Estate 2023, 10 libri da leggere in uscita durante le vacanze

L’estate si avvicina, e in molti pensano già alle ferie, alle vacanze ed alle gite fuori porta. Quali libri porterete con voi per allietare i vostri momenti di riposo? In questo articolo vi raccontiamo 10 novità editoriali in uscita prossimamente perfette da leggere quest’estate.

10 libri da leggere in uscita quest’estate

1. “Madame le commissaire e il quadro misterioso” di Pierre Martin

Fra le nuove uscite da leggere quest’estate, “Madame le commissaire e il quadro misterioso” è senza dubbio la lettura perfetta per chi predilige le serie e i gialli.

Chi non sogna di andare in Provenza, rilassarsi davanti a un buon bicchiere di vino e immergersi nei paesaggi idilliaci e nel fascino unico del Sud della Francia? A Isabelle Bonnet, ex capo della squadra antiterrorismo di Parigi e ora Madame le commissaire nel paesino di Fragolin, una pausa è proprio quello che ci vuole, a lei e al suo eccentrico sottoposto Jacobert Apollinaire Eustache, benché Fragolin non sia certo la capitale del crimine…

Le cose, tuttavia, non vanno proprio come previsto quando Maurice Balancourt, capo supremo di Isabelle a Parigi, la incarica di indagare – con discrezione, per carità – sulla morte del segretario di Stato Roland Roux, ritrovato con un cocktail letale di farmaci nel sangue.

2. “Il quarto testimone” di Paolo Pinna Parpaglia

Desiderata una lettura tutta italiana per quest’estate? Ecco un bel giallo di Paolo Pinna Parpaglia che promette avventura e alta tensione.

Dopo essere stata in coma a seguito di un attentato, l’avvocato Antonella Demelas è una donna profondamente cambiata. Depressa, apatica e dolorante, ha deciso di appendere la toga al chiodo e lascia che le giornate le scivolino addosso. Intanto un nuovo omicidio sconvolge l’opinione pubblica. È un caso di grande risonanza mediatica, anche per le sue implicazioni politiche: Echenim Destiny, un immigrato irregolare proveniente dalla Nigeria, viene accusato di aver ucciso il proprietario di un locale durante una rapina.

3. “Gli abissi” di Pilar Quintana

Se invece vi appassionano i romanzi di formazione che esplorano il rapporto con sé stessi e con i legami familiari, per quest’estate vi suggeriamo il promettente e già premiato libro di Pilar Quintana, che uscirà in Italia quest’estate, per l’appunto il prossimo 30 giugno.

Dei bambini a volte si sa molto, se non tutto: è grazie alla voce magnetica e approfondita della scrittrice Pilar Quintana se riusciamo a immergerci così bene nella vita di Claudia, una bambina di otto anni che inizia a sondare gli abissi della vita adulta grazie alle trasformazioni della sua famiglia e a una rottura di un’intimità con la madre.

Ambientato a Cali in Colombia, “Gli abissi” è un romanzo in cui una famiglia della classe media appare dominata da una donna irrequieta e interrotta che passa le giornate a leggere le riviste patinate o seppellita nel letto per tamponare la sua brama di vita. È una visione perturbante per una figlia, che cerca di risolvere il mistero delle madri che restano anche quando vogliono andarsene, e prova a districarsi nella giungla della vita familiare e della femminilità con tutti gli strumenti della sua coscienza ancora morbida, interrogativa.

4. “L’enigma dello zodiaco” di Iacopo Cellini

Un altro giallo, stavolta un insieme di misteriosi enigmi, per accompagnare la vostra estate vi consigliamo “L’enigma dello zodiaco”.

Una lunga serie di omicidi scuote l’Italia. Le vittime sono indovini e cartomanti e la mano dell’assassino è sempre la stessa. Sul luogo del delitto, infatti, vengono regolarmente trovati indizi e messaggi crittati. Il gioco perverso del serial killer potrebbe rivelare dettagli importanti, mettere gli inquirenti sulle tracce giuste e scongiurare altre morti.

