10 libri di Natale per bambini e ragazzi da regalare

libri da regalare

E' iniziato il mese che ci condurrà al Natale e i libri sono spesso il regalo perfetto per bambini e ragazzi, se non buoni compagni in attesa delle feste natalizie.

E’ iniziato il mese che ci condurrà al Natale e i libri sono spesso il regalo perfetto per bambini e ragazzi, se non buoni compagni in attesa delle feste natalizie. Ecco quindi alcuni tra i libri più belli per celebrare questo periodo di festività.

10 preziosi libri di Natale per bambini e ragazzi

Canto di Natale, Charls Dicken – Rizzoli

Tra i libri che non possono mancare nella biblioteca dei più piccoli c’è “Canto di Natale. Tintinnare di monete e frusciare di banconote: solo a questo pensa il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge. Ma tutto cambia nella magica e spaventosa notte di Natale quando Scrooge riceve la visita di tre spiriti che lo costringono ad aprire finalmente gli occhi. E il cuore. La più celebre storia di Natale, toccante parabola fantastica di Charles Dickens, in un volume illustrato da Iacopo Bruno.

Le più Belle Storie di Natale dal Mondo, Aa.vv – Gribaudo

L’atmosfera del Natale è la stessa in tutto il mondo! Ma chi sono i protagonisti delle storie tradizionali che si raccontano ai bambini, sotto l’albero, nei diversi Paesi? Negli Stati Uniti c’è Rudolph, la renna dal naso rosso che compie una straordinaria impresa aiutando Babbo Natale a consegnare in tempo tutti i regali. In Germania, la signora Neve la mattina di Natale si alza presto e scuote la sua trapunta, facendo svolazzare mille piume che, per magia, diventano neve e ricoprono il mondo di un velo candido. In Norvegia, una crudele matrigna ha trasformato un principe in orso.

Buon Natale e altri racconti, Louisa May Alcott – Bur

Le sorelle March che fanno dono della loro colazione ai poveri; la giovane Patty che si dedica con amore alla famiglia che l’ha adottata, senza ricevere nulla in cambio; la piccola Tilly che non ha niente eppure si prende cura di un passerotto infreddolito… Sette racconti di generosità e gentilezza nello spirito più nobile e autentico del Natale.

Il pacchetto rosso, Linda Wolfsgruber e Gino Alberti – Edizioni ARKA

In un paese di montagna, un misterioso pacchetto rosso, di cui nessuno conosce il contenuto, gira come dono di Natale di mano in mano, e a poco a poco cambia la vita dei suoi abitanti. Con questo racconto, Linda Wolfsgruber e Gino Alberti ci fanno anche vivere l’atmosfera incantata della montagna sotto la neve.

10 libri in uscita a Dicembre 2021 da leggere assolutamente Ecco 10 libri in uscita a Dicembre da non perdere assolutamente per godersi il periodo natalizio in compagnia di una buona lettura

I racconti di Natale di Charles Dickens per bambini, Valentina Camerini – Gribaudo

Canto di Natale, Le campane, La battaglia della vita, Il patto con il fantasma, Il grillo del focolai i cinque racconti natalizi di Dickens, adattati per la prima volta per i piccoli lettori.

Il maialino di Natale, J.K. Rowling – Salani

Uno dei nuovissimi libri di Natale. Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita, anche i giocattoli. Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale, si imbarcano in un piano audace. Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti, dove ‒ con lʼaiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza ‒ cercheranno di salvare Mimalino dal mostro Perdente.

Vita e avventure di Babbo Natale, L. Frank Baum – Bur

Vita e avventure di Babbo Natale racconta la storia del personaggio più amato di tutti i tempi: dalla sua infanzia nella foresta incantata di Burzee al primo giocattolo costruito, al desiderio di dedicare la propria vita a rendere felici gli altri con i propri doni. Tra animali di legno e creature fatate, veniamo guidati alla scoperta di molti segreti del Natale: l’origine dell’uso dell’albero e della calza, il motivo per cui Babbo Natale scende dal caminetto, come sia possibile che, in una sola notte, consegni da solo i regali a tutti i bambini del mondo. Un racconto che sa far rivivere l’incanto, il calore e la fantasia che hanno fatto del capolavoro di Oz un classico della letteratura americana.

Il Natale sta arrivando! Una storia al giorno con Peter Coniglio, Beatrix Potter – Mondadori

Questo è tra i libri di Natale per bambini – e adulti per chi adora Beatrix Potter- che bisogna avere assolutamente. Peter Rabbit non vede l’ora che arrivi Natale, è così emozionato! Ci sono alberi da decorare, dolcetti da cucinare e regali da inventare e confezionare… Per Peter e le sue sorelline Natale è proprio il momento più bello dell’anno! Un calendario dell’Avvento fatto di storie e sorprese: tante attività semplici e divertenti per trascorrere ore piene di dolcezza.

Il grande libro dei fantasmi di Natale, A.a. v.v. – Mondadori

Tra i libri più stravaganti, “Il grande libro dei fantasmi di Natale”. Nell’epoca vittoriana era tradizione che, sotto Natale, i periodici più diffusi pubblicassero racconti di fantasmi, se non proprio dell’orrore, ben lontani dalla tranquillizzante atmosfera del Canto di Natale dickensiano. Erano amatissimi dai lettori che volevano unire ai brividi del freddo quelli della paura e trascorrere momenti di lettura solitaria o in famiglia accanto al caminetto. Erano scritti da autori poco sconosciuti, quando non anonimi, ma anche le grandi firme letterarie si sono cimentate nel genere: questo volume raccoglie oltre 60 storie scritte da autori del calibro di Joyce, Lovecraft, Jerome, Carroll, Barrie, Alcott, Hawthorne e tanti altri.

Lettere da Babbo Natale, John R. R. Tolkien – Bompiani

Uno dei libri di Natale più inaspettati. Ogni dicembre ai figli di J.R.R. Tolkien arrivava una busta affrancata dal Polo Nord. All’interno, una lettera dalla calligrafia filiforme e uno splendido disegno colorato. Erano le lettere scritte da Babbo Natale, che narravano straordinari racconti della vita al Polo Nord: le renne che si sono liberate sparpagliando i regali dappertutto; l’Orso Bianco combinaguai che si è arrampicato sul palo del Polo Nord ed è caduto dal tetto direttamente nella sala da pranzo di Babbo Natale; la Luna rottasi in quattro pezzi e l’Uomo che ci abitava caduto nel retro del giardino; le guerre con le moleste orde di goblin che vivono nei sotterranei della casa!