5 libri classici perfetti da leggere a giugno

Hai in mente una nuova lettura per il mese di giugno? Ecco 5 libri classici perfetti per questo periodo.

Se hai voglia di immergerti nella lettura di un libro importante prodotto in un’epoca passata, continua a leggere. In questo articolo, infatti, passiamo in rassegna 5 classici perfetti da leggere a giugno.

Si tratta di letture che ben si addicono al primo mese di estate per le atmosfere, per la trama o per i temi trattati. Scopriamoli insieme.

5 libri classici da leggere a giugno

“Poirot sul Nilo” di Agatha Christie

Se ami i gialli, rimarrai di certo affascinato dai libri di Agatha Christie, classici del genere che vedono protagonista l’ispettore Poirot. Quello che ti consigliamo è ambientato in una meta vacanziera, che profuma di estate e di belle giornate.

Il destino ha riunito un eterogeneo gruppo di viaggiatori sul lussuoso battello da crociera Karnak, in navigazione sul Nilo. La personalità dominante è senz’altro Linnet Ridgeway, la ragazza più ricca d’Inghilterra, dotata di grande fascino e abituata a essere sempre al centro dell’attenzione.

Attorno a lei gravitano un fidanzato respinto e diversi accaniti ammiratori in competizione tra loro. Ciascuno dei personaggi ha però una sua storia e un suo segreto da custodire, ben nascosto sotto la facciata di rispettabilità e di perbenismo. Fra i turisti c’è anche Hercule Poirot, una volta tanto in vacanza, ma anche in questa occasione il suo ozio è destinato a durare poco.

“Il grande Gatsby” di J.F. Kennedy

Pensa alle giornate che si allungano, alla voglia di fare festa, di incontrare gli amici dopo il tramonto, davanti a un cocktail… Se vuoi leggere un libro con questa atmosfera, ti suggeriamo due classici. Il primo è “Il grande Gatsby”.

Il grande Gatsby ovvero l’età del jazz: luci, party, belle auto e vestiti da cocktail, ma dietro la tenerezza della notte si cela la sua oscurità, la sua durezza, il senso di solitudine con il quale può strangolare anche la vita più promettente. Il giovane Nick Carraway, voce narrante del romanzo, si trasferisce a New York nell’estate del 1922.

Affitta una casa nella prestigiosa e sognante Long Island, brulicante di nuovi ricchi disperatamente impegnati a festeggiarsi a vicenda. Un vicino di casa colpisce Nick in modo particolare: si tratta di un misterioso Jay Gatsby, che abita in una casa smisurata e vistosa, riempiendola ogni sabato sera di invitati alle sue stravaganti feste.

“Festa mobile” di Ernest Hemingway

Ecco il secondo dei due classici che ti suggeriamo se hai voglia di letture “movimentate”, che preannuncino le serate estive all’insegna della buona compagnia.

Romanzo rimasto incompiuto per la morte di Hemingway, “Festa mobile” fu pubblicato postumo, nel 1964. La quarta moglie dello scrittore, Mary Welsh, scelse tra gli sketch sulla vita parigina negli anni Venti che il marito stava scrivendo alcuni “quadri” e diede loro un ordine.

“L’isola di Arturo” di Elsa Morante

Già dal titolo, questo libro evoca le atmosfere del mare, che a giugno comincia ad affacciarsi nelle nostre vite. “L’isola di Arturo” è un romanzo straordinario, uno dei classici italiani più importanti di sempre.

Il romanzo è un’esplorazione attenta della prima realtà verso le sorgenti non inquinate della vita. L’isola nativa rappresenta una felice reclusione originaria e, insieme, la tentazione delle terre ignote.

L’isola, dunque, è il punto di una scelta e a tale scelta finale, attraverso le varie prove necessarie, si prepara qui, nella sua isola, l’eroe ragazzo-Arturo. È una scelta rischiosa perché non si dà uscita dall’isola senza la traversata del mare materno; come dire il passaggio dalla preistoria infantile verso la storia e la coscienza.

“Northanger Abbey” di Jane Austen

Infine, nella carrellata di classici dedicati al mese di giugno, non poteva mancare un libro di Jane Austen, che con le sue pagine alleggerisce, diverte, incuriosisce e innamora, con una freschezza che ricorda la bella stagione e i primi amori.

La giovane Catherine Morland, in villeggiatura a Bath, visita la sinistra abbazia di Northanger e ne rimane suggestionata al punto di confondere, progressivamente, fantasia e realtà.

Divertita denuncia dei pericoli di un’acritica accettazione della letteratura, “Northanger Abbey” è al tempo stesso un’appassionata difesa della scrittura romanzesca che, da parodia dei falsi orrori della narrativa gotica, si muta in un romanzo di disincantato realismo. Pubblicato postumo, “Northanger Abbey” è un raffinatissimo gioco intellettuale in cui realtà e immaginazione si riflettono l’una nell’altra.