La giovane detective Sibilla Agostini è incaricata dell’indagine. Per lei, mente brillante e appassionata di enigmistica, risolvere il caso potrebbe essere un gioco da ragazzi, ma a quanto pare l’assassino, che la stampa chiama ormai il killer dello zodiaco, sa il fatto suo, e la scia di sangue prosegue tra codici, rebus e anagrammi.

5. “Un buon posto in cui fermarsi” di Matteo Bussola

Il nuovo romanzo di Matteo Bussola è una delle novità più attese di quest’estate.

A volte la vita ci colpisce fino ad abbatterci. E se invece di rialzarci, provassimo a guardare il mondo con gli occhi di chi è a terra? Forse proprio la resa può regalare un’inaspettata felicità. Dopo “Il rosmarino non capisce l’inverno”, il nuovo commovente romanzo di Matteo Bussola arriva quest’estate in libreria.

In pochi hanno saputo raccontare la fragilità maschile senza stereotipi, senza pregiudizi, senza vergogna. Matteo Bussola sa farlo con schiettezza e umanità. In queste pagine lancinanti eppure piene di luce, un uomo trova il coraggio di disertare la propria esistenza e costruire un sogno.

Un padre in neuropsichiatria con il figlio impara ad accogliere la ferita di chi ha messo al mondo. Un anziano marito, prendendosi cura della moglie malata di Alzheimer, si domanda che cosa rimanga di una relazione quando chi amiamo sparisce, anche se possiamo ancora toccarlo. Un hikikomori che si è innamorato online vorrebbe incontrare chi è diventato per lui così importante, ma la paura di uscire lo imprigiona.

Un bambino ubbidiente scopre la bellezza inattesa di deludere le aspettative. Incrinati, piegati, sconfitti, capaci però di cercare un senso, di intravederlo lì dove mai avrebbero creduto, questi protagonisti trovano ognuno un modo personale, autentico, spudoratamente onesto, di rispondere alla domanda: «Che cosa fa di un uomo un uomo?».

6. “I bambini del Maestrale” di Antonella Ossorio

Una splendida storia ambientata nella Napoli dei primi decenni del Novecento è quel che ci vuole per gli appassionati di romanzo storico che non vogliono rinunciare al loro genere preferito neanche d’estate.

1913, porto di Napoli. Attraccata all’imbarcadero, come se a trattenerla non fossero cavi o ancore, ma profonde radici abbarbicate al fondale, la Caracciolo, con i suoi tre alberi a vele quadre, simili a vestigia di un bosco sacro, incute timore e rispetto. Non tutte le navi possono vantare, come quel veliero, memorabili imprese e avventurose circumnavigazioni del globo.

Il tempo delle battaglie cruente è, però, finito. La nave è in disarmo, destinata a una ultima, nobile battaglia: diventare una nave asilo per quei bambini, orfani o abbandonati dagli adulti, che vivono di furti ed elemosine per le strade di Napoli, dormendo sui marciapiedi, negli androni dei palazzi, nei sagrati delle chiese; ovunque vi sia un angolo buono per rincantucciarsi.

Tredici di loro sono già a bordo, li chiamano i caracciolini e godono di un benessere superiore a ogni loro piú rosea aspettativa, con un letto e il mangiare garantiti ogni santo giorno. Sono affiorati da sottocoperta per venire a studiare l’intrusa, la donna nominata dal rappresentante del Ministero della Marina direttrice della nave asilo.

7. “La piccola libreria sul Tamigi” di Frida Skybäck

Volete addolcire la vostra estate con un libro che racconta di una delicata storia d’amore? “La piccola libreria sul Tamigi” è la lettura che fa per voi.

Cosa fare quando perdi l’amore della tua vita? Charlotte, ancora giovane, ha cercato rifugio nella campagna svedese e si è buttata a capofitto nel lavoro, ma le giornate scorrono tutte uguali. Fino a quando non riceve la notizia di un’inaspettata eredità: una zia di cui conosce a malapena il nome, Sara, la sorella della madre ormai scomparsa, le ha lasciato una libreria con tanto di appartamento nel centro di Londra.

