Classifica dei 10 libri più venduti della settimana, in testa Harry Potter

Un classico senza tempo torna in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana. “Harry Potter e la camera dei segreti” nell’edizione firmata MinaLima, è in testa secondo la classifica elaborata dal Servizio Classifiche di Arianna.

Classifica dei 10 libri più venduti della settimana

La versione speciale di Harry Potter che sta scalando le classifiche di vendita è stata realizzata da MinaLima, lo studio grafico fondato a Londra nel 2009 da Miraphora Mina e Eduardo Lima per realizzare immagini, oggetti, libri davvero magici, da Pinocchio ad Alice nel paese delle meraviglie. Scopriamo tutti i dieci libri più venduti nell’ultima settimana.

1. Harry Potter e la camera dei segreti – J.K. Rowling

Harry Potter non vede l’ora di tornare a Hogwarts, dopo un’estate senza amici e senza magia. Ma il suo secondo anno di scuola si rivela fin dall’inizio pieno zeppo di seccature: un nuovo professore che si dà mille arie, Gilderoy Lockhart, un fantasma di nome Mirtilla Malcontenta che infesta il bagno delle ragazze e Ginny, la sorella minore di Ron Weasley, con le sue attenzioni non richieste. Con illustrazioni a colori e ingegnosi elementi interattivi progettati dallo studio MinaLima, questa edizione del secondo libro della saga di Harry Potter stupirà e incanterà i lettori di tutte le età.

2. Le ossa parlano – Antonio Manzini

Mentre Rocco Schiavone affronta a Roma i suoi fantasmi con la sensazione che a quella città non abbia più niente da dire, ad Aosta nei boschi vicino Saint-Nicolas, vengono rinvenute alcune minuscole ossa umane. Sono di Mirko Sensini, un bimbo di 8 anni strangolato dopo aver subito violenza sessuale. Rocco stavolta dovrà scavare nel terreno più torbido della psicopatologia umana: la pedofilia. E lo farà con le forze che solo una rabbia senza limiti riesce a raccogliere. Un mostro verrà quindi consegnato alla giustizia.

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

Nonostante non sia una pubblicazione recente, questo libro è sempre più amato e, come possiamo vedere, regalato. La trama? Davvero avvincente ed emozionante. Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l’orrore. E seguite invece il cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni d’armi – due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima urna.

5. Circe – Madeline Miller

Altro libro di Madeline Miller nella top 10 dei libri più venduti della settimana. Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un dopo nella vita di questa figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e complessi della tradizione classica. Poggiando su una solida conoscenza delle fonti e su una profonda comprensione dello spirito greco, Madeline Miller fa rivivere una delle figure più conturbanti del mito e ci regala uno sguardo originale sulle grandi storie dell’antichità.

6. Una vita come tante – Hanya Yanagihara

Una storia epica e magistrale sull’amicizia e sull’amore nel XXI secolo. Caso editoriale del 2015, forse il più importante romanzo letterario dell’anno, opera di rara potenza e originalità, ‘Una vita come tante’ è doloroso e spiazzante, scioccante e magnetico. Vasto come un romanzo ottocentesco, brutale e modernissimo per i suoi temi, emotivo e realistico, ha trascinato lettori e critica per la sua forza narrativa, capace di creare un mondo di profonda, coinvolgente verità.

Spazio al genere manga nella classifica dei 10 libri più venduti della settimana. Takemichi ha conosciuto Taiju, … il boss della Black Dragon, la squadra di violenti teppisti senza scrupoli che in futuro porterà la Toman alla rovina, e Hakkai, suo fratello minore. Per impedire che Hakkai uccida Taiju, Takemichi stringe un patto con Kisaki, consapevole dei rischi di questa sua scelta. Riuscirà Takemichi a mettere al tappeto Taiju e salvare una volta per tutte la vita di Hina? Tutto è pronto per la battaglia decisiva, in una notte di Natale di tensioni e colpi di scena…

8. Finché il caffè è caldo – Toshikazu Kawaguchi

In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l’unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra che con un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c’è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato.

9. Dare la vita per l’opera di un altro – Luigi Giussani

Nuovo entrato nella top 10 dei libri più venduti della settimana. L’autore in questo libro mostra, con intensità di pensiero, come nella cultura del nostro tempo si sia prodotto un distacco del senso della vita dall’esperienza. Anche là dove Dio continua a comparire, non viene più concepito come senso della vita, ma come un “ente” che non ha rapporto con l’azione dell’uomo; allo stesso modo, la realtà è svuotata del suo senso e dal suo ruolo di segno.

10. Il prigioniero dell’interno 7 – Marco Presta

Chiude la classifica dei libri più venduti della settimana il nuovo libro di Marco Presta, edito da Einaudi. Vittorio ha poco più di quarant’anni e per lavoro commenta notizie curiose su un quotidiano nazionale, ma la sua vita viene letteralmente stravolta dalla pandemia. Cosa succede quando il condominio diventa il mondo?