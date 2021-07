Consigli di lettura

Per far leggere i ragazzi in estate, vi consigliamo un po' di novelle tra cui scegliere, dalle fiabe di Gianni Rodari ai famosissimi 'Hunger games'

L’estate è la stagione della libertà per tutti i ragazzi, ma proprio per la quantità di tempo a disposizione è anche il periodo migliore per una nuova lettura. State pensando a quale libro comprare per i vostri figli da leggere durante le vacanze estive? Innanzitutto bisognerebbe capire il genere preferito del vostro erede. E anche vero che si può incoraggiare i ragazzi a leggere dei libri di generi diversi giusto per farsi un’idea. Nel caso, se volete far conoscere al vostro figlio/figlia/nipote un nuovo genere e stile di narrativa, le due regole da seguire sono: devono essere opere scritte bene e avere una trama davvero avvincente.

10 libri per ragazzi da leggere in estate

HUNGER GAMES di Suzanne Collins

Il romanzo è ambientato a Panem, una nazione del futuro post-apocalittico, che nasce al posto del Nord America. Il paese è suddiviso in dodici distretti che devono scegliere ogni anno un ragazzo e una ragazza per partecipare agli Hunger Games, un reality show in cui i tributi si affrontano in un’enorme arena finché non resta un solo sopravvissuto. La sedicenne Katniss Everdeen si offre volontaria per salvare la sorella più piccola Primrose, vittima del sorteggio. Il libro ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, tra cui il ‘Best Book of the Year’ del Publishers Weekly e il ‘Notable Children’s Book of 2008’ del New York Times, oltre ad essere stato tra le liste dei best seller sia del New York Times sia di USA Today. Da sottolineare che scrittori come Stephen King, Stephenie Meyer e tantissimi critici letterari si sono espressi, riguardo a ‘The Hunger Games’, in modo estremamente favorevole. .

COLPA DELLE STELLE di John Green

Anche in questo romanzo la protagonista è una ragazza sedicenne. La storia è narrata in prima persona. Hazel, affetta dal cancro è obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto, dove incontra e si innamora di Augustus. Il ragazzo è un ex giocatore di basket con una gamba amputata, la travolge con la sua fame di vita, di passioni, di risate. Ma dopo il primo amore arriva purtroppo anche la prima perdita. Una storia toccante, strapiena di sentimenti, di riflessioni sul senso della vita, dell’amore, della morte, sui segni che lasciamo nel mondo. Un libro che lascia senza fiato e senza parole, ma con le lacrime negli occhi, molto più profondo e complesso di quel che potrebbe invece sembrare ad uno sguardo iniziale..

L’ULTIMA CANZONE di Nicholas Sparks

Il tema del primo amore sarà uno dei più popolari tra i ragazzi, quindi per soddisfare i loro gusti ci vuole un po’ di narrativa rosa. ‘L’ultima canzone’ è la storia di una ragazzina quattordicenne che trascorre la sua vacanza estiva in una cittadina sull’oceano, in North Carolina. Il rapporto perduto tra la figlia e il padre dopo il divorzio dei genitori va recuperato, e la madre di Ronnie li lascia in due per tutto il periodo estivo. E lì che la giovane e ribelle Veronica trova il suo primo amore. Molti adolescenti potranno riconoscere se stessi nella protagonista: arrabbiata con un mondo ingiusto e disinteressata, sensazioni che ogni adolescente prima o poi si trova a provare. Nell’arco di pochi mesi la situazione cambia completamente, la ragazzina conosce l’amore nelle sue molteplici forme e recupera il rapporto con la famiglia. Il romanzo è scritto nello stile caratteristico di Nicholas Sparks, romantico e così detto ‘strappalacrime’. Consigliato agli amanti del genere rosa..

LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di Lewis Carroll

Un’opera letteraria scritta dal matematico e scrittore inglese Lewis Carroll. Il giorno del suo settimo compleanno, cercando di seguire un coniglio bianco, Alice cade letteralmente in un mondo sotterraneo fatto di paradossi, di assurdità e di nonsensi. E così iniziano le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. In questo mondo magico, creato dall’autore, vivono animali che parlano, carte da gioco e altri personaggi fantastici. In questo posto non c’è cosa che non possa accadere, non c’è magia che non si possa vedere realizzata, gli animali parlano, si trasformano, scompaiono improvvisamente..

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI di Markus Zusak

Markus Zusak è stato pluripremiato come autore di libri per ragazzi, e questa opera rivela il suo talento nella narrativa anche per adulti. E’ stato ispirato per questo romanzo dalla madre tedesca e dal padre austriaco, dalle esperienze vissute dai genitori durante la seconda guerra mondiale. La storia ambientata nel 1939 nella Germania nazista, quando tutto il paese vive col fiato sospeso. Liesel Meminger raccoglie il primo libro seminascosto nella neve, abbandonato o dimenticato dai custodi del minuscolo cimitero durante il funerale del suo fratellino. Così comincia la storia di una ragazza che salvava i libri, che per lei diventano un talismano contro l’orrore che la circonda. Un romanzo originale, profondo e coinvolgente, la sorpresa del libro sta proprio nello scoprire chi racconta la storia. L’invito è quello di leggere questo magnifico romanzo..

