jade, e la discesa agli inferi di un rapporto assoluto e devastante.

“Chiamami col tuo nome” di André Aciman

Se non lo hai ancora letto e cerchi dei libri sognanti, romantici, che ti appassionino mentre leggi sotto l’ombrellone, devi assolutamente orientarti su “Chiamami col tuo nome”, il capolavoro di Aciman.

Un’estate in Riviera, una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, il ragazzo aspetta come ogni anno «l’ospite dell’estate, l’ennesima scocciatura»: uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato.

Ma Oliver, il giovane americano, conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti. Anche Elio ne è irretito. I due condividono, oltre alle origini ebraiche, molte passioni: discutono di film, libri, fanno passeggiate e corse in bici. E tra loro nasce un desiderio inesorabile quanto inatteso, vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all’estasi.

“Amarsi” di Elizabeth Jane Howard

Ecco, infine, un libro originale e piacevole, in cui l’autrice della saga dei Cazalet esplora la tematica sentimentale con la sua verve inconfondibile.

“Amarsi”, uno degli ultimi romanzi dell’autrice della saga dei Cazalet, è un intrigante gioco delle coppie che delizierà il lettore. Con la grazia, l’abilità e l’intelligenza che la contraddistinguono, Elizabeth Jane Howard ci regala un libro pieno di calore sull’amore e le conseguenze della sua assenza.

© Riproduzione Riservata