Charlotte decide di partire con l’intenzione di vendere tutto al miglior acquirente, dato che il negozio è sull’orlo della bancarotta. Ma al suo arrivo viene accolta con imprevisto calore da un gruppo di eccentrici personaggi: Martinique, la libraia, una donna di mezza età laureata in letteratura, Sam, l’impiegata part-time, che vanta un tacito diritto di prelazione per uscire con i clienti più carini, e Tennyson, un affettuoso gattone norvegese. Senza dimenticare William, l’affascinante e burbero scrittore in piena crisi creativa che vive proprio lì accanto.

8. “In amore vince chi rischia” di Anna Premoli

Rimaniamo in tema amore con una lettura fresca e appassionante perfetta per trascorrere le sere d’estate all’insegna del romanticismo.

Rebecca è un avvocato di successo. Vive a New York, in un piccolo appartamento a Manhattan, rifugio serale dopo giornate di lavoro intenso, quando l’unico desiderio è staccare la spina e rilassarsi. Una persona accanto? Ogni tanto ci pensa, ma non è la sua priorità. E comunque, dovrebbe essere come vuole lei: condividere i suoi interessi, avere i suoi stessi obiettivi. Essere simili e intellettualmente complici: questo è secondo Rebecca il segreto per un’unione duratura.

Anche se gli appuntamenti con probabili anime gemelle si rivelano sistematicamente dei flop, Rebecca non è disposta a cambiare idea né a scendere a compromessi. Ma le sue certezze cominciano a vacillare quando una sera alla porta di casa sua si presenta un pompiere, per prelevarla a forza dopo che lei ha deliberatamente ignorato un allarme antincendio.

9. “Napoli stanca” a cura di Mirella Armiero

Se invece avete voglia di allietare l’estate con una raccolta di racconti, vi suggeriamo quest’interessante novità in uscita a fine mese, “Napoli stanca. 17 scrittori raccontano la città nascosta”.

Quasi come Boccaccio: in principio è un giardino. Un ombroso, seicentesco hortus conclusus in cui un gruppo di scrittori si incontra per ragionare su un tema antico e ogni giorno nuovo: Napoli. Città dai molti luoghi comuni, dai molti progetti interrotti, transitata dall’immagine oleografica delle cartoline all’estetica ormai manierista delle narrazioni criminali.

Napoli agogna una normalità che le sfugge ma sembra destinata a una scomoda eccezionalità: di volta in volta è issata sugli altari della sua bellezza struggente e trascinata nella polvere dei titoli strillati sulle sue molte emergenze. Una sirena bellissima, la cui coda non riesce a trasformarsi in gambe solide su cui camminare verso il futuro.

In queste pagine, perfette per l’estate, 17 scrittori e una curatrice provano a immaginare queste gambe e questo futuro. Non negano quanto Napoli sia capace di affaticare chi ci vive, chi deve raccontarla, chi vorrebbe lavorarci e persino chi cerca di fuggirne, ma si cimentano nel superare questa stanchezza con lo slancio di narrazioni vive.

10. “La banda dei carusi” di Cristina Cassar Scalia

Terminiamo la nostra carrellata di novità editoriali perfette da leggere quest’estate con l’attesissimo capitolo della serie di Cristina Cassar Scalia, “La banda dei carusi”, in uscita il 27 giugno.

Da quando si è trasferita sotto l’Etna, al vicequestore Vanina Guarrasi non era mai successo di lasciarsi coinvolgere tanto da un caso. Ma ora il brutale omicidio su cui deve indagare è quasi un fatto personale. Per lei, per la sua squadra e per un gruppo di «carusi» che già in passato le è stato d’aiuto.

In una mattina di aprile, alla Playa, l’unica spiaggia sabbiosa di Catania, viene scoperto il cadavere di Thomas Ruscica, qualcuno lo ha ucciso con un colpo di rastrello alla testa. Thomas era uno dei «carusi» di don Rosario Limoli, parroco di frontiera che opera nel difficile quartiere di San Cristoforo. Vanina lo conosceva: un ragazzo con una famiglia e un passato pesanti alle spalle, però determinato a rifarsi una vita e ad aiutare altri come lui. Una lettura perfetta per l’estate, soprattutto se amate i gialli e il mistero!