LE AVVENTURE DI OLIVER TWIST di Charles Dickens

Una vecchia storia conosciuta da tutti gli adulti che va letta dai vostri figli. Un commovente romanzo a lieto fine che racconta la storia di un orfano con la sottile ironia e descrizioni colorate del mondo dei poveri e dei criminali della Londra ottocentesca. Oliver Twist per sfortuna finisce nelle mani di una banda di ladri e sarà costretto a compiere le più scaltre bassezze sotto la protezione di Fagin, un sudicio vecchio ladro incallito. Ma grazie a un nobile e gentile signore che gli da la sua fiducia Oliver sente per la prima volta quell’amore incondizionato e spassionato che si ha per il proprio figlio. Contro la sua volontà però sarà allontanato dall’uomo e prima che la sua storia arrivi alla conclusione il ragazzino affronterà molte altre peripezie. Ci si innamora di Oliver sin da subito. Il libro scritto con indiscussa maestria è indimenticabile, ed è da leggere!.

L’INDIMENTICABILE ESTATE DI ABILENE TUCKER di Clare Vanderpool

Le avventure estive attraggono sicuramente l’attenzione dei ragazzi ed ecco un libro da leggere su questo tema. Abilene Tucker è stata mandata a passare tutta l’estate in una sperduta cittadina del Kansas. Insieme alle due nuove amiche troverà strane lettere e misteriose mappe per un’indagine davvero avvincente e l’estate che si prospettava così noiosa si trasformerà in una lunga avventura fatta di mistero, passione e amicizia. Gli avvenimenti descritti nel racconto succedono dopo la grande depressione, nel Kansas degli anni ’30, cioè in un periodo storico particolare. Una storia trascinante, piena di mistero che grazie alla sua atmosfera ci ricorda quella di Tom Sawyer e Huckleberry Finn. L’indimenticabile estate di Abilene Tucker di Clare Vanderpool ha vinto la 32ma edizione del Premio Andersen come Miglior Libro oltre i 12 anni. Questo libro è scritto per ragazzi, ma come tutta la buona letteratura per ragazzi, sarà sicuramente apprezzata dai lettori adulti..

LE CRONACHE DI NARNIA di C. S. Lewis

Una serie di sette romanzi per ragazzi di genere fantasy. I libri descrivono le avventure di un gruppo di bambini che giocano un ruolo centrale nella storia del reame chiamato Narnia, dove gli animali sanno parlare e la magia è una cosa assolutamente comune. La saga contiene profonde allusioni alla dottrina cristiana e può essere letta come una storia del mondo, dalla creazione fino alla fine. ‘Un libro non merita di essere letto a dieci anni se non merita di essere letto anche a cinquanta’ disse Lewis. La seria delle ‘Cronache’ sono davvero libri per tutti. I bambini troveranno coinvolgente l’incredibile avventura e i personaggi che viene voglia di conoscere, mentre gli adulti leggeranno tra le righe il secondo senso e le allegorie dantesche. Oltre alle numerose tematiche cristiane, il romanzo è ispirato anche dai personaggi e dalle idee sia della mitologia romana e greca, sia dalle fiabe irlandesi. Oltre il successo letterario ‘Le Cronache di Narnia’ sono state trasformate in una serie televisiva popolare della BBC..

C’ERA DUE VOLTE IL BARONE LAMBERTO di Gianni Rodari

E’ una novella per ragazzi scritta nella forma del romanzo breve, che ha ottenuto un notevole successo di pubblico ed è stata tradotta in 11 lingue. Sull’ isola di San Giulio vive con il suo fedele maggiordomo il barone Lamberto, un signore molto vecchio e molto malato. Il barone possiede ventiquattro banche nel mondo e molte ville tra cui una in Egitto, dove lui e il maggiordomo decidono di andare d’inverno. Ma dopo aver parlato con un santone arabo, prendono il primo aereo per l’Italia e, ritornati alla villa di San Giulio, iniziano strani esperimenti per far diventare il barone sano e giovane. Vengono assunte sei persone perché ripetano il nome del barone giorno e notte. In ogni angolo della soffitta in cui lavorano sono presenti dei microfoni a cui corrispondono degli altoparlanti invisibili all’interno della villa. Uno dei temi principale della novella è che credere fortemente nelle proprie convinzioni è una cosa fondamentale nella vita. Una storia misteriosa e piena dei significati nascosti, una fiaba che sarà interessante sia per i bambini che per gli adolescenti..

JANE EYRE di Charlotte Brontë

Il capolavoro della scrittrice inglese ‘Jane Eyre’ è un romanzo parzialmente autobiografico. La storia di una bambina orfana che dopo essere trattata malissimo dai parenti rimasti finisce in una scuola di carità. Lì la piccola Jane vive le sue esperienze incredibili e a volte avvenimenti scioccanti. Anni dopo diventa un’insegnante molto stimata dello stesso istituto, ma lo abbandona per fare l’istitutrice in una ricca e nobile famiglia per la figlia adottiva del misterioso Mr. Rochester. Quest’opera fa riflettere sulle cose importanti come il significato della famiglia, l’amicizia, la fedeltà, il coraggio e, certamente, l’amore. Il libro è uno di quei grandi romanzi che lasciano la traccia nel cuore per tutta la vita, sopratutto dopo averlo letto in età adolescente.

