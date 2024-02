Febbraio: il mese del Carnevale, di San Valentino, del freddo più intenso, delle giornate che cominciano a diventare via via più lunghe, dei mandorli in fiore Ecco 5 libri perfetti da leggere in questo periodo.

5 libri ideali da leggere a febbraio

“Il mercante di Venezia” di William Shakespeare

Il Carnevale è una delle occasioni che rendono unico il mese di febbraio. Quale periodo più adatto per una lettura a tema Venezia? Il primo dei libri che ti suggeriamo di leggere a febbraio è proprio “Il mercante di Venezia”, di William Shakespeare.

Due luoghi opposti e speculari: Venezia, regno della realtà, del giorno, delle certezze; e Belmont, regno dell’illusione, della notte, dei mutamenti.

Dominata dagli antagonisti Shylock e Portia, “Il mercante di Venezia” culmina nella scena del processo, in cui Shylock rivendica «una libbra della bella carne» del mercante Antonio per compiere la sua vendetta, e Portia, in veste di giudice, annienta Shylock.

Grande commediante e manipolatrice di esistenze altrui, e al tempo stesso donna di limpida sincerità nel suo amore per Bassanio, sarà la stessa Portia a concludere la commedia nella notte magica di Belmont in cui tutti i personaggi, con l’eccezione dello sconfitto Shylock, le si riuniranno attorno, e lei, maga imprevedibile di capricciosa benevolenza, scioglierà i nodi di una vicenda complessa e sfuggente.

“Il cavaliere d’inverno” di Paullina Simons

Se sei appassionato di libri che raccontano intrighi di guerra e di amore e ti piace il genere storico, febbraio è il momento perfetto per dedicarti alla lettura de “Il cavaliere d’inverno”.

Leningrado, 1941. In una tranquilla sera d’estate Tatiana e Dasha, sorelle ma soprattutto grandi amiche, si stanno confidando i segreti del cuore, quando alla radio il generale Molotov annuncia che la Germania ha invaso la Russia. Uscita per fare scorta di cibo, Tatiana incontra Alexander, un giovane ufficiale dell’Armata Rossa che parla russo con un lieve accento. Tra loro scatta suvbito un’attrazione reciproca e irresistibile.

Ma è un amore impossibile, che potrebbe distruggerli entrambi. Mentre un implacabile inverno e l’assedio nazista stringono la città in una morsa, riducendola allo stremo, Tatiana e Alexander trarranno la forza per affrontare mille avversità e sacrifici proprio dal legame segreto che li unisce.

“Uno zoo d’inverno” di Jiro Taniguchi

A febbraio entriamo nel clou della stagione invernale. Se vuoi sperimentare con i manga, da’ una chance al suggestivo “Uno zoo d’inverno”.

Kyôto, 1966. Hamaguchi, impiegato di un’azienda tessile, si sente diverso da tutti gli altri ragazzi: basti pensare che al circolo sportivo, meta prediletta dei suoi coetanei, il ragazzo preferisce lo zoo, dove passa buona parte del proprio tempo a ritrarre dal vivo gli animali.

Ma la sua passione per il disegno è talmente forte da sopportare appena i ristretti confini della vita di provincia, e presto Hamaguchi deciderà di partire per Tokio, dove finirà per imbattersi in una comunità di professionisti un po’ particolare: quella degli autori di fumetto, i mangaka.

“L’amante di Lady Chatterley” di D.H. Lawrence

Febbraio, oltre al Carnevale, è ricordato anche per un’altra ricorrenza piuttosto attesa: San Valentino. Ecco perché, fra i libri che ti suggeriamo da leggere questo mese, non poteva mancare una travolgente storia d’amore a lieto fine con un libro che ha vissuto una riscoperta tardiva dopo essere stato ritenuto scabroso e immorale per diversi anni dopo la prima pubblicazione.

Nel suo capolavoro, divenuto il manifesto della passione autentica e travolgente, Lawrence narra le vicende di Connie Chatterley, moglie di Connors, uomo di nobili origini rimasto paralizzato durante la Prima guerra mondiale.

La giovane donna è dunque costretta a condurre una vita triste e monotona nella nebbiosa campagna inglese, fino a quando non incontra Mellors, affascinante guardiacaccia che vive nel capanno della tenuta. Connie, che non si è mai davvero abituata alla vita rigorosa richiesta a una nobildonna, riscopre così l’amore passionale, fisico, e inizia con l’uomo una relazione adultera.

“Tutti su questo treno sono sospetti” di Benjamin Stevenson

Nojn poteva mancare neanche un titolo perfetto da leggere questo mese non solo per l’atmosfera e l’ambientazione, ma anche perché è proprio nel mese di febbraio che verrà pubblicato. Si tratta di un originale giallo che arriverà in libreria il 6 febbraio.

Errnest Cunningham è nei guai. Dopo essere diventato famoso per aver scritto un true crime sulla sua famiglia – una famiglia micidiale: hanno tutti ucciso qualcuno –, il suo agente letterario e il suo editore gli chiedono con insistenza un nuovo libro. Ma dove trovare l’ispirazione, senza che qualcuno ci rimetta la pelle?

L’occasione si presenta sotto forma di un invito al Festival Australiano del Giallo. In omaggio ad Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie, gli organizzatori hanno deciso di riunire un gruppo di celebri giallisti a bordo del Ghan, il treno che attraversa l’Australia, da Darwin a Adelaide.

Durante il viaggio, Ernie avrà modo di confrontarsi con i colleghi e forse, chissà, di mettersi finalmente al lavoro. Neanche il tempo di partire che ci scappa il morto.

Per deformazione professionale, ciascuno dei giallisti inizia subito a elaborare teorie in base alla propria specializzazione: c’è chi procede per deduzione, chi veste i panni del medico legale e chi traccia il profilo psicologico del possibile assassino. A bordo sono tutti sospetti.

© Riproduzione Riservata