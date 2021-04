10 libri motivazionali da leggere per affrontare la vita

I libri

Ecco 10 libri motivazionali per riuscire a riprendere in mano la propria vita in un momento pesante come quello che stiamo vivendo ora

Libri motivazionali per ripartire e trovare la forza interiore per affrontare le difficoltà della vita. Il mondo di oggi spesso ci mette di fronte a delle problematiche che ci sembrano difficili da sormontare. Per fortuna, anche in questo caso, i nostri amici libri possono venirci in soccorso. In questo articolo vi proponiamo 10 libri motivazionali per dare una svolta alla propria vita in un periodo particolarmente difficile. Quest’ultimo anno, infatti, è stato pesante e demoralizzante. La vita sociale annullata, il lavoro da casa e la paura di ammalarsi hanno duramente messo alla prova il nostro equilibrio psicofisico.

L’importanza dei libri motivazionali

Leggere è sempre importante, ma in un periodo come quello che stiamo vivendo ora, la lettura può assumere anche un valore terapeutico. La scelta di leggere libri motivazionali è fondamentale per chi ha bisogno di aiuto ma non sa da dove iniziare.

L’alchimista – Paulo Coehlo

Il primo dei 10 libri motivazionali che proponiamo è L’alchimista. Impara ad ascoltare il tuo cuore: è l’insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica. Alle frontiere tra il racconto da mille e una notte e l’apologo sapienziale, “L’alchimista” è la storia di una iniziazione. Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale, alla ricerca di un tesoro sognato, intraprende quel viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico, che al di là dello stretto di Gibilterra e attraverso tutto il deserto nordafricano lo porterà fino all’Egitto delle piramidi

La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola – Raphaelle Giordano

Ci sono giornate in cui tutto va storto. È così per Camille, quando sotto un incredibile diluvio si trova con l’auto in panne e senza la possibilità di chiamare nessuno. Tutte le sfortune del mondo sembrano concentrarsi su di lei. Ma Camille non sa che quello è il giorno che cambierà il suo destino per sempre. Un uomo le offre il suo aiuto. Si chiama Claude, e si presenta come un «ambasciatore della felicità». Le dice che lui è in grado di dare una svolta alla vita delle persone.

Dal Giappone un metodo per giungere alla conoscenza di sé, alla scoperta di ciò che dà senso e realizzazione alla propria quotidianità. Lo scopo? Trovare il proprio ikigai, la propria ragione di vita, e sentire finalmente di condurre un’esistenza piena, soddisfacente e degna di essere vissuta. Ikigai è una parola magica, così magica che non ne esiste una traduzione semplice nelle lingue occidentali.

Pensa e arricchisci te stesso – Napoleon Hill

Autodisciplina e controllo della mente sono le due strade vincenti da percorrere per imparare a dominare i propri pensieri ed esserne padroni. Solo imparando a gestire totalmente la parte razionale del nostro essere, infatti, si può procedere con la crescita personale e giungere all’autorealizzazione, intesa come ricchezza finanziaria e spirituale.

Come ottenere il meglio da sé e dagli altri: Il manuale del successo – Anthony Robbins

Se hai mai sognato una vita migliore, Come ottenere il meglio da sé e dagli altri è il libro che hai sempre cercato: ti mostrerà finalmente in che modo raggiungere la qualità della vita che desideri e che meriti. Anthony Robbins ha dimostrato a milioni di persone nel mondo, attraverso libri, video e seminari che il controllo del potere della mente ci consente di fare, possedere, guadagnare e creare qualsiasi cosa vogliamo.

nella classifica dei 10 libri motivazionali troviamo anche quello di Hal Elrod. Cosa vorresti cambiare nella tua vita? Sappi che esiste un segreto che ti permetterà di trasformare qualsiasi aspetto della tua vita molto più velocemente di quanto tu possa immaginare. Lasciati insegnare la maniera corretta di svegliarti al mattino, perché può cambiare in modo miracoloso la tua giornata.

Uscire dalla paura. Osservare il bambino emozionale dentro di noi e interrompere l’identificazione – Krishnananda e Amana

Spesso, a causa del nostro bambino interiore ferito, ci percepiamo come individui carenti e inadeguati. Questa percezione negativa del sé genera paura e ansia, e ci induce a ripetere dinamiche dolorose nelle nostre relazioni intime. In questo libro, interamente aggiornato e ampliato, Krishnananda, con la sua compagna Amana, presenta un metodo semplice per apprendere come rompere l’identificazione col bambino emozionale e porre fine ai nostri schemi interiori negativi

Fattore 1%: Piccole abitudini per grandi risultati – Luca Mazzucchelli

Le abitudini sono quella forza invisibile che lentamente e senza tregua determina la tua persona, dà forma alla tua identità e all’immagine che gli altri hanno di te. Ecco perché sono così importanti. La buona notizia è che possono essere studiate, sviluppate e modificate e che, grazie ad esse, puoi realizzare quello che desideri essere. Insomma, puoi sfruttare il loro potenziale per abbandonare le abitudini sbagliate e adottare quelle vincenti

tra i 10 libri motivazionali troviamo quello di Nicoletta Travaini. Le persone altamente sensibili hanno un dono. Un dono per sé stesse, perché hanno caratteristiche fuori dal comune. E un dono per chi le circonda, perché sono portatrici di capacità cognitive e competenze emotive che arricchiscono anche gli altri. Certo, come avviene per ogni tesoro prezioso, questo tratto della personalità deve essere ben custodito e gestito con cura.

l’ultimo proposto dei 10 libri motivazionali è di Joe Dispenza. Non sei destinato né programmato geneticamente a essere ciò che sei per tutta la vita. Infatti, è nata una nuova scienza che restituisce all’individuo il potere di creare la realtà che desidera vivere. Nel suo libro, il dottor Dispenza, autore noto a livello internazionale, speaker, ricercatore e chiropratico combina la fisica quantistica con la neuroscienza, la chimica del cervello, la biologia e la genetica per mostrarci cosa sia veramente possibile realizzare.