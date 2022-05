I 10 libri più venduti della settimana, Roberto Saviano in testa

classifica libri

Ecco a voi la classifica dei 10 libri più venduti nella settimana secondo i dati elaborati dal Servizio Classifiche di Arianna. In testa troviamo una nuova uscita, il romanzo di Roberto Saviano che racconta la vita del magistrato Giovanni Falcone. Quali saranno gli altri 9 libri più venduti? Scopriamolo subito!

Classifica dei 10 libri più venduti della settimana

1. “Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo”, di Roberto Saviano

In vetta alle classifiche troviamo il nuovo libro di Roberto Saviano, uscito in tutte le librerie lo scorso 27 aprile. Si tratta di un romanzo che racconta la vita, la storia e l’impegno di un grande uomo dei nostri tempi, il magistrato palermitano Giovanni Falcone, assassinato per mano della mafia il 23 maggio 1992. Con il suo libro, Saviano intende raccontare l’uomo, il dinamismo di Giovanni Falcone, ridando vita e vivacità ad una figura che rischia di rimanere soltanto un’icona fissa al momento in cui è avvenuta la sua triste e tragica scomparsa.

2. “Le storie da brivido”, di Lyon

Al secondo posto troviamo invece “Le storie da brivido” di Lyon, il fumetto del gamer e youtuber più famoso d’Italia che racconta le nuove avventure di Lyon, Anna e Cico che questa volta si tingono di paura: il laboratorio di Lyon e dei suoi amici è infatti in allerta. I mostri più spietati di sempre sono tornati a piede libero, pronti a uccidere gli sventurati che incontreranno lungo il cammino. Niente e nessuno sembra poterli fermare. Soltanto Lyon può fare qualcosa per risolvere la situazione e far tornare tutto come prima. Ma l’impresa non sarà affatto semplice.

3. “Rancore”, di Gianrico Carofiglio

Scende di una posizione rispetto alla scorsa settimana e chiude il podio l’ultimo romanzo di Gianrico Carofiglio, in vendita nelle librerie dallo scorso 29 marzo.

Quando un ricchissimo barone muore in circostanze misteriose certificati come morte per cause naturali dal medico, la figlia della vittima si rivolge disperata a Penelope Spada, ex Pm che nasconde dei segreti e una vita turbolenta, per scoprire la verità dietro l’accaduto. Un thriller che rappresenta prima di tutto un’avventura avvincente fino all’ultima pagina, con una protagonista appassionante e sfaccettata.

Resiste fra i libri più venduti in Italia questa settimana la “celebration edition” di One Piece 100, un’edizione speciale dell’albo firmato Star Comics contenuta in un box laminato che è stato concepito per racchiudere le edizioni celebrative dei volumi 98 e 99 (non inclusi nella confezione). L’albo è accompagnato da un poster a colori di grandi dimensioni raffigurante tutti i personaggi più importanti del manga, sigillato da un bracciale in tessuto. Infine, è presente anche un messaggio nel quale Eiichiro Oda, l’autore del manga, ringrazia i lettori.

5. “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom

Si piazza al quinto posto il “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom. Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

6. “Città in fiamme”, di Don Winslow

La nuova uscita di Don Winslow guadagna un’ottima posizione in classifica. “Città in fiamme” è il primo volume di una saga che si prospetta a dir poco avvincente, una trilogia crime con cui Don Winslow si conferma un maestro del crimine.

“Città in fiamme” è stato definito il rifacimento moderno del mito dell’Iliade, un romanzo che racconta la rivalità fra due imperi criminali, quello irlandese e quello italiano, operanti nel New England. Come in ogni Iliade che si rispetti, non può mancare la figura di Elena, il pomo della discordia che getta il caos e infrange ogni possibile alleanza.

7. “Tokyo revengers. Vol. 14”, di Ken Wakui

Un altro manga in classifica. Si tratta di “Tokio revengers. Vol. 14”, l’episodio in cui Takemichi, dopo aver completato la sua missione, viaggia ancora una volta nel tempo, compiendo un salto temporale di 12 anni.

Ciò che lo attende è, se possibile, più terribile di quanto Takemichi si possa aspettare. Un’avventura unica, che porterà il protagonista a riunirsi con Mikey, seppur facendo una terribile scoperta.

8. “It ends with us. Siamo noi a dire basta”, di Colleen Hoover

Resta ancora fra i libri più venduti della settimana “It ends with us. Siamo noi a dire basta”, la storia di Lily Bloom e della sua vita ingarbugliata.

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l’infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull’evitare qualunque relazione.

Anche questa settimana c’è un volume di Limes dedicato alla guerra in Ucraina fra i libri più venduti. Si tratta del terzo volume, che pone l’accento sul carattere internazionale della guerra in Ucraina, sui rapporti che legano gli Stati del vecchio continente e sul legame che intercorre fra la Russia e la sua grande alleata, la Cina.

L’editoriale dal titolo “L’ultima parola ai popoli muti” apre il volume, a cui segue una corposa prima parte (“La guerra d’Ucraina fra strategia e tattica”) dedicata alle sorti del conflitto e alle voci dei contendenti, ucraine, russe ma anche cinesi, americane ed europee. La seconda parte del numero (“Le Europe fra incoscienza e riarmo”) è centrata sulla postura del nostro continente tra il riarmo annunciato della Germania e le inquietudini francesi. Chiude il numero la terza parte (“L’Italia fuori gioco”) dedicata al nostro paese tra affanni e prospettive sul fronte domestico e continentale.

10. “La Russia di Putin”, di Anna Politkovskaja

Chiude la classifica dei 10 libri più venduti della settimana “La Russia di Putin”, il libro scritto da Anna Politkovskaja nel 2004, due anni prima di essere assassinata. Uscito in Italia da poche settimane, il saggio della giornalista russa mette in luce le criticità che caratterizzano il governo di Vladimir Putin e racconta una Russia interamente plasmata dal suo ultimo presidente.